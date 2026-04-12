EN VIVO Atlético Tucumán recibirá a Tigre por la fecha 14 del Apertura 2026
Leandro Díaz, delantero de Atlético, buscará continuar con su racha goleadora.
Lo que tenés que saber
Atlético tiene una oportunidad valiosa esta tarde. Una chance casi inmejorable para revalidar las buenas intenciones que desplegó en Rosario y demostrar que el ciclo de Julio César Falcioni trajo aires renovados a 25 de Mayo y Chile. Hoy, desde las 17.30, el “Decano” recibirá a un golpeado Tigre con un objetivo que excede los tres puntos: conseguir un triunfo que termine de enderezar el rumbo y que sirva de confianza para lo poco que queda del torneo Apertura. El partido será trasmitido por ESPN.