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San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Chacarita

Diellos fue el autor del primer gol del Santo. Diellos fue el autor del primer gol del "Santo". Diego Aráoz/LA GACETA.

Diego Diellos abrió el marcador a favor del "Santo"; Tomás Pérez anotó la igualdad para el "Funebrero".

Hace 3 Hs
19:35 hs

Finalizó el partido

19:32 hs

46' ST: Cambio en San Martín

Juárez ingresó por Rodríguez.

19:13 hs

28' ST: Cambios en San Martín

Sale Arfaras y Cisnero y entra Ferreyra y Pons.

19:05 hs

21' ST: Cambios en San Martín

Ingresan Briñone y el "Caco" García por Kevin López y Castro.

18:49 hs

5' ST: Amarilla para San Martín

Kevin López fue amonestado por Bryan Ferreyra.

18:48 hs

4' ST: Gol de Chacarita

A partir de una pelota parada, Tomás Pérez puso el 1-1.

18:46 hs

1' ST: Amarilla para San Martín

Salazar realizó una falta sobre Calderara y fue amonestado.

Víctor Salazar fue amonestado al inicio del segundo tiempo. Víctor Salazar fue amonestado al inicio del segundo tiempo.
18:44 hs

Comenzó el segundo tiempo

San Martín no realizó ningún cambio en el "11" de cara a la segunda mitad.

18:25 hs

Terminó el primer tiempo

San Martín vence 1-0 a Chacarita en La Ciudadela.

Nicolás Castro no pudo desplegar su mejor nivel en la primera mitad. Nicolás Castro no pudo desplegar su mejor nivel en la primera mitad.
18:20 hs

41' PT: Cisnero lanzó un remate peligroso

El juvenil probó de media distancia y estuvo cerca de anotar el segundo.

Alan Cisnero. Alan Cisnero.
18:08 hs

30' PT: Diellos busca el segundo

El delantero remató, pero el disparo fue tapado por Bologna.

18:00 hs

22' PT: Gol de San Martín

Diellos anotó el 1-0.

22' PT: Gol de San Martín
18:00 hs

21' PT: Situación de peligro para el "Santo"

Tras un centro pasado de Diarte, "Fosa" Ferreyra puso un pase al corazón del área, pero ningún delantero del "Santo" llegó a empujarla.

21' PT: Situación de peligro para el Santo
17:57 hs

19' PT: Amarilla a Andrés Yllana

El DT del "Santo" recibió una amonestación por protestar.

Andrés Yllana fue amonestado. Andrés Yllana fue amonestado.
17:53 hs

15' PT: Gran atajada de Darío Sand

El arquero atajó un remate de Barbieri.

17:52 hs

13' PT: Amarilla para San Martín

Lucas Diarte frenó un avance de Juan Cuevas y el árbitro Bryan Ferreyra decidió amonestar al defensor del "Santo".

17:45 hs

6' PT: San Martín resiste la presión de Chacarita

El "Funebrero" salió a presionar alto al equipo de Andrés Yllana, por lo que generó ciertas grietas en la zona defensiva del "Santo". Sin embargo, los delanteros de Chacarita todavía no encontraron el camino para abrir el marcador. El partido continúa 0-0.

17:38 hs

Empezó el partido en La Ciudadela

Empezó el partido en La Ciudadela
17:27 hs

La formación de Chacarita

1- Enrique Bologna

2- Juan Velázquez

3- Nicolás Pantaleone

4- Francisco Facello

5- Miguel Mellado

6- Gonzalo Mottes

7- Maximiliano Meléndez

8- Tomás Pérez

9- Juan Barbieri

10- Juan Cuevas

11- Brian Calderara

17:26 hs

La formación de San Martín

1- Darío Sand

2- Nicolás Ferreyra

3- Lucas Diarte

4- Víctor Salazar

5- Laureano Rodríguez

6- Guillermo Rodríguez

7- Alan Cisnero

8- Kevin López

9- Diego Diellos

10- Nicolás Castro

11- Lucas Arfaras

17:24 hs

El homenaje a los veteranos de Malvinas

El homenaje a los veteranos de Malvinas
17:10 hs

Todo listo en La Ciudadela

La cancha de San Martín está lista para alojar el duelo entre el "Santo" y Chacarita.

Todo listo en La Ciudadela
17:08 hs

Así llegó San Martín a La Ciudadela

Lo que tenés que saber

El duelo ante Chacarita marcará un nuevo desafío para San Martín en La Ciudadela, en un partido clave por la fecha 8 de la Primera Nacional. El “Santo”, que suma 10 puntos y se ubica séptimo, buscará hacerse fuerte en casa tras el empate 1-1 frente a Deportivo Madryn en condición de visitante, un resultado que dejó sensaciones encontradas. Enfrente tendrá a un rival siempre exigente como el “Funebrero”, en un cruce que puede ser determinante para empezar a escalar posiciones. El encuentro comenzará a las 17.30 y será transmitido por LPF Play.

Temas Primera NacionalPuerto MadrynLa CiudadelaChacarita JuniorsSan MartínEstadio La CiudadelaSan Martín de TucumánAndrés Yllana
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