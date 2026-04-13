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Tarucas cayó 39-28 frente a Capibaras en Rosario

Así está el Hipodromo de Rosario. Así está el Hipodromo de Rosario. Foto tomada del diario El Litoral.

La franquicia del NOA acumuló errores en momentos clave y lo pagó caro en un partido que había sido parejo. Capibaras aprovechó esas falencias para golpear en los pasajes decisivos y, con la victoria, se subió al cuarto puesto del Súper Rugby Américas.

Hace 2 Hs
21:51 hs

Finalizó el partido

21:48 hs

39' ST: Penal de Capibaras

Baronio anotó el 39-28.

21:39 hs

32' ST: Penal fallido de Capibaras

Baronio volvió a errar de cara a la H.

21:28 hs

21' ST: Amarilla para Capibaras

Gandini fue amonestado. Luciano Asevedo vuelve al campo de juego tras los 10 minutos de suspensión.

21:23 hs

17' ST: Try penal para Capibaras

Capibaras gana 36-28 frente a Tarucas.

21:19 hs

13' ST: Conversión de Capibaras

Baronio puso el 29-28.

21:19 hs

12' ST: Try de Capibaras

Villagrán anotó el try para Capibaras. El partido está 28-27 a favor de la franquicia del NOA.

21:18 hs

11' ST: Amarilla para Tarucas

Asevedo fue amonestado por un tackle alto a Bernstein.

21:15 hs

Otro cambio en Tarucas

Salió Pedro Coll e ingresó Stéfano Ferro.

21:14 hs

Cambios en Tarucas

Se retiró Mariano Muntaner e ingresó Benjamín Farías Cerioni.

21:12 hs

6' ST: Baronio falló la conversión

El ex Dogos lanzó un disparo a la H y el remate impactó en uno de los postes.

21:11 hs

5' ST: Try de Capibaras

Avaca rompió líneas y Sugasti anotó el try para la franquicia del Litoral. El partido está 28-22.

21:08 hs

3' ST: Conversión de Cerrutti

Tarucas gana 28-17 en Rosario.

21:08 hs

2' ST: Try de Tarucas

Tras una gran asistencia de Ignacio Cerrutti, Pedro Coll anotó el 26-17. El salteño marcó su segundo try en el Súper Rugby Américas.

21:05 hs

Empezó el segundo tiempo

20:51 hs

42' PT: Finalizó el primer tiempo

Cerrutti falló la conversión. Tarucas gana 21-17.

20:50 hs

41' PT: Try de Tarucas

Tras una gran jugada colectiva, Tomás Vanni anotó el segundo try para la franquicia del NOA. Tarucas gana 21-17.

20:48 hs

39' PT: Tarjeta amarilla para Capibaras

Estelles recibió una amonestación luego de realizar un tackle aéreo sobre Pasquini. 

20:47 hs

37' PT: Penal de Tarucas

Cerrutti acortó las distancias y anotó el 17-16.

20:40 hs

"Es un partido muy intenso", dijo Diego Vidal

"Tenemos que estar más firmes en el ruck. Tuvimos un par de obtenciones en el line. Es un partido parejo", analizó el entrenador asistente.

20:37 hs

28' PT: Penal de Capibaras

Baronio anotó el 17-13 a favor de la franquicia local.

20:33 hs

24' PT: Drop de Cerrutti

El apertura probó de media distancia y puso el 14-13 en Rosario. 

20:31 hs

22' PT: Conversión de Capibaras

Baronio anotó la conversión y el partido está 14-10.

20:30 hs

21' PT: Try de Capibaras

Lucas Bur anotó el try. El partido está 12-10 a favor del equipo del Litoral.

20:26 hs

17' PT: Baronio falló un penal

El apertura de Capibaras no pudo anotar. Tarucas sigue al frente en el marcador.

20:23 hs

14' PT: Conversión de Tarucas

Cerrutti puso el 10-7 en Rosario

20:22 hs

13' PT: Try de Tarucas

Tras un gran movimiento de line, Estanislao Pregot encontró un hueco en la defensa de Capibaras y puso el 8-7.

20:14 hs

5' PT: Conversión de Baronio

Capibaras gana 7-3 en Rosario.

20:13 hs

4' PT: Try de Capibaras

Luego de una gran recuperación, Bautista Estelles rompió el muro defensivo de Tarucas y anotó el primer try del partido. La franquicia del NOA pierde 5-3 en Rosario.

20:12 hs

3' PT: Penal de Tarucas

Cerrutti anotó el disparo y la franquicia del NOA gana 3-0 en Rosario.

20:11 hs

2' PT: Gran jugada de Tomás Vanni

El wing formado en Universitario rompió varios metros y logró generar un penal cercano a los palos. Ignacio Cerrutti decidió patear a la H.

20:08 hs

Comenzó el partido en el Hipodromo de Rosario

Ignacio Cerrutti hizo el kick off y empezó el duelo entre Tarucas y Capibaras.

20:05 hs

Tarucas jugará con la indumentaria titular

La franquicia del NOA utilizará la tradicional camiseta naranja en Rosario.

18:21 hs

El XV de Tarucas

Tarucas: 1. Mariano Muntaner, 2. Juan Manuel Vivas, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Tomás Dande, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Matías Orlando (C), 13. Pedro Coll, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde

Suplentes: 16. José Calderon, 17. Benjamín Farías, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Miguel Mukidse, 21. Matías Sauze, 22. Máximo Ledesma, 23. Stefano Ferro.

Entrenador: Álvaro Galindo

18:20 hs

El XV de Capibaras

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rosseto, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estellés, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch

Suplentes: 16. Manuel Cuneo, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Basilio Cañas, 21. Juan Lovell, 22. Bruno Heit, 23. Benjamín Ordiz.

Entrenador: Nicolás Galatro

Lo que tenés que saber

Tarucas ya tiene todo listo para afrontar un compromiso que puede marcar su camino en el Súper Rugby Américas. El equipo del NOA confirmó su XV inicial para enfrentar este lunes a Capibaras, desde las 20, en el Hipódromo de Rosario, en un partido que será transmitido por Disney+. Con una base que sostiene la continuidad y algunos ajustes puntuales, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo buscará imponer su identidad de juego en un duelo directo en la tabla. En los forwards, el pack estará conformado por Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno en la primera línea, Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo en la segunda, y una tercera línea integrada por Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco. En la conducción, Estanislao Pregot será el medio scrum y Ignacio Cerrutti el apertura, mientras que en los centros estarán Pedro Coll y Matías Orlando. El fondo lo completan Tomás Vanni y Mateo Pasquini por las puntas, con Tomás Elizalde como fullback.

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