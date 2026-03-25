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Atlético Tucumán venció 2-1 a Sportivo Barracas por la Copa Argentina y avanzó a los 16avos de final

SE IMPONE. Atlético es superior a Sportivo Barracas y gana con autoridad en el estadio Ciudad de Caseros. Ezequiel Ham (foto) asistió a Leandro Díaz en el gol que abrió el marcador. SE IMPONE. Atlético es superior a Sportivo Barracas y gana con autoridad en el estadio Ciudad de Caseros. Ezequiel Ham (foto) asistió a Leandro Díaz en el gol que abrió el marcador. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA

Con goles de Leandro Díaz y Clever Ferreira, el "Decano" derrotó al "Arrabalero" y enfrentará a Talleres de Córdoba en la próxima ronda.

Hace 2 Hs
20:57 hs

Así fue el gol agónico de Ferreira

20:55 hs

Finalizó el partido

Atlético venció 2-1 a Sportivo Barracas por los 32avos de final de la Copa Argentina. Leandro Díaz y Clever Ferreira convirtieron los goles del "Decano", que enfrentará a Talleres en la próxima ronda.

20:47 hs

Gol de Atlético

Clever Ferreira, de cabeza, pone el 2-1 tras un envió de pelota parada.

20:42 hs

Cambio en Atlético

Ingresa Lautaro Godoy, se retira Ezequiel Ham

20:41 hs

Gol de Sportivo Barracas

A los 81', tras una salida en falso de Tomás Durso, Santiago Gómez se llenó el empeine de gol y fundió la red para el empate. 1-1 y, hasta ahora, el partido se va a penales.

20:29 hs

Nicola reventó el travesaño

A los 70', el uruguayo disparó de primera un tiro a media distancia, que impactó directamente en el horizontal. Sportivo Barracas no logra sostener el ritmo y Atlético se acerca al segundo.

20:26 hs

Nicola tuvo el segundo

Nicolás Laméndola comandó un contrataque letal para Atlético, con tres jugadores "decanos" ante un único defensor rival. Descargó para Franco Nicola, que definió mal y disparó desviado.

20:22 hs

Otro regreso esperado

A los 61', ingresa Ramiro Ruiz Rodríguez en lugar de Renzo Tesuri.

20:17 hs

Atlético no brilla, pero sostiene la victoria con autoridad

A los 58', el "Decano" no sufre sobresaltos defensivos y tampoco se desespera por buscar el segundo gol. Con orden y solidez, el equipo de Falcioni se aferra al 1-0.

20:05 hs

Empieza el segundo tiempo

Sportivo Barracas busca el empate en el estadio "Ciudad de Caseros".

19:51 hs

Finalizó el primer tiempo

Atlético derrota 1-0 a Sportivo Barracas

19:36 hs

Atlético acecha a Sportivo Barracas

A los 34', el "Decano" está más cerca que nunca de convertir el segundo gol del partido. Llega con juego asociado, pelota parada y remates a media distancia. El "Arrabalero" resiste.

19:30 hs

Así fue el 1-0 del "Loco" Díaz

19:23 hs

Gol de Atlético

Tras un grave error en la salida, Ezequiel Ham asistió a Leandro Díaz, quien definió con jerarquía para el 1-0.

19:16 hs

Atlético intenta imponer su jerarquía; Sportivo Barracas resiste

A pesar de la diferencia de jerarquía, el trámite es parejo. A los 14', el "Decano" busca presionar y manejar la pelota, pero el equipo bonaerense se aferra con uñas y dientes al empate.

19:06 hs

Se salvó Sportivo Barracas

A los 3', gran centro de Juan Infante pasado al segundo palo, Renzo Tesuri ganó por arriba y, de cabeza, remató al travesaño del arquero rival.

19:04 hs

Primer intento del "Decano"

Nicolás Laméndola engancho de izquierda hacia el centro, intentó un remate a larga distancia, pero el tiro salió desviado.

19:02 hs

Empieza el partido

El "Decano" y el "Arrabalero" juegan por los 32avos de la Copa Argentina.

18:59 hs

Saltan los equipos al campo de juego

Atlético y Sportivo Barracas tienen todo listo para el pitazo inicial.

18:24 hs

Los "11" del "Decano"

18:10 hs

Atlético copa los alrededores del estadio "Ciudad de Caseros"

18:04 hs

La previa del hincha "decano"

La previa del hincha decano
17:56 hs

Llegó el plantel de Atlético

17:55 hs

El "Decano" va con la alternativa

17:13 hs

Así luce el estadio "Ciudad de Caseros"

17:11 hs

La ilusión del "Arrabalero"

El equipo de Claudio Vidal llega a este cruce en un contexto que alimenta la ilusión. El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años recientes del club, luego de haber alcanzado la final del Reducido de la Primera C y quedar muy cerca del ascenso. Aquella campaña, más allá de la frustración por la caída ante Ituzaingó en los penales, le permitió meterse en esta edición del torneo federal y volver a medirse con equipos de otra categoría.

17:10 hs

Así forma Sportivo Barracas

De cara al encuentro de esta noche, el entrenador Claudio Vidal confirmó a LA GACETA dos modificaciones en relación con el equipo que se venía manejando como probable. Saldrán Alen Boschi y Santiago Sosa, mientras que ingresarán Mauro Romay y Diego Perea. Así, el DT terminó de definir la alineación con la que buscará plantarse ante el “Decano” en un escenario que promete ser especial para la institución.

De esta manera, Sportivo Barracas formará con Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Ítalo Portillo; Mauro Romay, Nahuel Durruty, Nazareno Vidal, Tomás Bellido y Diego Perea; Iván Santa Cruz. El “Arrabalero” sabe que no la tendrá fácil, pero también entiende que este tipo de noches pueden quedar en la historia: nunca logró superar los 32avos de final y esta vez intentará romper esa barrera frente a Atlético Tucumán.

17:02 hs

La terna arbitral

Sebastián Martínez Beligoy será el encargado de impartir justicia en el "Ciudad de Caseros". Bajo su arbitraje, Atlético ganó dos partidos (5-0 sobre Sarmiento y 1-0 sobre Arsenal) y perdió uno (0-3 ante Independiente en Avellaneda).

Juan Mamani y Federico Pomi serán los jueces de línea e Iván Mastroieni se desempeñará como cuarto árbitro. En este certamen no habrá VAR hasta los cuartos de final.

Lo que tenés que saber

La espera se terminó. Atlético Tucumán renueva sus expectativas para una nueva edición de la Copa Argentina, la 14° desde que inició su nueva etapa en 2011. El "Decano" hará su estreno por los 32avos ante Sportivo Barracas, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino, desde las 19 en el estadio "Ciudad de Caseros", recinto donde Estudiantes de Buenos Aires disputa sus partidos como local. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.

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