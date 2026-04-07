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EN VIVO: San Martín enfrenta a Estudiantes (RC) por los 32avos de la Copa Argentina

DEBUT. San Martín hace su estreno en la Copa Argentina. / LA GACETA DEBUT. San Martín hace su estreno en la Copa Argentina. / LA GACETA

Desde las 16, el "Santo" y el "León del Imperio" buscarán avanzar a la próxima ronda en el certamen federal.

Hace 4 Min
14:47 hs

Historial favorable para el "Santo"

San Martín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en siete oportunidades. El saldo arroja cuatro victorias para el conjunto de Ciudadela y tres empates.

Lo que tenés que saber

San Martín hará su presentación en la Copa Argentina. En el estadio "Julio César Villagra" (Córdoba), el "Santo" enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se desarrollará desde las 16 y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.

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