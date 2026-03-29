Franco Colapinto no encontró ritmo y terminó 16° en el GP de Japón de Fórmula 1

03:56 hs

Maria Sofia Lucena Periodista de Deportes

Terminó el GP de Japón y, si bien no dejó las mismas emociones que China, algo que ya se podía intuir, sí dejó bastante tela para cortar y un nuevo líder del campeonato.

Ahora toca esperar poco más de un mes hasta Miami. Y quién sabe, tal vez en el medio tengamos la visita de Colapinto en Argentina.

Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche.