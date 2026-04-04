San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Chacarita

Lo que tenés que saber

El duelo ante Chacarita marcará un nuevo desafío para San Martín en La Ciudadela, en un partido clave por la fecha 8 de la Primera Nacional. El “Santo”, que suma 10 puntos y se ubica séptimo, buscará hacerse fuerte en casa tras el empate 1-1 frente a Deportivo Madryn en condición de visitante, un resultado que dejó sensaciones encontradas. Enfrente tendrá a un rival siempre exigente como el “Funebrero”, en un cruce que puede ser determinante para empezar a escalar posiciones. El encuentro comenzará a las 17.30 y será transmitido por LPF Play.