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Atlético Tucumán cayó 1-0 frente a Argentinos Juniors

Renzo Tesuri no puede marcar la diferencia en la ofensiva del Decano. Renzo Tesuri no puede marcar la diferencia en la ofensiva del "Decano".

Tomás Molina anotó el único gol del partido a favor del "Bicho". Con esta caída, el "Decano" continúa sin romper su maleficio en condición de visitante y registra 13 derrotas consecutivas como visitante. Además está en la puesto 13° con 10 puntos sin chances de ingresar a los playoffs del Apertura 2026.

Hace 1 Hs
23:41 hs

Finalizó el partido

Atlético perdió 1-0 en La Paternal.

23:29 hs

38' ST: Palo de Argentinos

Giaccone cabeceó dentro del área y la pelota impactó en el poste.

23:28 hs

37' ST: Gran reacción de Ingolotti

El arquero tapó un potente disparo de Morales.

23:22 hs

31' ST: Ingresa Ham en lugar de Vega

El ex Argentinos se suma a la mitad de la cancha.

23:22 hs

30' ST: Potente remate de Prieto

El lateral lanzó un remate de media distancia que fue atajado por Ingolotti.

23:20 hs

28' ST: Vega está adolorido

El juvenil del "Decano" se tiró al suelo y recibió asistencia médica.

23:15 hs

23' ST: Laméndola estuvo cerca de marcar el empate

Tras un centro de Segovia, el extremo saltó, cabeceó, pero no le pudo dar dirección.

23:13 hs

Cambio en Atlético

Alexis Segovia ingresa en lugar Javier Domínguez.

23:09 hs

17' ST: Amarilla para Atlético

Leonel Vega es el tercer jugador amonestado en el "Decano". Anteriomente Villa y Díaz vieron la tarjeta amarilla.

23:07 hs

15' ST: Gol de Argentinos

Prieto lanzó un centro preciso y Molina anticipó la pelota para poner el 1-0.

22:51 hs

1' ST: Atlético intentó sorprender

Laméndola lanzó un remate desde la medialuna, pero sin precisión.

22:51 hs

Comenzó el segundo tiempo

22:50 hs

Cambio en Atlético Tucumán

Tesuri habría sufrido un desgarro y Falcioni realizará un cambion en su posición. Ramiro Ruiz Rodríguez ingresó en su lugar.

22:32 hs

Finalizó el primer tiempo

Atlético empata sin goles frente a Argentinos Juniors.

22:28 hs

43' PT: Gran atajada de Ingolotti

Coronel lanzó un remate desde un ángulo cerrado y el arquero de Atlético respondió de manera correcta.

22:20 hs

34' PT: Coronel lanzó un remate de media distancia

Atlético sufre demasiado las subidas de Jainikoski, quien protagoniza un duelo mano a mano frente a Villa. El juvenil lanzó un centro que terminó en los pies de Coronel, quien remató desde afuera del área.

22:18 hs

33' PT: Diferencia en la posesión

Según las estadísticas hasta el minuto 33', Argentinos tuvo un 75% de la posesión de partido; mientras que el "Decano" tuvo 25%. 

22:15 hs

30' PT: Falcioni, concentrado

El DT del "Decano" analiza el duelo y busca la manera de equipara el duelo frente a Argentinos.

30' PT: Falcioni, concentrado
22:13 hs

28' PT: Amarilla para Argentinos Juniors

Iván Morales realizó una dura falta a Gastón Suso y Amiconi decidió amonestarlo.

22:11 hs

25' PT: Argentinos juega a otro ritmo

Atlético intenta frenar los embates de Argentinos Juniors, pero sufre demasiado en defensa. El "Bicho", sin embargo, todavía no puede llegar con claridad de cara al arco de Ingolotti.

21:57 hs

11' PT: Argentinos empieza a tomar el control

El equipo de Nicolás Diez empieza a dominar los hilos del partido y busca romper la defensa "decana" a partir de los extremos.

21:50 hs

5' PT: Amiconi mantuvo la amarilla

El árbitro ratificó su decisión inicial y Villa continúa en el juego. 

21:48 hs

3' PT: El árbitro decidió ir al VAR

Luego de un llamado del VAR, Amiconi fue a ver la jugada a la pantalla para definir si es tarjeta roja o mantiene la amarilla.

21:47 hs

2' PT: Amarilla a Villa

El defensor uruguayo realizó una dura entrada sobre Jainikoski.

2' PT: Amarilla a Villa
21:46 hs

1' PT: Atlético empezó con gran intensidad

A través de una gran corrida de Nicolás Laméndola, Atlético generó su primera llegada: puso un pase en la medialuna y Tesuri no llegó a ejecutar de manera correcta.

21:44 hs

Comenzó el partido en La Paternal

21:35 hs

Colace está en La Paternal

El ex entrenador de Atlético Tucumán está en la tribuna para ver el partido entre el "Decano" y el "Bicho".

Colace está en La Paternal
21:32 hs

La formación de Argentinos

  1. Cortés
  2. Coronel
  3. Álvarez
  4. Riquelme
  5. Prieto
  6. Lescano
  7. Fattori
  8. Oroz
  9. Jainikoski
  10. Molina
  11. Morales

Suplentes:
12. Siri
4. Godoy
17. Paredes
26. Bravo
8. Gómez
31. Carrizo
32. Infantino
33. Pérez
36. Bouhier
7. Giaccone
34. Kida
47. Porcel

21:23 hs

Kevin Ortiz se lesionó en el precalentamiento

El volante presenta una mialgia en los aductores y quedará al margen del encuentro. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar cuándo podrá volver a estar a disposición.

21:22 hs

La formación de Atlético

  1. Ingolotti
  2. Villa
  3. Ferreira
  4. Suso
  5. Galván
  6. Tesuri (C)
  7. Domínguez
  8. Vega
  9. Laméndola
  10. Nicola
  11. Díaz

DT: Julio Falcioni

Suplentes:
25. Durso / 24. Di Plácido / 36. Vallejo / 8. Ham / 28. Compagnucci / 18. Ruiz Rodríguez / 31. Godoy L. / 30. Brondo / 34. Román / 27. Segovia / 35. Abeldaño

21:21 hs

Así está la cancha de Argentinos

Así está la cancha de Argentinos
21:20 hs

El "Decano" ya salió a hacer el precalentamiento en La Paternal

El Decano ya salió a hacer el precalentamiento en La Paternal

Lo que tenés que saber

Atlético visita a Argentinos Juniors desde las 21.45 en La Paternal, en un partido que será transmitido por TNT Sports.

El equipo de Julio César Falcioni tendría un solo cambio respecto al último partido: Leonel Vega ingresará por Ezequiel Ham.

El dato clave pasa por la racha: el “Decano” no gana de visitante desde el 24 de enero de 2025, cuando venció 1-0 a San Martín de San Juan. Desde entonces, le cuesta sumar fuera de Tucumán.

El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi.

Un partido importante para Atlético, que buscará cortar esa sequía y sumar en una cancha siempre complicada como La Paternal.

Temas San Juan Asociación Atlética Argentinos JuniorsJulio César FalcioniClub Atlético San Martín de San JuanSan MartínClub Atlético TucumánDecanoEzequiel Ham
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