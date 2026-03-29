EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn con la mira puesta en seguir sumando fuera de casa

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán visitará a Deportivo Madryn este domingo 29 de marzo por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16:00 y será transmitido por LPF Play; el encuentro se disputará en el Coliseo del Golfo y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, en un duelo clave para el “Santo”, que buscará sumar fuera de casa ante un rival siempre complicado en el sur.