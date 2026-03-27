EN VIVO: Tarucas vence a Cobras por la fecha 6 del Súper Rugby Américas
25' PT: Cobras aprieta y complica a Tarucas
La franquicia brasileña se impone en el contacto y arrincona al equipo de Álvaro Galindo, que resiste bajo presión.
19' PT: Cobras suma desde el pie y se acerca
Julián Leszczynski convirtió el penal y achicó la diferencia: ahora Tarucas se impone 7-3.
13' PT: Specman salvó a Cobras con un tackle clave
Rosko Specman frenó a Matías Orlando a metros del ingoal y evitó que Tarucas amplíe la ventaja tras una jugada peligrosa.
10' PT: ¡Try de Tarucas!
Tras un scrum, Pablo Pfister apoyó el try luego de una asistencia de Matías Orlando. Máximo Ledesma completó la jugada con la conversión para el 7-0 inicial.
Cobras apuesta a la potencia en el pack
El conjunto de Sao Paulo presenta un pack de 921 kilos, superando los 891 de Tarucas en la batalla física.
Tarucas impone presencia en el line
El conjunto tucumano cuenta con una altura promedio de 1,89 metros entre sus saltadores, por encima del 1,85 de Cobras.
¡Ya se juega en Tucumán!
Tarucas y Cobras pusieron primera en la Caldera del Parque, en el arranque de un duelo clave por el Súper Rugby Américas.
Matías Orlando, ambicioso en la previa
"Siempre tenemos ganas de mostrar nuestro mejor rugby, que los mejores 20 minutos del partido pasado se extiendan a los 80' de hoy", expresó Matías Orlando.
El posteo de Tarucas por los hermanos Moreno
Francisco, en Tarucas, y Facundo, en Cobras, se enfrentarán en Tucumán en un cruce especial que quedará en la familia. La franquicia del NOA no dejó pasar la oportunidad para homenajearlos
Tarucas domina en un corto historial
El conjunto tucumano se impuso en los dos cruces de 2025: ganó 45-6 en Tucumán y 54-33 en San Pablo, marcando una clara superioridad.
Todo el color en la previa
Hinchas de Tarucas disfrutan del ambiente en los alrededores del campo de juego, en la antesala del compromiso frente a Cobras.
Así luce el campo de juego a 15 minutos del inicio
Todo listo en La Caldera del Parque: el césped en óptimas condiciones y el estadio comienza a tomar color en la previa del duelo entre Tarucas y Cobras.
Equipo confirmado en Cobras
El equipo dirigido por Josh Reeves ya tiene definidos sus XV titulares para el duelo en Tucumán, con la intención de dar el golpe y recuperarse en el torneo.
¡Así forma Tarucas!
El equipo dirigido por Álvaro Galindo ya tiene todo definido para el duelo en La Caldera del Parque, en busca de sostener su buen momento en el Súper Rugby Américas.
Lo que tenés que saber
El partido se jugará este viernes desde las 18:55 en Tucumán Lawn Tennis, con transmisión en vivo por ESPN 3 y Disney+. Tarucas, tercero en la tabla, buscará sostener su buen momento y afianzarse en zona de clasificación. En tanto, Cobras Brasil, que comparte el último lugar con Yacaré XV con cinco puntos, llega tras caer ante Pampas y necesita reaccionar para seguir con chances.