Franco Colapinto tuvo su debut en Suzuka y espera la clasificación del GP de Japón

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine en un fin de semana especial: el Gran Premio de Japón marcará su debut en el desafiante circuito de Suzuka. Después de dar un paso importante en China, donde sumó su primer punto en la Fórmula 1, el piloto argentino buscará seguir consolidándose en la categoría y adaptarse a una de las pistas más técnicas del calendario.