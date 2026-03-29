Franco Colapinto no encontró ritmo y terminó 16° en el GP de Japón de Fórmula 1
Terminó el GP de Japón y, si bien no dejó las mismas emociones que China, algo que ya se podía intuir, sí dejó bastante tela para cortar y un nuevo líder del campeonato.
Ahora toca esperar poco más de un mes hasta Miami. Y quién sabe, tal vez en el medio tengamos la visita de Colapinto en Argentina.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche.
Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima oportunidad, y ojalá que el argentino muestre un mejor rendimiento.
Chicos, se terminó el Gran Premio de Japón, una carrera que volvió a confirmar lo exigente que es Suzuka y cómo cada detalle puede cambiar el resultado.
Gracias a todos los que se sumaron y lo vivieron con nosotros. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a Sofía Lucena y Benjamín Papaterra por el análisis y el intercambio durante toda la carrera.
¿Nos reencontramos en la próxima?
Es increíble el rendimiento del italiano que se perfila como uno de los grandes candidatos para este año. Habrá que ver si logra consolidarse luego del párate de cinco semanas.
Colapinto, en tanto, no pudo sostener el rendimiento que venía mostrando: si bien mostró buenas habilidades en la largada, quedó demasiado lejos de los puntos. Este tiempo será crucial para que el auto del argentino logre achicar la brecha con el de Gasly
Colapinto cierra en el puesto 16
El argentino no pudo avanzar demasiado en la carrera. Gasly, en cambio, firmó una actuación muy sólida, resistió a Verstappen y terminó séptimo para sumar puntos para Alpine.
Lo de Kimi es un ejemplo clarísimo de lo que puede lograr un piloto joven con el respaldo adecuado del equipo. En 2025 tuvo sus errores, pero fue creciendo con la paciencia y el apoyo de Mercedes.
Ahora todo ese proceso empieza a dar resultados y se ve reflejado en la pista.
Kimi Antonelli se queda con la victoria y además se convierte en el nuevo líder del campeonato. Una carrera impecable del joven piloto, que aprovechó cada momento clave y gestionó mejor que nadie en un GP que tuvo de todo.
Mensaje fuerte para la temporada: Mercedes no solo domina, ahora también tiene a un piloto que empieza a marcar territorio.
¡Terminó la carrera!
Kimi Antonelli se queda con el GP de Japón y pasa a ser el nuevo líder del campeonato. Piastri terminó segundo y Leclerc completó el podio.
Comienza la última vuelta en Suzuka
Antonelli lidera con autoridad, mientras Piastri y Leclerc completan el podio.
Totalmente. Es lo que más les está costando a los pilotos desde que empezó la temporada y la diferencia entre los que lo gestionan bien y los que no se nota mucho en pista.
Coincido, Benja. Antonelli está a un nivel por encima, va camino a su segunda victoria consecutiva y apenas tiene 19 años. Impresionante.
La gestión de la batería es el reto de este año. Y es algo que se viene marcando mucho en estas primeras carreras. Lo sorprendente es que Mercedes parece estar un paso adelante al resto de los equipos. Y ni hablar de Kimi Antonelli, que está muy cerca de lograr su segundo triunfo.
Que tema lo de las baterías y el regenerar la carga, no?
Russell no logra meterse en el podio
El británico marcha cuarto y no encuentra el ritmo necesario para acercarse a los tres de adelante.
Me parece que, faltando solo 12 vueltas, es momento de arriesgar. Intentar pasar a Sainz puede ser clave, aunque sea para ganar confianza y cerrar una carrera prolija.
Franco Colapinto recibe la orden de usar el modo overtake y apurar el ritmo. Es una señal clara: Alpine quiere que vaya a buscar posiciones ahora, aprovechando este tramo de carrera.
El objetivo inmediato parece ser meterse entre los 12, pero la zona de puntos todavía queda lejos y ahí aparece la comparación inevitable con Pierre Gasly, que está 7° y en otra pelea.
¿Este es el momento para arriesgar todo o debería medir pensando en el final de la carrera?
Antonelli estira la diferencia
El líder ya le saca seis segundos a Piastri, que se mantiene segundo.
Colapinto se mantiene en la pelea
El argentino marcha 15° y continúa la batalla en pista con Sainz por la posición.
Sí, y aguantar a Verstappen constantemente intentando pasarlo le suma todavía más mérito a lo que está haciendo en pista.
Gasly está haciendo una gran carrera. Por ahora está siendo el “mejor del resto” con mucha autoridad. Mantenerse séptimo, solo detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari, habla de una carrera muy sólida, sin errores y con buena gestión.
Stroll abandona la carrera
El piloto debió retirarse por problemas en el auto y no continuará en pista.
Gasly pierde terreno en pista
El francés no pudo sostener el cuarto lugar y cayó al séptimo, con Verstappen pisándole los talones.
Se retira el safety car
La carrera vuelve a ritmo normal en Suzuka y los pilotos retoman la velocidad tras la neutralización.
Coincido. Sin embargo, creo que se le hará muy difícil debido a que hay monoplazas como los Racing Bulls o Hadjar con Red Bull que mostraron un mejor rendimiento en esta temporada.
Bueno, tiene a Sainz adelante, que todavía se está adaptando al nuevo Williams, y por ahí eso le puede jugar a favor.
Nadie podía prever un accidente así en este momento. Cambia todo el panorama de golpe y varios están renegando de eso. Sobre todo Russell, que cayó al tercer lugar mientras Kimi pasó a liderar.
Ahora cambia el escenario: con el pelotón agrupado, puede volver a meterse en pelea si gestiona bien la relargada. Acá la clave va a ser la concentración y no cometer errores.
Te tiro una: ¿lo beneficia más el grupo compacto o lo condiciona haber parado antes?
El fuerte accidente de Bearman
LO CERCA QUE LE PASÓ BEARMAN A COLAPINTO, qué miedo amigo pic.twitter.com/AOEk9m2gCb— 43 ★ (@ColapintoFiles) March 29, 2026
Qué mala suerte. Justo había pasado por boxes y este safety car no lo favorece en lo estratégico.
Igual, el accidente de Bearman le pasó muy cerca y ahí tuvo fortuna porque no quedó involucrado. Ahora va a ser clave que se enfoque, mantenga el ritmo y aproveche cuando el resto haga sus paradas, si es que todavía no las hicieron.
¿Cómo influirá este safety car en la carrera de Colapinto? A priori, su estrategia se ve perjudicada por esta situación y habrá que ver cómo puede recuperar puestos con este panorama.
¡Sale el safety car!
Oliver Bearman sufrió un accidente y quedó fuera de pista, lo que obligó a neutralizar la carrera.
Para Gasly va a ser fundamental el trabajo del equipo en la estrategia. Cuando le toque parar, van a tener que ser muy precisos y rápidos para que no pierda demasiado terreno al volver a pista. Ahí puede estar la clave para sostenerse adelante.
Russell queda como líder
El británico toma la punta luego de la detención en boxes de Piastri, que ahora está 6°.
Gasly está cuarto con una carrera prolija, sin errores y aprovechando bien el ritmo del Alpine. ¿Podrá sostenerlo? Todavía falta la estrategia: paradas, y demás. Pero para mí, si no se equivoca, puede sostener el top 5
Colapinto también pasa por boxes
El argentino salió en el puesto 18 tras su detención. Tendrá trabajo por delante para recuperar posiciones, aunque todavía restan varias paradas en el pelotón.
Norris entra a boxes
El piloto de McLaren realizó su parada en la vuelta 17 y empieza a activarse el juego táctico en la carrera.
Leclerc sube el tercer lugar
Antonelli había logrado meterse en posición de podio, pero no pudo sostener el ritmo y terminó siendo superado por el piloto de Ferrari.
Totalmente. Gasly siempre fue un muy buen piloto... el problema fue que muchas veces no tuvo un auto que lo acompañara. Evidentemente le agarró rápido la mano al nuevo Alpine y ahí está, séptimo y firme.
Para Colapinto va a ser importante seguirle el ritmo y no quedar demasiado atrás.
Lo de Gasly es muy sólido. Está haciendo una carrera muy prolija, sin errores, y eso en Suzuka vale muchísimo. Mantener a raya a un piloto como Max Verstappen no es casualidad: habla de buen ritmo, pero también de inteligencia para defender.
Ahora, el dato clave es Verstappen. Ya demostró que, aun largando atrás, tiene ritmo para avanzar. Acá puede pasar algo interesante: si Gasly logra sostenerse, le está dando a Alpine un resultado muy fuerte. Pero si Verstappen encuentra el hueco, puede venir un efecto dominó en ese grupo.
Así fue la largada del GP de Japón
Watch the race start— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
A brilliant getaway for Piastri #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/NAUfrshrc6
Pelea por los primeros lugares
La lucha adelante está al rojo vivo entre Russell y Piastri, mientras que más atrás Norris y Antonelli disputan el tercer lugar. Por ahora, el liderazgo sigue en manos de McLaren con el australiano.
Hay que destacar el momento de Gasly. El francés parece haber encontrado la clave de rendimiento del Alpine y está dentro de la zona de puntos.
George Russell va a la caza de Piastri. Además, mete récord de vuelta y se pone a menos de dos segundos de la punta. No tengo dudas de que los Mercedes se van a recuperar, quedan muchas vueltas todavía.
Ahora el desafío de Colapinto está a muy pocos metros y es nada más y nada menos que Lawson, que suele ser un dolor de cabeza para el argentino. Va a tener que ser muy estratégico y cuidadoso para superarlo sin complicaciones.
Y atención también atrás, porque Bearman lo sigue de cerca y no le va a dar respiro.
Franco Colapinto vuelve a ganar terreno en los primeros metros y ya está 13°. Está claro que la salida es una de sus grandes fortalezas.
Sí, la largada te marca un antes y un después. Ahora empieza otra carrera, de ritmo y de ver quién puede sostenerlo vuelta a vuelta.
Así como los Mercedes perdieron posiciones en el inicio, las están recuperando sin mayores problemas. El auto que armaron para este año es impresionante. En menos de cinco vueltas, Russell recuperó el segundo lugar.
Oscar Piastri reaccionó perfecto y se quedó con la punta, mientras que Kimi Antonelli perdió terreno y cayó al sexto lugar.
Ahí está lo que hablábamos: en Suzuka, la largada te puede cambiar la carrera en segundos. Ahora cambia todo el escenario… ¿puede McLaren sostener el ritmo o Mercedes va a responder rápido?
Problemas en la largada para Audi
Hülkenberg se quedó detenido en el inicio y Colapinto volvió a reaccionar con grandes reflejos para esquivarlo. Con esa maniobra ganó una posición y ya marcha 14°.
Impresionante la largada de Oscar Piastri y también de los Ferrari. Punto a trabajar para Mercedes, que todavía muestra algunas dudas en ese aspecto.
¡Carrera en marcha!
Comienza la vuelta de formación
Los pilotos ya están en pista dando el giro previo que define los últimos detalles antes de la largada.
Colapinto, aunque largue 15°, llega con confianza. Haber sumado sus primeros puntos con Alpine en la carrera pasada no es un detalle menor y pesa mucho en lo anímico.
Ahora va a ser clave entenderse con el auto y con los ingenieros para poder sacar lo mejor durante toda la carrera. Y, como siempre en Suzuka, ser inteligentes para aprovechar cada oportunidad que aparezca.
Creo que Suzuka es el desafío más grande para Colapinto. Sobre todo porque es un circuito que exige muchísima técnica. La clave, creo, será hacer una gran largada que permita escalar posiciones. En caso contrario, será muy difícil competir por los puntos.
Suzuka exige prolijidad. Colapinto, tiene una carrera muy “de piloto inteligente”. No está para pelear arriba por ritmo propio, pero sí para aprovechar oportunidades. Si tiene una buena largada -que ya es una de sus fortalezas- puede meterse rápido en el pelotón de los diez y desde ahí construir.
Los egos ganan o pierden campeonatos y terminan siendo casi tan importantes como los autos. En un deporte que es individual pero al mismo tiempo depende mucho del equipo, todo se vuelve más complejo.
Ahora, cambiando un poco el foco y llevándolo a lo nuestro, ¿cómo lo ven a Colapinto para hoy?
Me encanta que me des pie para hablar de esto: Suzuka es un circuito con historia en ese sentido. Acá se definieron campeonatos y también explotaron rivalidades como la de Ayrton Senna y Alain Prost, donde la tensión entre compañeros terminó condicionando todo.
Hoy no parece haber conflicto entre Russell y Antonelli, pero estas situaciones se construyen de a poco. Cuando uno empieza a ganar terreno -como está haciendo Kimi-, el equilibrio se vuelve más frágil.
Mercedes es candidato desde que empezó la temporada... aunque tienen un problema importante. Si bien está marcado que el piloto principal es Russell, Kimi le viene pisando los talones. Ya suma otra pole consecutiva y ganó en China.
Por ahora no parece ser un conflicto, pero muchas veces las internas entre compañeros terminan jugando en contra. Puede no afectar el campeonato todavía, pero en una carrera como esta puede marcar la diferencia.
Si Mercedes no se complica solo, la carrera es de ellos. Pero si hay una ventana, el que puede aprovecharla es McLaren más que Ferrari. Lo que mostró Kimi Antonelli en clasificación, sacándole casi tres décimas a su propio compañero, marca una diferencia clara. Además, ya vienen dominando desde el arranque de la temporada.
Ahora, la pelea interesante está atrás. McLaren me parece el principal candidato a incomodar: Oscar Piastri ya mostró ritmo en prácticas y se metió tercero, lo que confirma que están más cerca, aunque todavía no les alcanza para igualar a Mercedes.
Ferrari, en cambio, da la sensación de ser más sólido que explosivo. Charles Leclerc aparece ahí, siempre en la pelea, pero sin ese salto que sí parece tener McLaren.
El año pasado la carrera fue bastante pareja. Verstappen largó en la pole y la ganó... en el medio no hubo mucha acción.
Pero este año, con autos nuevos y pilotos que todavía se están acostumbrando, todo puede pasar. Y mucho también va a depender de cómo cuidan los neumáticos, que en Suzuka suelen ir al límite.
¿Será para Mercedes? Tienen todo a favor con sus dos pilotos saliendo desde la primera fila.
¿A quiénes ven como grandes candidatos para este GP? Si bien Mercedes parece correr con una gran ventaja con respecto al resto de los equipos, la pelea por el tercer puesto estará protagonizada por McLaren y Ferrari.
¿Los últimos ganadores del Campeonato de Constructores podrán remontar en la tabla en esta carrera? ¿O la escudería italiana continuará mostrando una gran solvencia en su rendimiento?
Sí, Suzuka no perdona y para Alpine es un examen exigente en este momento. Para mí, todo pasa por la largada: si Colapinto repite lo de China, puede cambiar su carrera desde el inicio. Después, el ritmo debería acompañar un poco más que en la qualy.
Hola Ale, Benja y a todos los que están del otro lado acompañándonos esta noche. ¡Otro fin de semana de Fórmula 1 que se vive con mucha expectativa!
Habrá que ver cómo se juegan las estrategias en Suzuka y si Colapinto logra capitalizar cada oportunidad para meterse en la pelea.
Hola, Ale. ¿Cómo va? Se viene una de las carreras más exigentes del calendario. Sobre todo para Alpine que sigue en una fase de consolidación dentro de esta nueva Fórmula 1. ¿Qué pronósticos tienen para hoy? ¿Podrá Colapinto volver a protagonizar una largada exitosa? Esas son algunas de las dudas que se resolverán en los próximos minutos.
¡Arranca la acción en Suzuka!
Con Sofía Lucena y Benjamín Papaterra vamos a analizar todo lo que deje la carrera de Franco Colapinto.
Sumate, dejá tus comentarios y vivamos juntos la acción del GP de Japón
Posible demora en el inicio de la carrera
Un accidente en la Porsche Carrera Cup Japan, disputada como antesala, podría retrasar el comienzo previsto para la Fórmula 1.
Fuerte impacto en la Porsche Carrera Cup Japan pic.twitter.com/TN2avh6MU0— GaslyArg (@GaslyArg) March 29, 2026
La grilla de partida del GP de Japón
Colapinto llega con una sonrisa
El argentino ya está preparado para la competencia y partirá desde el puesto 15.
That’s one happy @FranColapinto this morning pic.twitter.com/2v9pkDjG1E— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026
George Russell, listo en Suzuka
El actual líder del campeonato ya se encuentra en el circuito y partirá desde la primera fila, justo por detrás de su compañero Kimi Antonelli, que se quedó con la pole.
Championship leader arrives in style #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Xl2gh0UURg— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
Lo que tenés que saber
Se terminó la espera y llega el momento clave del fin de semana en Suzuka. Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Japón desde la 15ª posición, en un circuito que exige precisión y donde cada detalle puede marcar la diferencia. Tras una clasificación complicada pero con señales de mejora en ritmo de carrera, el piloto de Alpine intentará avanzar en una competencia que promete acción desde la largada, con Mercedes dominando la primera fila y un pelotón muy apretado detrás.