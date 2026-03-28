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Seguridad

Informe especial: Crece el tráfico de marihuana en el NOA y Tucumán ocupa un punto estratégico

RÉCORD. Los más de 200 kilos secuestrados en 7 de Abril fue el operativo más exitoso registrado en 2026 en el NOA.

En el primer trimestre casi se duplicó la cantidad de cannabis decomisada con respecto al mismo período de 2025

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs

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