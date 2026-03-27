Secciones
Deportes

EN VIVO GP de Japón de F1: Colapinto espera la qualy tras una FP3 dominada por Mercedes

Colapinto afronta la FP3 en Suzuka. Colapinto afronta la FP3 en Suzuka.

El argentino buscará dar un salto en la clasificación para mejorar su rendimiento en el GP de Japón. La actividad comenzará este sábado desde las 3 am (hora argentina) y se podrá ver por Disney+ y ESPN.

27 Marzo 2026
00:43 hs

A no dormirse

Tras el cierre de la FP3 en Suzuka, ahora habrá que esperar hasta las 3:00 (hora argentina) para la clasificación del GP de Japón. Se viene el momento clave del fin de semana, donde Franco Colapinto buscará dar el salto en la grilla. 

00:33 hs

Antonelli domina la FP3 en Suzuka

Kimi Antonelli se queda con el mejor tiempo y confirma el dominio de Mercedes, que cierra la sesión con el 1-2 junto a George Russell. Charles Leclerc finaliza tercero y Oscar Piastri, que había liderado la FP2, termina cuarto. 

00:32 hs

Se terminó la FP3

00:31 hs

Colapinto mejora, pero sigue 18°

Franco Colapinto marca 1:31.854 con neumáticos blandos, pero no logra avanzar posiciones. Queda a 25 milésimas de Carlos Sainz (17°) y a casi ocho décimas de Pierre Gasly, que se mete en el top 10. 

00:27 hs

Alpine ajusta sobre el cierre

Pierre Gasly escala al puesto 11, mientras que Franco Colapinto vuelve a pista con neumáticos blandos (rojos). Ubicado 18°, afronta los últimos minutos en busca de una última tanda antes de la clasificación. 

00:25 hs

Mercedes marca la diferencia en Suzuka

A falta de 5 minutos, la ventaja de Mercedes es contundente: Kimi Antonelli lidera y Charles Leclerc está a 0.867''. Oscar Piastri, cuarto, ya queda a más de un segundo.

00:19 hs

Colapinto se va ancho

Franco Colapinto pierde la línea en Spoon, logra controlar el Alpine pero desde el pitwall le piden ingresar a boxes para cambiar neumáticos tras el despiste. 

00:16 hs

Trompo de Bearman en Suzuka

Oliver Bearman pierde el control y hace un trompo. Sin mayores consecuencias, el piloto de Haas logra retomar y entra a boxes. 

00:16 hs

Antonelli le gana el duelo interno a Mercedes

George Russell había marcado récords parciales, pero no le alcanzó para sostener la P1. Kimi Antonelli responde con un 1:29.362, le baja 254 milésimas a su compañero y se convierte en el más rápido hasta ahora en la FP3. 

00:11 hs

Norris en pista

00:03 hs

Russel redobla la apuesta de Antonelli y marca 1:29.918

00:03 hs

Antonelli rompe la barrera del 1:30

Kimi Antonelli marca 1:29.929 y se convierte en el primero en bajar el minuto y medio en la FP3 de Suzuka. 

00:02 hs

Media hora de FP3 en Suzuka

Charles Leclerc se mantiene en la cima de los tiempos. Lo siguen los Mercedes: George Russell (2°) y Kimi Antonelli (3°), que completan el podio parcial de la sesión. 

23:56 hs

Lando Norris es el único piloto que todavía no salió

23:53 hs

Se mueven los tiempos en Suzuka

Los Ferrari mejoran sus registros, pero Kimi Antonelli baja la marca de referencia. En tanto, George Russell todavía no salió a pista, al igual que los McLaren y los Red Bull. 

23:46 hs

Colapinto se acerca a la punta

Franco Colapinto mejora su registro a 1:32.349 y queda a apenas una décima de su compañero Pierre Gasly. 

23:43 hs

Gasly pone a Alpine en lo más alto

Pierre Gasly marca 1m32s251 y desplaza a Lewis Hamilton de la P1. 

23:37 hs

Colapinto marca el primer tiempo

Franco Colapinto registra 1m33s665 en su primer giro, en soledad en pista. Luego se suman su compañero Pierre Gasly y el mexicano Sergio Pérez.

23:35 hs

McLaren demora su salida

Los autos de Lando Norris y Oscar Piastri siguen en boxes. Los mecánicos trabajan sobre los monoplazas y, por ahora, no salen a pista en Suzuka.

23:32 hs

Colapinto sale a pista

23:32 hs

¡Comenzó la FP3 en Suzuka!

Se abre la última práctica antes de la clasificación. Franco Colapinto ya está en el box de Alpine. 

23:13 hs

15 minutos para el inicio de la tercera práctica libre

23:03 hs

Franco Colapinto llegando a Suzuka

Franco Colapinto llegando a Suzuka
23:02 hs

Un desafío técnico para pilotos y equipos

Suzuka combina curvas lentas, medias y de alta velocidad, lo que exige precisión y un auto equilibrado. Sectores como las “eses” suelen marcar la diferencia y serán clave para el rendimiento de Franco Colapinto durante el fin de semana. 

22:53 hs

Datos clave del circuito japonés

La carrera tendrá una distancia total de 307.471 km y un total de 18 curvas (10 a la derecha y 8 a la izquierda). El récord de vuelta lo posee Kimi Antonelli, que en 2025 marcó 1:30.965. 

22:09 hs

Suzuka, uno de los circuitos más exigentes del calendario

El GP de Japón se corre en un trazado único con forma de “8”, diseñado por John Hugenholtz a pedido de Soichiro Honda. Con 5.807 km de extensión y 53 vueltas, combina historia y dificultad desde su debut en la Fórmula 1 en 1987. 

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el circuito de Suzuka para disputar la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino, que fue 16° en la primera tanda y 17° en la segunda, buscará dar un salto de rendimiento en una sesión clave antes de la clasificación. La actividad comenzará este viernes a las 23:30 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ y ESPN, en un fin de semana que marca su primer contacto oficial con uno de los trazados más exigentes del calendario.

Temas JapónLewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFórmula 1Max VerstappenRed Bull
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios