Tucumanos destacados, más allá de la polémica: Mercedes Sosa la mayor cantora argentina
“La Negra” pasó de un origen humilde y sencillo a los grandes escenarios del mundo. El día que faltó la profesora de canto y entonó el Himno Nacional y el certamen en LV12 con seudónimo. El compromiso político con los derechos humanos y su solidaridad silenciosa. Puente entre el folclore y el rock, enfrentó críticas con firmeza, sin dar un paso atrás.
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Resumen de nota
- Mercedes Sosa, máxima voz argentina de Tucumán, es reivindicada por su legado artístico y compromiso social ante polémicas actuales que intentan cuestionar su impacto histórico.
- De origen humilde, triunfó globalmente tras iniciarse en LV12. Fue pionera en unir folclore y rock, manteniendo siempre un activo rol en la defensa de los derechos humanos.
- Su figura trasciende la música como símbolo de identidad nacional. La controversia actual refuerza su vigencia y la necesidad de proteger el patrimonio cultural frente a agravios.
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