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EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn con la mira puesta en seguir sumando fuera de casa

EN VIVO. El Santo visita a Deportivo Madryn en busca de seguir en la lucha por un lugar en primera división. EN VIVO. El "Santo" visita a Deportivo Madryn en busca de seguir en la lucha por un lugar en primera división.

San Martín visita a Deportivo Madryn con la mira puesta en seguir sumando fuera de casa

Hace 3 Min
15:39 hs

San Martín recordó el historial ante Deportivo Madryn

En la previa del encuentro, el "Santo" realizó un posteo en sus redes sociales repasando el historial frente a Deportivo Madryn, aportando contexto y expectativa a un cruce que sigue sumando capítulos en la Primera Nacional.

15:36 hs

Cuerpo arbitral confirmado

Este será el equipo encargado de impartir justicia en el encuentro que se disputará desde las 16:
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Manuel Sánchez
4to. árbitro: Ulises Jerónimo

15:35 hs

El "Santo" ya hace la entrada en calor

El plantel de San Martín de Tucumán ya se encuentra realizando los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del Coliseo del Golfo, ultimando detalles de cara al duelo frente a Deportivo Madryn.

El Santo ya hace la entrada en calor
15:33 hs

Estos son los convocados en San Martín

El "Santo" confirmó sus convocados para el partido ante Deportivo Madryn, con sus principales piezas disponibles para afrontar un compromiso clave en condición de visitante.

15:31 hs

Así luce el campo de juego

El terreno de juego del Coliseo del Golfo se presenta en buenas condiciones en la previa del encuentro, con un césped uniforme y listo para albergar el cruce entre Deportivo Madryn y San Martín.

Así luce el campo de juego
15:31 hs

¡LA GACETA ya está en el estadio!

El equipo periodístico de LA GACETA ya se encuentra en el Coliseo del Golfo para llevar adelante la cobertura en vivo del duelo entre Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán por la fecha 7 de la Primera Nacional.

¡LA GACETA ya está en el estadio!

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán visitará a Deportivo Madryn este domingo 29 de marzo por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16:00 y será transmitido por LPF Play; el encuentro se disputará en el Coliseo del Golfo y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, en un duelo clave para el “Santo”, que buscará sumar fuera de casa ante un rival siempre complicado en el sur.

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