EN VIVO: San Martín golpea de entrada y vence a Deportivo Madryn por 1 a 0
32' PT: Otra amarilla en Madryn
Marcelo Meli vio la tarjeta amarilla en Deportivo Madryn. San Martín se mantiene en ventaja por 1 a 0.
Así fue el gol de Diellos
Reviví la apertura del marcador convertida por Diego Diellos tras el pase filtrado de Matías García y su definición ante Bonnin.
Pff, que jugadita terminó Diellos pic.twitter.com/z5HGDhQy74— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 29, 2026
25' PT: Predomina la fricción
El partido se mantiene cerrado, con una intensa disputa en la mitad de la cancha que dificulta la generación de juego y limita las llegadas claras de ambos equipos.
19' PT: Primera amarilla en Madryn
Nicolás Ortiz fue el primer amonestado del partido que continúa 1 a 0 a favor de San Martín de Tucumán.
18' PT: Madryn vuelve a inquietar
Tras una desatención en el fondo de San Martín, Nazareno Solís sacó un remate que se fue apenas desviado junto al palo izquierdo que defiende Darío Sand.
16' PT: Partido trabado en el sur
Luego de la apertura del marcador, el encuentro perdió intensidad y ahora presenta mucha fricción en la mitad de la cancha y escasa claridad en los últimos metros por parte de ambos equipos.
11' PT: Otro intento de Madryn
Nicolás Servetto conectó un centro de Rodrigo Ayala y remató desde la puerta del área chica, pero su disparo se fue apenas desviado por encima del travesaño.
5' PT: ¡Gol de San Martín!
Diego Diellos recibió un pase filtrado, ingresó al área y definió con precisión ante la salida desesperada de Yair Bonnin, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.
3' PT: ¡Avisó Madryn!
Nicolás Servetto ganó de cabeza en el área tras un centro de Nazareno Solís, pero Darío Sand controló sin inconvenientes y evitó la apertura del marcador.
¡Ya se juega en el Coliseo del Golfo!
Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán ya disputan el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional, en un duelo que comienza a tomar ritmo en el sur del país.
Más imágenes del ingreso de los equipos
Continúan llegando postales del ingreso de Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán al campo de juego del Coliseo del Golfo, en la previa del inicio del encuentro. FOTO/COBERTURA: Marcelo Androetto
¡Los equipos ya están en la cancha!
Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán ya están sobre el campo de juego del Coliseo del Golfo, listos para disputar el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional.
FOTO/COBERTURA: Marcelo Androetto.
Buen marco en las tribunas
Las tribunas del Coliseo del Golfo comienzan a mostrar un gran color, con varios sectores colmados de hinchas que acompañan a Deportivo Madryn en la previa del duelo ante San Martín.
San Martin ya se prepara para disputar el encuentro
El "Santo" ultima detalles para disputar su partido frente a Deportivo Madryn.
Se viene el Santo pic.twitter.com/04AWFJHl5X— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 29, 2026
San Martín tiene el equipo confirmado
El conjunto dirigido por Andrés Yllana ya definió su formación titular para visitar a Deportivo Madryn. Esta es la alineación elegida para afrontar el compromiso por la fecha 7 de la Primera Nacional.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 29, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Deportivo Madryn.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/JYzYRN3UhO
Deportivo Madryn tiene equipo confirmado
El XI inicial dispuesto por Cristian Díaz para enfrentar a San Martín (T) ya está definido, con lo mejor a disposición para afrontar un duelo clave en condición de local por la fecha 7 de la Primera Nacional.
El XI inicial dispuesto por Cristian Díaz para enfrentar a San Martín (T).#VamosAurinegro— Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) March 29, 2026
Irina Verdié pic.twitter.com/8msMl6FKOY
San Martín recordó el historial ante Deportivo Madryn
En la previa del encuentro, el "Santo" realizó un posteo en sus redes sociales repasando el historial frente a Deportivo Madryn, aportando contexto y expectativa a un cruce que sigue sumando capítulos en la Primera Nacional.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 29, 2026
Historial oficial
En la previa al encuentro con Deportivo Madryn, compartimos el historial de los enfrentamientos entre ambos equipos.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/jvUOhMWrSV
Cuerpo arbitral confirmado
Este será el equipo encargado de impartir justicia en el encuentro que se disputará desde las 16:
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Manuel Sánchez
4to. árbitro: Ulises Jerónimo
El "Santo" ya hace la entrada en calor
El plantel de San Martín de Tucumán ya se encuentra realizando los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del Coliseo del Golfo, ultimando detalles de cara al duelo frente a Deportivo Madryn.
Estos son los convocados en San Martín
El "Santo" confirmó sus convocados para el partido ante Deportivo Madryn, con sus principales piezas disponibles para afrontar un compromiso clave en condición de visitante.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 28, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la séptima fecha del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/fDtN7L6er7
Así luce el campo de juego
El terreno de juego del Coliseo del Golfo se presenta en buenas condiciones en la previa del encuentro, con un césped uniforme y listo para albergar el cruce entre Deportivo Madryn y San Martín.
¡LA GACETA ya está en el estadio!
El equipo periodístico de LA GACETA ya se encuentra en el Coliseo del Golfo para llevar adelante la cobertura en vivo del duelo entre Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán por la fecha 7 de la Primera Nacional.
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán visitará a Deportivo Madryn este domingo 29 de marzo por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16:00 y será transmitido por LPF Play; el encuentro se disputará en el Coliseo del Golfo y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, en un duelo clave para el “Santo”, que buscará sumar fuera de casa ante un rival siempre complicado en el sur.