EN VIVO Tarucas pierde 36-28 frente a Capibaras en Rosario

Lo que tenés que saber

Tarucas ya tiene todo listo para afrontar un compromiso que puede marcar su camino en el Súper Rugby Américas. El equipo del NOA confirmó su XV inicial para enfrentar este lunes a Capibaras, desde las 20, en el Hipódromo de Rosario, en un partido que será transmitido por Disney+. Con una base que sostiene la continuidad y algunos ajustes puntuales, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo buscará imponer su identidad de juego en un duelo directo en la tabla. En los forwards, el pack estará conformado por Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno en la primera línea, Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo en la segunda, y una tercera línea integrada por Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco. En la conducción, Estanislao Pregot será el medio scrum y Ignacio Cerrutti el apertura, mientras que en los centros estarán Pedro Coll y Matías Orlando. El fondo lo completan Tomás Vanni y Mateo Pasquini por las puntas, con Tomás Elizalde como fullback.