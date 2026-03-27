EN VIVO: Tarucas recibe a Cobras por la fecha 6 del Súper Rugby Américas
EN VIVO. La franquicia del NOA busca prenderse en la pelea por el Súper Rugby Américas.
Hace 1 Hs Seguir en
16:54 hs
Equipo confirmado en Cobras
El equipo dirigido por Josh Reeves ya tiene definidos sus XV titulares para el duelo en Tucumán, con la intención de dar el golpe y recuperarse en el torneo.
16:50 hs
¡Así forma Tarucas!
El equipo dirigido por Álvaro Galindo ya tiene todo definido para el duelo en La Caldera del Parque, en busca de sostener su buen momento en el Súper Rugby Américas.
Lo que tenés que saber
El partido se jugará este viernes desde las 18:55 en Tucumán Lawn Tennis, con transmisión en vivo por ESPN 3 y Disney+. Tarucas, tercero en la tabla, buscará sostener su buen momento y afianzarse en zona de clasificación. En tanto, Cobras Brasil, que comparte el último lugar con Yacaré XV con cinco puntos, llega tras caer ante Pampas y necesita reaccionar para seguir con chances.