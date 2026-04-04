San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Chacarita

Finalizó el partido
46' ST: Cambio en San Martín
Juárez ingresó por Rodríguez.
28' ST: Cambios en San Martín
Sale Arfaras y Cisnero y entra Ferreyra y Pons.
21' ST: Cambios en San Martín
Ingresan Briñone y el "Caco" García por Kevin López y Castro.
5' ST: Amarilla para San Martín
Kevin López fue amonestado por Bryan Ferreyra.
4' ST: Gol de Chacarita
A partir de una pelota parada, Tomás Pérez puso el 1-1.
1' ST: Amarilla para San Martín
Salazar realizó una falta sobre Calderara y fue amonestado.
Comenzó el segundo tiempo
San Martín no realizó ningún cambio en el "11" de cara a la segunda mitad.
Terminó el primer tiempo
San Martín vence 1-0 a Chacarita en La Ciudadela.
41' PT: Cisnero lanzó un remate peligroso
El juvenil probó de media distancia y estuvo cerca de anotar el segundo.
30' PT: Diellos busca el segundo
El delantero remató, pero el disparo fue tapado por Bologna.
22' PT: Gol de San Martín
Diellos anotó el 1-0.
21' PT: Situación de peligro para el "Santo"
Tras un centro pasado de Diarte, "Fosa" Ferreyra puso un pase al corazón del área, pero ningún delantero del "Santo" llegó a empujarla.
19' PT: Amarilla a Andrés Yllana
El DT del "Santo" recibió una amonestación por protestar.
15' PT: Gran atajada de Darío Sand
El arquero atajó un remate de Barbieri.
13' PT: Amarilla para San Martín
Lucas Diarte frenó un avance de Juan Cuevas y el árbitro Bryan Ferreyra decidió amonestar al defensor del "Santo".
6' PT: San Martín resiste la presión de Chacarita
El "Funebrero" salió a presionar alto al equipo de Andrés Yllana, por lo que generó ciertas grietas en la zona defensiva del "Santo". Sin embargo, los delanteros de Chacarita todavía no encontraron el camino para abrir el marcador. El partido continúa 0-0.
Empezó el partido en La Ciudadela
La formación de Chacarita
1- Enrique Bologna
2- Juan Velázquez
3- Nicolás Pantaleone
4- Francisco Facello
5- Miguel Mellado
6- Gonzalo Mottes
7- Maximiliano Meléndez
8- Tomás Pérez
9- Juan Barbieri
10- Juan Cuevas
11- Brian Calderara
La formación de San Martín
1- Darío Sand
2- Nicolás Ferreyra
3- Lucas Diarte
4- Víctor Salazar
5- Laureano Rodríguez
6- Guillermo Rodríguez
7- Alan Cisnero
8- Kevin López
9- Diego Diellos
10- Nicolás Castro
11- Lucas Arfaras
El homenaje a los veteranos de Malvinas
Todo listo en La Ciudadela
La cancha de San Martín está lista para alojar el duelo entre el "Santo" y Chacarita.
Así llegó San Martín a La Ciudadela
Ya estamos en casa pic.twitter.com/HQLHZ2wvuY— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) April 4, 2026
Lo que tenés que saber
El duelo ante Chacarita marcará un nuevo desafío para San Martín en La Ciudadela, en un partido clave por la fecha 8 de la Primera Nacional. El “Santo”, que suma 10 puntos y se ubica séptimo, buscará hacerse fuerte en casa tras el empate 1-1 frente a Deportivo Madryn en condición de visitante, un resultado que dejó sensaciones encontradas. Enfrente tendrá a un rival siempre exigente como el “Funebrero”, en un cruce que puede ser determinante para empezar a escalar posiciones. El encuentro comenzará a las 17.30 y será transmitido por LPF Play.