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EN VIVO Atlético Tucumán recibirá a Tigre por la fecha 14 del Apertura 2026

Leandro Díaz, delantero de Atlético, buscará continuar con su racha goleadora. Leandro Díaz, delantero de Atlético, buscará continuar con su racha goleadora.

El “Decano” enfrentará a Tigre desde las 17.30 con la chance de reafirmar su levantada, sostener las buenas sensaciones que dejó en Rosario y sumar un triunfo clave para acomodarse en el tramo final del torneo.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Atlético tiene una oportunidad valiosa esta tarde. Una chance casi inmejorable para revalidar las buenas intenciones que desplegó en Rosario y demostrar que el ciclo de Julio César Falcioni trajo aires renovados a 25 de Mayo y Chile. Hoy, desde las 17.30, el “Decano” recibirá a un golpeado Tigre con un objetivo que excede los tres puntos: conseguir un triunfo que termine de enderezar el rumbo y que sirva de confianza para lo poco que queda del torneo Apertura. El partido será trasmitido por ESPN.

Temas Club Atlético TigreJulio César FalcioniClub Atlético TucumánDecanoTorneo Apertura 2026
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