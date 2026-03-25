EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a Sportivo Barracas por la Copa Argentina
Empieza el segundo tiempo
Sportivo Barracas busca el empate en el estadio "Ciudad de Caseros".
Finalizó el primer tiempo
Atlético derrota 1-0 a Sportivo Barracas
Atlético acecha a Sportivo Barracas
A los 34', el "Decano" está más cerca que nunca de convertir el segundo gol del partido. Llega con juego asociado, pelota parada y remates a media distancia. El "Arrabalero" resiste.
Así fue el 1-0 del "Loco" Díaz
¡ATLÉTICO TUCUMÁN ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) March 25, 2026
A los 21´, el Loco Díaz marcó el 1-0 ante #SportivoBarracas, tras una gran asistencia de Ham, en el marco de los 32avos. de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/ubz7FB0Rxl
Gol de Atlético
Tras un grave error en la salida, Ezequiel Ham asistió a Leandro Díaz, quien definió con jerarquía para el 1-0.
Atlético intenta imponer su jerarquía; Sportivo Barracas resiste
A pesar de la diferencia de jerarquía, el trámite es parejo. A los 14', el "Decano" busca presionar y manejar la pelota, pero el equipo bonaerense se aferra con uñas y dientes al empate.
Se salvó Sportivo Barracas
A los 3', gran centro de Juan Infante pasado al segundo palo, Renzo Tesuri ganó por arriba y, de cabeza, remató al travesaño del arquero rival.
Primer intento del "Decano"
Nicolás Laméndola engancho de izquierda hacia el centro, intentó un remate a larga distancia, pero el tiro salió desviado.
Empieza el partido
El "Decano" y el "Arrabalero" juegan por los 32avos de la Copa Argentina.
Saltan los equipos al campo de juego
Atlético y Sportivo Barracas tienen todo listo para el pitazo inicial.
Los "11" del "Decano"
Formación de Atlético Tucumán.#VamosDecano#CopaArgentina pic.twitter.com/CSwkMJOO06— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 25, 2026
Atlético copa los alrededores del estadio "Ciudad de Caseros"
Así vive el hincha “decano” la previa del debut en la Copa Argentina, en los alrededores del estadio “Ciudad de Caseros”.— Diego (@DiegoCaminos22) March 25, 2026
Desde las 19, Atlético enfrentará a Sportivo Barracas por los 32avos del torneo más federal.
@Androetto pic.twitter.com/pjigjLIMb6
La previa del hincha "decano"
Llegó el plantel de Atlético
Llegaron los DK pic.twitter.com/BWCGUQLc7L— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 25, 2026
El "Decano" va con la alternativa
La del Deca para esta tarde pic.twitter.com/H9SjSRI2c8— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 25, 2026
Así luce el estadio "Ciudad de Caseros"
El Ciudad de Caseros está listo para abrir la jornada— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 25, 2026
Desde las 19 hs, se enfrentan @ATOficial y @sbarracas, por los 32avos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/JOMN8jHxHv
La ilusión del "Arrabalero"
El equipo de Claudio Vidal llega a este cruce en un contexto que alimenta la ilusión. El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años recientes del club, luego de haber alcanzado la final del Reducido de la Primera C y quedar muy cerca del ascenso. Aquella campaña, más allá de la frustración por la caída ante Ituzaingó en los penales, le permitió meterse en esta edición del torneo federal y volver a medirse con equipos de otra categoría.
Así forma Sportivo Barracas
De cara al encuentro de esta noche, el entrenador Claudio Vidal confirmó a LA GACETA dos modificaciones en relación con el equipo que se venía manejando como probable. Saldrán Alen Boschi y Santiago Sosa, mientras que ingresarán Mauro Romay y Diego Perea. Así, el DT terminó de definir la alineación con la que buscará plantarse ante el “Decano” en un escenario que promete ser especial para la institución.
De esta manera, Sportivo Barracas formará con Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Ítalo Portillo; Mauro Romay, Nahuel Durruty, Nazareno Vidal, Tomás Bellido y Diego Perea; Iván Santa Cruz. El “Arrabalero” sabe que no la tendrá fácil, pero también entiende que este tipo de noches pueden quedar en la historia: nunca logró superar los 32avos de final y esta vez intentará romper esa barrera frente a Atlético Tucumán.
La terna arbitral
Sebastián Martínez Beligoy será el encargado de impartir justicia en el "Ciudad de Caseros". Bajo su arbitraje, Atlético ganó dos partidos (5-0 sobre Sarmiento y 1-0 sobre Arsenal) y perdió uno (0-3 ante Independiente en Avellaneda).
Juan Mamani y Federico Pomi serán los jueces de línea e Iván Mastroieni se desempeñará como cuarto árbitro. En este certamen no habrá VAR hasta los cuartos de final.
Lo que tenés que saber
La espera se terminó. Atlético Tucumán renueva sus expectativas para una nueva edición de la Copa Argentina, la 14° desde que inició su nueva etapa en 2011. El "Decano" hará su estreno por los 32avos ante Sportivo Barracas, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino, desde las 19 en el estadio "Ciudad de Caseros", recinto donde Estudiantes de Buenos Aires disputa sus partidos como local. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.