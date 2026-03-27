Franco Colapinto no pasó a Q3 y ya tiene posición de largada

Así queda la grilla para mañana
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) March 28, 2026
Mercedes lock out the front row #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/twt3HFJ45t
Así quedan las siguientes filas en Suzuka
Detrás de los Mercedes, se arma un bloque intercalado entre McLaren y Ferrari: Oscar Piastri (3°), Charles Leclerc (4°), Lando Norris (5°) y Lewis Hamilton (6°).
Kimi Antonelli consigue la pole position
Colapinto hablo después de quedar en la Q2
"LA Q1 FUE BUENA, LA Q2 NOS FALTÓ MUCHO, HAY QUE LABURAR PARA MAÑANA"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 28, 2026
Franco Colapinto, tras finalizar P15 en la clasificación del #JapaneseGP.
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Últimos minutos
Los diez pilotos están en boxes antes de salir a buscar sus últimos tiempos. ¿Podrá George Russell mejorar la marca de Kimi Antonelli, que fue tres décimas más rápido?
Antonelli baja el tiempo y hace 1:28.778
El momento en el que Verstappen queda eliminado de la Q3
The moment Verstappen was eliminated— Formula 1 (@F1) March 28, 2026
Lindblad crosses the line to snatch P10 and a Q3 slot #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/ADnT5avkEJ
Inicia la Q3 en Japón
Eliminados y clasificados en la Q2
Quedan afuera Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto y Carlos Sainz.
Avanzan a la Q3 Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar y Arvid Lindblad.
Colapinto queda afuera de la Q3
Franco Colapinto marca 1:30.627, pero no le alcanza para meterse en la última tanda. El argentino termina 15° y largará desde esa posición en el GP de Japón, a más de siete décimas de Pierre Gasly (7°).
Sorpresa en Suzuka: Verstappen, eliminado en Q2
Max Verstappen queda fuera de la Q3 y largará 11° en el GP de Japón. El tetracampeón venía de hacer la pole en las últimas cuatro ediciones en Suzuka.
Gasly vuela y se mete en la Q3
Pierre Gasly baja el 1:30 con récord en el último sector y asegura su lugar en la Q3. Gran rendimiento del francés en Suzuka.
Panorama complicado para Colapinto en la Q2
Franco Colapinto necesita mejorar más de medio segundo su tiempo para avanzar, un margen difícil a esta altura de la sesión. En el límite de la clasificación aparece Max Verstappen con su registro actual.
Los últimos cinco minutos de la Q2 y Franco esta en zona de eliminación
Piastri se suma a la pelea por la punta
Oscar Piastri baja el tiempo de Kimi Antonelli y se queda con la referencia. McLaren, Mercedes y Ferrari animan una lucha cerrada por la P1 en Suzuka.
Antonelli marca el ritmo en la Q2
Kimi Antonelli baja el 1:30 en su primer intento y se pone al frente. Charles Leclerc lo sigue, por delante de George Russell y Lewis Hamilton.
Colapinto sigue sin marcar tiempo
Inician los 15 minutos de la Q2
Eliminados en la Q1
Quedan fuera Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Además de los Aston Martin y Cadillac, colistas del campeonato, también se despiden un Williams y un Haas en la primera parte de la clasificación.
Lecrec el más rápido en la Q1
Franco salió de la zona de eliminación y clasifica para la Q2
Colapinto cae a zona de eliminación
Carlos Sainz y Alexander Albon superan el tiempo de Franco Colapinto, que ahora queda fuera de la Q2. El piloto de Alpine necesitará mejorar en su última vuelta para intentar avanzar por tercera vez consecutiva.
Los que están en zona de eliminación en la Q1
Por ahora, los autos de Williams, Cadillac y Aston Martin ocupan los últimos seis puestos y quedarían fuera de la Q2. Franco Colapinto está 16°, justo en el límite de clasificación, y se prepara para su última vuelta cronometrada.
Audi se mete en la pelea
Buen nivel del equipo, que se coloca 5° de la mano de Nico Hülkenberg. El alemán marca 1:30.542 y queda a medio segundo de la cima.
Leclerc se mete arriba en la Q1
Charles Leclerc baja el 1:30 y supera a Kimi Antonelli para ponerse al frente. Lewis Hamilton completa el top 3 a cinco minutos del cierre de la Q1.
Quedan solo 5 minutos de la Q1
Salió Colapinto
Antonelli marca 1:30.035
Alpine y Mercedes, sin salir a pista
Inició la Q1
Condiciones en Suzuka
La temperatura ambiente es de 17°C, pero en la pista asciende hasta los 32°C, con una humedad del 57%. Un factor clave que puede influir en el rendimiento de los neumáticos y la clasificación.
Cinco minutos para la clasificación
A no dormirse
Tras el cierre de la FP3 en Suzuka, ahora habrá que esperar hasta las 3:00 (hora argentina) para la clasificación del GP de Japón. Se viene el momento clave del fin de semana, donde Franco Colapinto buscará dar el salto en la grilla.
Antonelli domina la FP3 en Suzuka
Kimi Antonelli se queda con el mejor tiempo y confirma el dominio de Mercedes, que cierra la sesión con el 1-2 junto a George Russell. Charles Leclerc finaliza tercero y Oscar Piastri, que había liderado la FP2, termina cuarto.
Se terminó la FP3
Colapinto mejora, pero sigue 18°
Franco Colapinto marca 1:31.854 con neumáticos blandos, pero no logra avanzar posiciones. Queda a 25 milésimas de Carlos Sainz (17°) y a casi ocho décimas de Pierre Gasly, que se mete en el top 10.
Alpine ajusta sobre el cierre
Pierre Gasly escala al puesto 11, mientras que Franco Colapinto vuelve a pista con neumáticos blandos (rojos). Ubicado 18°, afronta los últimos minutos en busca de una última tanda antes de la clasificación.
Mercedes marca la diferencia en Suzuka
A falta de 5 minutos, la ventaja de Mercedes es contundente: Kimi Antonelli lidera y Charles Leclerc está a 0.867''. Oscar Piastri, cuarto, ya queda a más de un segundo.
Colapinto se va ancho
Franco Colapinto pierde la línea en Spoon, logra controlar el Alpine pero desde el pitwall le piden ingresar a boxes para cambiar neumáticos tras el despiste.
Trompo de Bearman en Suzuka
Oliver Bearman pierde el control y hace un trompo. Sin mayores consecuencias, el piloto de Haas logra retomar y entra a boxes.
Antonelli le gana el duelo interno a Mercedes
George Russell había marcado récords parciales, pero no le alcanzó para sostener la P1. Kimi Antonelli responde con un 1:29.362, le baja 254 milésimas a su compañero y se convierte en el más rápido hasta ahora en la FP3.
Norris en pista
Russel redobla la apuesta de Antonelli y marca 1:29.918
Antonelli rompe la barrera del 1:30
Kimi Antonelli marca 1:29.929 y se convierte en el primero en bajar el minuto y medio en la FP3 de Suzuka.
Media hora de FP3 en Suzuka
Charles Leclerc se mantiene en la cima de los tiempos. Lo siguen los Mercedes: George Russell (2°) y Kimi Antonelli (3°), que completan el podio parcial de la sesión.
Lando Norris es el único piloto que todavía no salió
Se mueven los tiempos en Suzuka
Los Ferrari mejoran sus registros, pero Kimi Antonelli baja la marca de referencia. En tanto, George Russell todavía no salió a pista, al igual que los McLaren y los Red Bull.
Colapinto se acerca a la punta
Franco Colapinto mejora su registro a 1:32.349 y queda a apenas una décima de su compañero Pierre Gasly.
Gasly pone a Alpine en lo más alto
Pierre Gasly marca 1m32s251 y desplaza a Lewis Hamilton de la P1.
Colapinto marca el primer tiempo
Franco Colapinto registra 1m33s665 en su primer giro, en soledad en pista. Luego se suman su compañero Pierre Gasly y el mexicano Sergio Pérez.
McLaren demora su salida
Los autos de Lando Norris y Oscar Piastri siguen en boxes. Los mecánicos trabajan sobre los monoplazas y, por ahora, no salen a pista en Suzuka.
Colapinto sale a pista
¡Comenzó la FP3 en Suzuka!
Se abre la última práctica antes de la clasificación. Franco Colapinto ya está en el box de Alpine.
15 minutos para el inicio de la tercera práctica libre
Franco Colapinto llegando a Suzuka
Un desafío técnico para pilotos y equipos
Suzuka combina curvas lentas, medias y de alta velocidad, lo que exige precisión y un auto equilibrado. Sectores como las “eses” suelen marcar la diferencia y serán clave para el rendimiento de Franco Colapinto durante el fin de semana.
Datos clave del circuito japonés
La carrera tendrá una distancia total de 307.471 km y un total de 18 curvas (10 a la derecha y 8 a la izquierda). El récord de vuelta lo posee Kimi Antonelli, que en 2025 marcó 1:30.965.
Suzuka, uno de los circuitos más exigentes del calendario
El GP de Japón se corre en un trazado único con forma de “8”, diseñado por John Hugenholtz a pedido de Soichiro Honda. Con 5.807 km de extensión y 53 vueltas, combina historia y dificultad desde su debut en la Fórmula 1 en 1987.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el circuito de Suzuka para disputar la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino, que fue 16° en la primera tanda y 17° en la segunda, buscará dar un salto de rendimiento en una sesión clave antes de la clasificación. La actividad comenzará este viernes a las 23:30 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ y ESPN, en un fin de semana que marca su primer contacto oficial con uno de los trazados más exigentes del calendario.