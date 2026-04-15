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Defender la gloria y hacer historia: el desafío de la selección argentina en el Mundial 2026

RECUERDO. La selección argentina se consagró en la Copa Mundial de Qatar 2002 y consolidó un proceso brillante.

En la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para defender el título conquistado en Qatar 2022, con Lionel Messi como emblema y la ilusión intacta de todo un país.

Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina de Scaloni buscará defender su título mundial en 2026 en EE. UU., México y Canadá, liderada por Lionel Messi para revalidar la gloria obtenida en Qatar.
  • Tras consagrarse en Qatar 2022, el equipo mantiene la base de jugadores clave y un proceso técnico consolidado que apunta a sostener la excelencia competitiva en Norteamérica.
  • El torneo ofrece la oportunidad de un bicampeonato histórico. El impacto será masivo, consolidando el legado de esta generación y el liderazgo de Messi en el fútbol mundial.
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