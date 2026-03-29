EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn con la mira puesta en seguir sumando fuera de casa

San Martín recordó el historial ante Deportivo Madryn
En la previa del encuentro, el "Santo" realizó un posteo en sus redes sociales repasando el historial frente a Deportivo Madryn, aportando contexto y expectativa a un cruce que sigue sumando capítulos en la Primera Nacional.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 29, 2026
Historial oficial
En la previa al encuentro con Deportivo Madryn, compartimos el historial de los enfrentamientos entre ambos equipos.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/jvUOhMWrSV
Cuerpo arbitral confirmado
Este será el equipo encargado de impartir justicia en el encuentro que se disputará desde las 16:
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Manuel Sánchez
4to. árbitro: Ulises Jerónimo
El "Santo" ya hace la entrada en calor
El plantel de San Martín de Tucumán ya se encuentra realizando los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del Coliseo del Golfo, ultimando detalles de cara al duelo frente a Deportivo Madryn.
Estos son los convocados en San Martín
El "Santo" confirmó sus convocados para el partido ante Deportivo Madryn, con sus principales piezas disponibles para afrontar un compromiso clave en condición de visitante.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 28, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la séptima fecha del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/fDtN7L6er7
Así luce el campo de juego
El terreno de juego del Coliseo del Golfo se presenta en buenas condiciones en la previa del encuentro, con un césped uniforme y listo para albergar el cruce entre Deportivo Madryn y San Martín.
¡LA GACETA ya está en el estadio!
El equipo periodístico de LA GACETA ya se encuentra en el Coliseo del Golfo para llevar adelante la cobertura en vivo del duelo entre Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán por la fecha 7 de la Primera Nacional.
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán visitará a Deportivo Madryn este domingo 29 de marzo por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16:00 y será transmitido por LPF Play; el encuentro se disputará en el Coliseo del Golfo y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, en un duelo clave para el “Santo”, que buscará sumar fuera de casa ante un rival siempre complicado en el sur.