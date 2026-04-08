Guerra en Medio Oriente, EN VIVO: en el primer día del alto el fuego, aún hay reportes de ataques en Irán y Emiratos Árabes Unidos

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Estudian una propuesta para un alto el fuego de dos semanas

Con el reloj avanzando hacia las últimas horas antes del vencimiento del ultimátum de Donald Trump a Irán, Pakistán irrumpió en la escena diplomática con una propuesta de alto el fuego de dos semanas que fue puesta bajo análisis tanto en Washington como en Teherán, aunque con miradas divergentes. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, solicitó a Trump que extendiera el plazo límite y reclamó a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz durante ese mismo período, como señal de distensión.

La iniciativa se conoció apenas horas antes de que expirara el ultimátum fijado para las 20.00 del martes en Washington, lo que equivale a la medianoche del miércoles en Teherán. A través de la red social X, Sharif insistió en la necesidad de “ampliar el plazo dos semanas” para permitir que la diplomacia continúe su curso, al tiempo que aseguró que las gestiones avanzaban “de forma constante, firme y decidida”. En ese marco, también instó a todas las partes involucradas a respetar un cese de hostilidades en todos los frentes, con el objetivo de alcanzar una salida definitiva al conflicto.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó que el presidente estadounidense fue informado sobre la propuesta y que se emitiría una respuesta en breve. En paralelo, un alto funcionario iraní indicó a Reuters que la iniciativa estaba siendo evaluada de manera “positiva”, lo que abre una ventana de expectativa en medio de la tensión.

El propio Trump, en declaraciones a Fox News, reconoció que Estados Unidos se encuentra en “negociaciones intensas”, aunque evitó brindar mayores precisiones. Cabe recordar que el mandatario ha postergado su ultimátum en varias oportunidades desde el 28 de febrero, fecha en la que Washington e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra objetivos militares iraníes, en un escenario que continúa marcado por la incertidumbre y la presión internacional por alcanzar una salida diplomática.