No todo es subjetivo
NOCIÓN CLAVE. Hay una interacción entre mente y mundo, según definía Hilary Putnam.
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Resumen de nota
- LA GACETA Literaria analiza la filosofía de Hilary Putnam sobre la interacción entre mente y mundo para cuestionar el subjetivismo extremo en el pensamiento contemporáneo.
- El planteo surge como una noción clave frente a debates actuales, rescatando antecedentes filosóficos que explican cómo el pensamiento humano se vincula con la realidad externa.
- Este análisis busca profundizar en el debate epistemológico moderno, impactando en la forma en que se comprende la relación entre la percepción individual y los hechos reales.