EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a Sportivo Barracas por la Copa Argentina

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Así forma Sportivo Barracas

De cara al encuentro de esta noche, el entrenador Claudio Vidal confirmó a LA GACETA dos modificaciones en relación con el equipo que se venía manejando como probable. Saldrán Alen Boschi y Santiago Sosa, mientras que ingresarán Mauro Romay y Diego Perea. Así, el DT terminó de definir la alineación con la que buscará plantarse ante el “Decano” en un escenario que promete ser especial para la institución.

De esta manera, Sportivo Barracas formará con Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Ítalo Portillo; Mauro Romay, Nahuel Durruty, Nazareno Vidal, Tomás Bellido y Diego Perea; Iván Santa Cruz. El “Arrabalero” sabe que no la tendrá fácil, pero también entiende que este tipo de noches pueden quedar en la historia: nunca logró superar los 32avos de final y esta vez intentará romper esa barrera frente a Atlético Tucumán.