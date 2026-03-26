Franco Colapinto tuvo su debut en Suzuka y espera la clasificación del GP de Japón

Piastri domina la FP2 y supera a Mercedes
Oscar Piastri se quedó con el mejor tiempo del día en Suzuka (1:30.133) y rompió el dominio de Mercedes. Detrás se ubicaron Andrea Kimi Antonelli y George Russell, seguidos por Lando Norris y los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Colapinto terminó en el puesto 17
Terminó la segunda tanda de entrenamientos
Lindblad, único ausente en la FP2
Arvid Lindblad no pudo salir a pista en la FP2 del GP de Japón y se convirtió en el único piloto sin actividad en la sesión. Tras su buen debut en la FP1, el británico se quedó sin sumar vueltas en Suzuka.
A 10 minutos del final de la FP2 Norris sale a la pista
Colapinto gira con tanque lleno
Franco Colapinto encara tandas largas con carga completa de combustible en la FP2, siguiendo la tendencia de varios equipos. Alpine le pide sumar vueltas para optimizar el rendimiento en ritmo de carrera.
Dos bajas en la FP2 de Suzuka
Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto no salieron a pista en la FP2 del GP de Japón. El primero venía de destacarse con un P10 en la FP1, mientras que el brasileño había superado a su compañero Nico Hülkenberg en la sesión inicial.
Colapinto avanza al 15° con blandas
Franco Colapinto mejora su registro con neumáticos blandos y se ubica 15° en la FP2 de Suzuka. El argentino queda apenas una posición por detrás de Pierre Gasly, en un Alpine que busca afinar su rendimiento.
Leclerc salvó un despiste en Suzuka
"Checo" Pérez todavía sin marcar tiempo
Alonso fue papá y dijo presente para la segunda práctica libre
El padre arrives in Suzuka.#JapaneseGP pic.twitter.com/TnnlESwEgq— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 27, 2026
Bortoleto, en duda para girar en Suzuka
Gabriel Bortoleto podría quedarse sin actividad en la FP2 mientras los mecánicos de Audi trabajan sobre su monoplaza. El brasileño aún no salió a pista en una sesión que avanza con normalidad para el resto.
Lando Norris listo para salir a la pista
La FIA investigará el incidente entre Colapinto y Verstappen
Alonso vuelve a pista tras ausentarse en la FP1
Fernando Alonso gira en Suzuka luego de no haber participado en la FP1, donde fue reemplazado por Jak Crawford. El español, que fue padre en las últimas horas, retoma la actividad en uno de sus circuitos más exitosos.
Colapinto ingresa en boxes
Posible incidente entre Colapinto y Verstappen
La transmisión oficial señala un posible cruce entre Franco Colapinto y Max Verstappen en Suzuka. La gráfica indica “manejo errático”, lo que podría derivar en una revisión de la maniobra por parte de los comisarios.
Piastri se impone en la FP2 pese al avance de Mercedes
Oscar Piastri marca el mejor tiempo del día en Suzuka, incluso cuando los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli logran bajar la barrera del 1:32. Sin Lando Norris aún en pista, McLaren se mantiene en la pelea por la punta.
Colapinto arranca firme y supera a Gasly
Franco Colapinto marca 1:33.891 en su primer intento en la FP2 de Suzuka y se ubica apenas por delante de Pierre Gasly. El argentino comienza la sesión con buenas sensaciones dentro de Alpine.
Hamilton abre la FP2 con el primer tiempo, un registro de 1:33.306
Bandera verde, empezó la segunda práctica
En minutos inicia la FP2
Colapinto vuelve a pista a las 3 en la FP2
Franco Colapinto tendrá una nueva salida en Suzuka desde las 3 de la madrugada, cuando comience la FP2 del Gran Premio de Japón. Tras superar el desafío inicial en un circuito técnico y exigente, el argentino buscará seguir sumando rodaje y mejorar sus registros.
Russell y Mercedes se impusieron en Suzuka
George Russell se quedó con la FP1 del GP de Japón con un tiempo de 1:31.666, apenas 26 milésimas por delante de Andrea Kimi Antonelli. Detrás se ubicaron Lando Norris y Oscar Piastri, seguidos por Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen.
Colapinto cerró 16° en la FP1 de Japón
Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica en Suzuka y quedó a una posición de Pierre Gasly. El argentino cerró la sesión a menos de cuatro décimas de su compañero, en un arranque con margen para seguir ajustando.
Colapinto se acerca a Gasly en Suzuka
Franco mejora nuevamente su registro y marca 1:33.361 en la FP1 de Suzuka. El argentino queda ahora a menos de cuatro décimas de Pierre Gasly, acortando la diferencia dentro de Alpine.
Piastri se afirma como escolta de Mercedes
Oscar Piastri busca dejar atrás un inicio complicado y se ubica como el mejor detrás de los Mercedes en Suzuka. El australiano queda a 199 milésimas de George Russell, que lidera con una mínima ventaja sobre Andrea Kimi Antonelli, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan el top 5.
Colapinto mejora, pero sigue relegado
Franco Colapinto mejora su registro con neumáticos blandos y marca 1:33.934, aunque continúa en el puesto 18°. El argentino sigue a cuatro posiciones de Pierre Gasly, en una sesión que todavía no le permite acercarse a los primeros lugares.
Russell reafirma el dominio de Mercedes
George Russell vuelve a bajar el mejor tiempo y se mantiene como líder de la FP1 en Suzuka, superando a su compañero Andrea Kimi Antonelli. Como en Australia y China, Mercedes marca el pulso, con Charles Leclerc, Oscar Piastri y Max Verstappen completando los primeros puestos.
Alpine sufre en las curvas rápidas
Franco Colapinto cae al puesto 19° en Suzuka, en una sesión en la que Alpine evidencia dificultades en los sectores de alta velocidad. El argentino se ubica cuatro posiciones por detrás de Pierre Gasly, en un contexto que complica el rendimiento del equipo.
Mercedes domina con Russell y Antonelli
George Russell lidera la FP1 en Suzuka con un tiempo de 1m31s755 y encabeza el 1-2 de Mercedes. Con neumáticos blandos, el británico supera por 277 milésimas a Andrea Kimi Antonelli, en un arranque sólido del equipo que lidera el campeonato.
Norris sale a pista tras más de 20 minutos
Colapinto vuelve a pista tras resolver un problema
Franco Colapinto está listo para regresar a la acción en Suzuka luego de solucionar un inconveniente de radio. El argentino, además, aprovechó el paso por boxes para tratar una molestia en el hombro junto a su fisioterapeuta.
Norris, sin tiempo en el arranque de la práctica
Lando Norris todavía no registra vueltas en Suzuka y permanece en boxes mientras los mecánicos de McLaren trabajan sobre su auto. Ya superados los primeros diez minutos de sesión, el británico comparte esta situación con otros cuatro pilotos, mientras Oscar Piastri se mantiene segundo, muy cerca del líder George Russell.
Colapinto entra a boxes por un problema técnico
Franco Colapinto vuelve a boxes en plena práctica mientras los mecánicos revisan un inconveniente de comunicación. El argentino marcha 16°, a casi cinco segundos del líder George Russell, en una sesión que sigue en desarrollo.
Buenas vibras
En los primeros minutos de la práctica en Suzuka, Franco Colapinto estuvo noveno y se mantiene a cuatro segundos de la punta que marca Russell. Su compañero Pierre Gasly también se mete en el top 5, en un inicio prometedor para Alpine, aunque con tiempos todavía en evolución.
Russell se pone al frente en Suzuka
George Russell marca el ritmo en la FP1 con un registro de 1:33.312 y se sube a lo más alto de la tabla. Con neumáticos duros, superó por tres cuartos de segundo a Oscar Piastri, que había liderado en el arranque de la sesión.
Ferrari marca el ritmo en el inicio de la práctica
Charles Leclerc y Lewis Hamilton comienzan a mostrar el potencial de Ferrari en los primeros minutos de la práctica en Suzuka. Con registros todavía altos, por encima del 1:37, la sesión recién entra en ritmo mientras los equipos buscan referencias iniciales.
Colapinto marca su primer tiempo en 1:37.349
Primero minutos
Sin Fernando Alonso, reemplazado por Jak Crawford en Aston Martin, comienza el primer ensayo del Gran Premio de Japón. Con los 22 pilotos en pista, la sesión abre el fin de semana en Suzuka con una novedad que modifica el panorama desde el arranque.
Franco Colapinto sale por primera vez a la pista en Suzuka
Fotos de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fan Zone
15 minutos para que inicie la primera prueba en Japón
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine en un fin de semana especial: el Gran Premio de Japón marcará su debut en el desafiante circuito de Suzuka. Después de dar un paso importante en China, donde sumó su primer punto en la Fórmula 1, el piloto argentino buscará seguir consolidándose en la categoría y adaptarse a una de las pistas más técnicas del calendario.