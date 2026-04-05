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Tucumán Central venció 2 a 0 a San Martín de Formosa por el Federal A

Tucumán Central venció 2 a 0 a San Martín de Formosa por el Federal A Foto de Benjamín Papaterra/LA GACETA.

Benjamín Ruiz Rodríguez y Collante marcaron para el "Rojo". El equipo dirigido por Walter Arrieta sumó su segunda victoria en fila jugando en su casa.

Hace 6 Hs
18:08 hs

Final del partido

Tucumán Central derrotó a San Martín de Formosa 2 a 0 con goles de Ruiz Rodríguez y Collante. El "Rojo" se recuperó de la caída hace una semana en Chaco.

17:57 hs

San Martín de Formosa se queda con nueve

89' expusado Agustín Griego.

17:50 hs

El partido comienza a "picarse"

82' amonestado Ricardo Tapia en San Martín de Formosa.

17:46 hs

Se queda con 10 la visita

78' expulsado Chiquichano, en San Martín de Formosa, por doble amarilla.

17:44 hs

Los formoseños van con todo en busca del descuento

74' Oscar Piris cabeceó dentro del área y Moyano atajó el remate.

17:35 hs

Se salva Tucumán Central

66' Ledesma, de San Martín de Formosa, lanzó un potente disparo, pero Barrera evitó que la pelota ingrese al arco.

17:23 hs

¡Gool de Tucumán Central!

52': Collante le pegó de tiro libre a una gran distancia y estira la ventaja para el "Rojo" de Villa Alem.

17:22 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:53 hs

Final del primer tiempo

Tucumán Central le gana 1-0 a San Martín de Formosa.

16:52 hs

Gran contra de Tucumán Central

46': Alderete probó al arco, aunque su remate se fue muy lejos.

16:51 hs

Dos minutos de adicionado

16:48 hs

Remate de Perdigón

42': el volante le pegó al arco aunque su remate se fue desviado.

16:46 hs

Amarilla en San Martín de Formosa

40': Lautaro Anibal Ceratto fue amonestado.

16:45 hs

¡Goool de Tucumán Central!

38': tras el centro al área de Héctor Brahian Collantes, la pelota le quedó a Benjamín Ruiz Rodríguez, que pone el 1 a 0 y festeja a lo "CR7".

16:44 hs

Tiro libre para Tucumán Central

37': falta sobre Ruiz Rodríguez y balón detenido para el local.

16:42 hs

Gran cabezazo de Ruiz Rodríguez

35': Tucumán Central avisa con su "9", pero el arquero Humeler está más certero con sus atajadas. 

16:39 hs

Tucumán Central estuvo cerca del primero

33': remate de Smith y casi gol de Tucumán Central.

16:39 hs

Acción de peligro para San Martín de Formosa

32': cabezazo peligroso de Lautaro Ceratto.

16:38 hs

Amarilla para Agustín Smith y Abregú (Tucumán Central) y Chiquichano (San Martín de Formosa)

31': los futbolistas fueron amonestados tras la protesta al árbitro por la jugada de Gómez.

16:36 hs

Se pide penal en Tucumán Central

29': Gómez tuvo la apertura del marcador, pero sufrió un golpe por parte del arquero. En el "Rojo" de Villa Alem piden penal.

16:30 hs

Remate sin dirección de Tapia

23': el jugador de San Martín de Formosa le pegó al arco sin precisión.

16:28 hs

El retorno de Gervasio Núñez a Tucumán

El volante, con pasado en Atlético y San Martín de Tucumán, actualmente defiende los colores de San Martín de Formosa.

El retorno de Gervasio Núñez a Tucumán
16:24 hs

Gran remate de Ruiz Rodríguez

17': el delantero de Tucumán Central le ganó al defensor del "santo" formoseño y probó la reacción del arquero rival.

16:20 hs

Amarilla en San Martín de Formosa

11': Mauro Siergiejuk fue amonestado.

16:08 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos en Villa Alem.

16:05 hs

"11" titular confirmado para Tucumán Central

1- René Daniel Moyano

2- Rodrigo Agustín Smith

3- Diego Ezequiel Martínez

4- Ramiro Pedro Armando Alderete

5- César Daniel Abregu

6- Nahuel Duarte Aguirre

7- Francisco Matías Smith

8- Matías Alejandro Perdigón

9- Benjamín Ruiz Rodríguez

10- Daniel Martín Gómez

11- Héctor Brahian Collantes

16:04 hs

"11" titular de San Martín de Formosa

1- Kevin Andre Humeler

2- Oscar Alberto Piris

3- Agustin Emanuel Griego

4- Blas Adrian Agustin Finardi Niz

5- Marcelo Ivan Bobadilla

6- Dylan Nicolas Leiva

7- Lautaro Anibal Ceratto

8- Ricardo Marcelo Tapia

9- Mauro Nicolas Siergiejuk

10- Gervasio Daniel Nuñez

11- Oscar Benjamin Chiquichano

16:00 hs

Los equipos entran en calor

Los equipos entran en calor

Lo que tenés que saber

Desde las 16 horas, el “Rojo” recibirá a la “Franja” en su estadio, ubicado en la intersección de Jujuy y La Plata, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Federal A. El equipo de Walter Arrieta buscará recuperarse luego de la caída ante Defensores de Vilelas por 1-0 en la segunda fecha, con la necesidad de volver a sumar y acomodarse en la tabla. San Martín, por su parte, quedó libre en la jornada pasada, ya que debió afrontar su compromiso por Copa Argentina frente a Racing, por lo que llegará con rodaje reciente pero sin acción en la última fecha del torneo.

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