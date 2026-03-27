EN VIVO: Tarucas recibe a Cobras por la fecha 6 del Súper Rugby Américas

Lo que tenés que saber

El partido se jugará este viernes desde las 18:55 en Tucumán Lawn Tennis, con transmisión en vivo por ESPN 3 y Disney+. Tarucas, tercero en la tabla, buscará sostener su buen momento y afianzarse en zona de clasificación. En tanto, Cobras Brasil, que comparte el último lugar con Yacaré XV con cinco puntos, llega tras caer ante Pampas y necesita reaccionar para seguir con chances.