Seguridad Informe especial: Crece el tráfico de marihuana en el NOA y Tucumán ocupa un punto estratégico En el primer trimestre casi se duplicó la cantidad de cannabis decomisada con respecto al mismo período de 2025 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaJujuyGendarmería Nacional Argentina Tamaño texto Comentarios