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EN VIVO GP de Japón de F1: Colapinto corre la última práctica, horario y cómo verla en vivo

Colapinto afronta la FP3 en Suzuka. Colapinto afronta la FP3 en Suzuka.

El piloto argentino de Alpine afronta la tercera práctica libre en Suzuka tras finalizar 16° y 17° en las primeras sesiones. La actividad comenzará este viernes a las 23:30 (hora argentina) y se podrá ver por Disney+ y ESPN.

Hace 44 Min
22:09 hs

Suzuka, uno de los circuitos más exigentes del calendario

El GP de Japón se corre en un trazado único con forma de “8”, diseñado por John Hugenholtz a pedido de Soichiro Honda. Con 5.807 km de extensión y 53 vueltas, combina historia y dificultad desde su debut en la Fórmula 1 en 1987. 

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el circuito de Suzuka para disputar la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino, que fue 16° en la primera tanda y 17° en la segunda, buscará dar un salto de rendimiento en una sesión clave antes de la clasificación. La actividad comenzará este viernes a las 23:30 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ y ESPN, en un fin de semana que marca su primer contacto oficial con uno de los trazados más exigentes del calendario.

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