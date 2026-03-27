Franco Colapinto no pasó a Q3 y ya tiene posición de largada

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el circuito de Suzuka para disputar la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino, que fue 16° en la primera tanda y 17° en la segunda, buscará dar un salto de rendimiento en una sesión clave antes de la clasificación. La actividad comenzará este viernes a las 23:30 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ y ESPN, en un fin de semana que marca su primer contacto oficial con uno de los trazados más exigentes del calendario.