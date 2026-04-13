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EN VIVO Tarucas enfrentará a Capibaras en un duelo clave por el Súper Rugby Américas

El plantel de Tarucas. El plantel de Tarucas.

El equipo del NOA confirmó su XV para el partido de este lunes a las 20 en Rosario. El duelo se podrá ver por Disney+ y ESPN.

Hace 5 Min
18:21 hs

El XV de Tarucas

Tarucas: 1. Mariano Muntaner, 2. Juan Manuel Vivas, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Tomás Dande, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Matías Orlando (C), 13. Pedro Coll, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde

Suplentes: 16. José Calderon, 17. Benjamín Farías, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Miguel Mukidse, 21. Matías Sauze, 22. Máximo Ledesma, 23. Stefano Ferro.

Entrenador: Álvaro Galindo

18:20 hs

El XV de Capibaras

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rosseto, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estellés, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch

Suplentes: 16. Manuel Cuneo, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Basilio Cañas, 21. Juan Lovell, 22. Bruno Heit, 23. Benjamín Ordiz.

Entrenador: Nicolás Galatro

Lo que tenés que saber

Tarucas ya tiene todo listo para afrontar un compromiso que puede marcar su camino en el Súper Rugby Américas. El equipo del NOA confirmó su XV inicial para enfrentar este lunes a Capibaras, desde las 20, en el Hipódromo de Rosario, en un partido que será transmitido por Disney+. Con una base que sostiene la continuidad y algunos ajustes puntuales, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo buscará imponer su identidad de juego en un duelo directo en la tabla. En los forwards, el pack estará conformado por Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno en la primera línea, Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo en la segunda, y una tercera línea integrada por Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco. En la conducción, Estanislao Pregot será el medio scrum y Ignacio Cerrutti el apertura, mientras que en los centros estarán Pedro Coll y Matías Orlando. El fondo lo completan Tomás Vanni y Mateo Pasquini por las puntas, con Tomás Elizalde como fullback.

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