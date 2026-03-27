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EN VIVO: Tarucas recibe a Cobras por la fecha 6 del Súper Rugby Américas

EN VIVO. La franquicia del NOA busca prenderse en la pelea por el Súper Rugby Américas. EN VIVO. La franquicia del NOA busca prenderse en la pelea por el Súper Rugby Américas.

Tras el triunfo frente a Yacaré XV, el equipo de Álvaro Galindo recibe a Cobras Brasil en La Caldera del Parque con la obligación de sostener su buen momento y acercarse a la clasificación.

Hace 1 Hs
16:54 hs

Equipo confirmado en Cobras

El equipo dirigido por Josh Reeves ya tiene definidos sus XV titulares para el duelo en Tucumán, con la intención de dar el golpe y recuperarse en el torneo.

16:50 hs

¡Así forma Tarucas!

El equipo dirigido por Álvaro Galindo ya tiene todo definido para el duelo en La Caldera del Parque, en busca de sostener su buen momento en el Súper Rugby Américas.

Lo que tenés que saber

El partido se jugará este viernes desde las 18:55 en Tucumán Lawn Tennis, con transmisión en vivo por ESPN 3 y Disney+. Tarucas, tercero en la tabla, buscará sostener su buen momento y afianzarse en zona de clasificación. En tanto, Cobras Brasil, que comparte el último lugar con Yacaré XV con cinco puntos, llega tras caer ante Pampas y necesita reaccionar para seguir con chances.

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