La hoguera de los libros
BERLÍN. La quema de libros orquestada por Joseph Goebbels en 1933.
La imagen de un libro ardiendo nunca ha sido un buen augurio para las sociedades. “Allí donde se queman libros, se termina también quemando personas”, escribía el poeta Heinrich Heine a principios del siglo XIX en Almansor. Más de cien años después, aquella frase cobraría el carácter de una profecía: el 10 de mayo de 1933, hordas nazis alentadas por el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, encenderían simultáneamente gigantescas hogueras en 34 ciudades de Alemania con los libros de los escritores señalados como enemigos del pueblo, incluidos los de Heine.
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Resumen de nota
- El 10 de mayo de 1933, Joseph Goebbels lideró la quema masiva de libros en 34 ciudades de Alemania para eliminar las obras de autores considerados enemigos del régimen nazi.
- La acción fue orquestada por el Ministerio de Propaganda mediante hogueras simultáneas, cumpliendo la trágica profecía de Heinrich Heine sobre la quema de libros y personas.
- Este evento histórico simboliza la censura totalitaria y marcó el inicio de la violencia sistemática, sirviendo hoy como un recordatorio crítico sobre la intolerancia cultural.