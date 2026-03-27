Tarucas vapuleó a un desorientado Cobras y se ilusiona con pelear por el Súper Rugby Américas

20:49 hs

La franquicia del NOA dominó a lo largo de todo el encuentro y se llevó una victoria contundente por 52-22 sobre Cobras de Brasil en la Caldera del Parque. Desde el arranque, los dirigidos por Álvaro Galindo mostraron superioridad en scrums y juego por afuera, con tries de Pablo Pfister x2, Ignacio Marquieguez, Bautista Estofán, Facundo Cardozo, Pedro Coll e Ignacio Cerruti. Cobras intentó reaccionar con anotaciones de Santiago Bonavento, Gustavo Gobeti y Rosko Specman, pero no pudo frenar el ritmo del conjunto naranja, que mostró eficacia en cada posesión y se consolida como uno de los candidatos al Súper Rugby Américas.