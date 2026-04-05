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LA GACETA Literaria

No todo es subjetivo

NOCIÓN CLAVE. Hay una interacción entre mente y mundo, según definía Hilary Putnam. NOCIÓN CLAVE. Hay una interacción entre mente y mundo, según definía Hilary Putnam.

Hace 4 Hs

Resumen de nota

  • LA GACETA Literaria analiza la filosofía de Hilary Putnam sobre la interacción entre mente y mundo para cuestionar el subjetivismo extremo en el pensamiento contemporáneo.
  • El planteo surge como una noción clave frente a debates actuales, rescatando antecedentes filosóficos que explican cómo el pensamiento humano se vincula con la realidad externa.
  • Este análisis busca profundizar en el debate epistemológico moderno, impactando en la forma en que se comprende la relación entre la percepción individual y los hechos reales.
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