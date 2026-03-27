Tarucas vapuleó a un desorientado Cobras y se ilusiona con pelear por el Súper Rugby Américas
Tarucas se impuso con claridad ante Cobras
La franquicia del NOA dominó a lo largo de todo el encuentro y se llevó una victoria contundente por 52-22 sobre Cobras de Brasil en la Caldera del Parque. Desde el arranque, los dirigidos por Álvaro Galindo mostraron superioridad en scrums y juego por afuera, con tries de Pablo Pfister x2, Ignacio Marquieguez, Bautista Estofán, Facundo Cardozo, Pedro Coll e Ignacio Cerruti. Cobras intentó reaccionar con anotaciones de Santiago Bonavento, Gustavo Gobeti y Rosko Specman, pero no pudo frenar el ritmo del conjunto naranja, que mostró eficacia en cada posesión y se consolida como uno de los candidatos al Súper Rugby Américas.
Voces postpartido
"Fue un partido interesante. Ahora toca disfrutar unas pequeñas vacaciones y luego prepararnos para seguir compitiendo", afirmó Pablo Pfister, autor de dos tries para Tarucas.
¡Terminó el partido!
Triunfo contundente de Tarucas. La franquicia del NOA se impuso 52-22 sobre Cobras, consolidando su presencia entre los candidatos del Súper Rugby Américas.
80' ST: Try para Cobras
Rosko Specman apoyó la pelota en el ingoal y Lucas Tranquez no logró convertir: la franquicia del NOA sigue arriba 52-22.
75' ST: Try para Cobras
Gustavo Gobeti apoyó el try y Lucas Tranquez convirtió para dejar el marcador 52-17.
72' ST: ¡Try para Tarucas!
Pedro Coll apoyó el try e Ignacio Cerruti, quien queda como goleador del campeonato, sumó la conversión para el 52-10 del conjunto naranja.
64' ST: ¡Try para Tarucas!
Ignacio Cerruti apoyó la ovalada en el ingoal y, a su vez, completó la conversión para estirar la ventaja a 45-10 a favor del equipo de Álvaro Galindo.
59' ST: ¡Try para Tarucas!
Pablo Pfister apoyó su segundo try e Ignacio Cerruti, recién ingresado, sumó la conversión para el 38-10 del conjunto naranja.
53' ST: ¡Convirtió Máximo Ledesma!
El número 10 de Tarucas apoyó la ovalada en el tee, remató y convirtió para aumentar la ventaja para la franquicia del NOA. Gana Tarucas 31 a 10.
52' ST: Penal para Tarucas
El árbitro Damián Schneider sancionó penal para el conjunto naranja.
52' ST: El análisis desde el banco
"No pudimos confirmar los puntos y se nos vino Cobras. Hay que estar atentos los 40 minutos", advirtió Diego Vidal, entrenador asistente de Tarucas.
49' ST: ¡Try para Cobras!
Santiago Bonavento apoyó en el ingoal y Julián Leszczynski sumó la conversión para el 28-10 para descontar en el resultado.
45' ST: ¡Try para Tarucas!
Facundo Cardozo apoyó la pelota en el ingoal y Máximo Ledesma sumó la conversión para el 28-3 a favor del conjunto naranja.
¡Empezó el segundo tiempo!
La franquicia del NOA y Cobras ya disputan el complemento en la Caldera del Parque. En el conjunto local se produce el ingreso al campo de juego de Francisco Moreno.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll.
Voces en Tarucas
"Estamos haciendo lo que vinimos a buscar, aunque todavía tenemos que corregir el control de la pelota", señaló Tomás Vanni.
¡Terminó el primer tiempo en la Caldera del Parque!
La franquicia del NOA se va al descanso arriba en el marcador tras un primer tiempo intenso ante Cobras.
38' PT: El análisis desde el banco
"Es un partido muy físico, estamos intentando ser más combativos. Tarucas es muy duro en el scrum", expresó Lucas Abud, entrenador asistente de Cobras.
34' PT: ¡Try para Tarucas!
Bautista Estofán desbordó por la derecha y apoyó el try para estirar la ventaja del conjunto naranja. Acto seguido, Máximo Ledesma convirtió nuevamente. Gana el equipo de Galindo por 21 a 3.
29' PT: ¡Try para Tarucas!
Ignacio Marquieguez desbordó por la derecha y apoyó la pelota en el ingoal para estirar la ventaja para la franquicia del NOA. Posteriormente, Ledesma convirtió. Gana Tarucas 14 a 3.
25' PT: Cobras aprieta y complica a Tarucas
La franquicia brasileña se impone en el contacto, envalentonada por el descuento, y arrincona al equipo de Álvaro Galindo, que resiste bajo presión. El encuentro sigue 7 a 0 a favor de Tarucas.
19' PT: Cobras suma desde el pie y se acerca
Julián Leszczynski convirtió el penal y achicó la diferencia: ahora Tarucas se impone 7-3.
13' PT: Specman salvó a Cobras con un tackle clave
Rosko Specman frenó a Matías Orlando a metros del ingoal y evitó que Tarucas amplíe la ventaja tras una jugada peligrosa.
10' PT: ¡Try de Tarucas!
Tras un scrum, Pablo Pfister apoyó el try luego de una asistencia de Matías Orlando. Máximo Ledesma completó la jugada con la conversión para el 7-0 inicial.
Cobras apuesta a la potencia en el pack
El conjunto de Sao Paulo presenta un pack de 921 kilos, superando los 891 de Tarucas en la batalla física.
Tarucas impone presencia en el line
El conjunto tucumano cuenta con una altura promedio de 1,89 metros entre sus saltadores, por encima del 1,85 de Cobras.
¡Ya se juega en Tucumán!
Tarucas y Cobras pusieron primera en la Caldera del Parque, en el arranque de un duelo clave por el Súper Rugby Américas.
Matías Orlando, ambicioso en la previa
"Siempre tenemos ganas de mostrar nuestro mejor rugby, que los mejores 20 minutos del partido pasado se extiendan a los 80' de hoy", expresó Matías Orlando.
El posteo de Tarucas por los hermanos Moreno
Francisco, en Tarucas, y Facundo, en Cobras, se enfrentarán en Tucumán en un cruce especial que quedará en la familia. La franquicia del NOA no dejó pasar la oportunidad para homenajearlos
Tarucas domina en un corto historial
El conjunto tucumano se impuso en los dos cruces de 2025: ganó 45-6 en Tucumán y 54-33 en San Pablo, marcando una clara superioridad.
Todo el color en la previa
Hinchas de Tarucas disfrutan del ambiente en los alrededores del campo de juego, en la antesala del compromiso frente a Cobras.
Así luce el campo de juego a 15 minutos del inicio
Todo listo en La Caldera del Parque: el césped en óptimas condiciones y el estadio comienza a tomar color en la previa del duelo entre Tarucas y Cobras.
Equipo confirmado en Cobras
El equipo dirigido por Josh Reeves ya tiene definidos sus XV titulares para el duelo en Tucumán, con la intención de dar el golpe y recuperarse en el torneo.
¡Así forma Tarucas!
El equipo dirigido por Álvaro Galindo ya tiene todo definido para el duelo en La Caldera del Parque, en busca de sostener su buen momento en el Súper Rugby Américas.
Lo que tenés que saber
El partido se jugará este viernes desde las 18:55 en Tucumán Lawn Tennis, con transmisión en vivo por ESPN 3 y Disney+. Tarucas, tercero en la tabla, buscará sostener su buen momento y afianzarse en zona de clasificación. En tanto, Cobras Brasil, que comparte el último lugar con Yacaré XV con cinco puntos, llega tras caer ante Pampas y necesita reaccionar para seguir con chances.