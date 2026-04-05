Tucumán Central venció 2 a 0 a San Martín de Formosa por el Federal A

Final del partido
Tucumán Central derrotó a San Martín de Formosa 2 a 0 con goles de Ruiz Rodríguez y Collante. El "Rojo" se recuperó de la caída hace una semana en Chaco.
San Martín de Formosa se queda con nueve
89' expusado Agustín Griego.
El partido comienza a "picarse"
82' amonestado Ricardo Tapia en San Martín de Formosa.
Se queda con 10 la visita
78' expulsado Chiquichano, en San Martín de Formosa, por doble amarilla.
Los formoseños van con todo en busca del descuento
74' Oscar Piris cabeceó dentro del área y Moyano atajó el remate.
Se salva Tucumán Central
66' Ledesma, de San Martín de Formosa, lanzó un potente disparo, pero Barrera evitó que la pelota ingrese al arco.
¡Gool de Tucumán Central!
52': Collante le pegó de tiro libre a una gran distancia y estira la ventaja para el "Rojo" de Villa Alem.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Tucumán Central le gana 1-0 a San Martín de Formosa.
Gran contra de Tucumán Central
46': Alderete probó al arco, aunque su remate se fue muy lejos.
Dos minutos de adicionado
Remate de Perdigón
42': el volante le pegó al arco aunque su remate se fue desviado.
Amarilla en San Martín de Formosa
40': Lautaro Anibal Ceratto fue amonestado.
¡Goool de Tucumán Central!
38': tras el centro al área de Héctor Brahian Collantes, la pelota le quedó a Benjamín Ruiz Rodríguez, que pone el 1 a 0 y festeja a lo "CR7".
Tiro libre para Tucumán Central
37': falta sobre Ruiz Rodríguez y balón detenido para el local.
Gran cabezazo de Ruiz Rodríguez
35': Tucumán Central avisa con su "9", pero el arquero Humeler está más certero con sus atajadas.
Tucumán Central estuvo cerca del primero
33': remate de Smith y casi gol de Tucumán Central.
Acción de peligro para San Martín de Formosa
32': cabezazo peligroso de Lautaro Ceratto.
Amarilla para Agustín Smith y Abregú (Tucumán Central) y Chiquichano (San Martín de Formosa)
31': los futbolistas fueron amonestados tras la protesta al árbitro por la jugada de Gómez.
Se pide penal en Tucumán Central
29': Gómez tuvo la apertura del marcador, pero sufrió un golpe por parte del arquero. En el "Rojo" de Villa Alem piden penal.
Remate sin dirección de Tapia
23': el jugador de San Martín de Formosa le pegó al arco sin precisión.
El retorno de Gervasio Núñez a Tucumán
El volante, con pasado en Atlético y San Martín de Tucumán, actualmente defiende los colores de San Martín de Formosa.
Gran remate de Ruiz Rodríguez
17': el delantero de Tucumán Central le ganó al defensor del "santo" formoseño y probó la reacción del arquero rival.
Amarilla en San Martín de Formosa
11': Mauro Siergiejuk fue amonestado.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos en Villa Alem.
"11" titular confirmado para Tucumán Central
1- René Daniel Moyano
2- Rodrigo Agustín Smith
3- Diego Ezequiel Martínez
4- Ramiro Pedro Armando Alderete
5- César Daniel Abregu
6- Nahuel Duarte Aguirre
7- Francisco Matías Smith
8- Matías Alejandro Perdigón
9- Benjamín Ruiz Rodríguez
10- Daniel Martín Gómez
11- Héctor Brahian Collantes
"11" titular de San Martín de Formosa
1- Kevin Andre Humeler
2- Oscar Alberto Piris
3- Agustin Emanuel Griego
4- Blas Adrian Agustin Finardi Niz
5- Marcelo Ivan Bobadilla
6- Dylan Nicolas Leiva
7- Lautaro Anibal Ceratto
8- Ricardo Marcelo Tapia
9- Mauro Nicolas Siergiejuk
10- Gervasio Daniel Nuñez
11- Oscar Benjamin Chiquichano
Los equipos entran en calor
Lo que tenés que saber
Desde las 16 horas, el “Rojo” recibirá a la “Franja” en su estadio, ubicado en la intersección de Jujuy y La Plata, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Federal A. El equipo de Walter Arrieta buscará recuperarse luego de la caída ante Defensores de Vilelas por 1-0 en la segunda fecha, con la necesidad de volver a sumar y acomodarse en la tabla. San Martín, por su parte, quedó libre en la jornada pasada, ya que debió afrontar su compromiso por Copa Argentina frente a Racing, por lo que llegará con rodaje reciente pero sin acción en la última fecha del torneo.