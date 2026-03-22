Tucumán Central ganó en su debut con un golazo de Brahian Collante
Resumen del partido
El “Rojo” se quedó con la victoria por 1 a 0 frente a Mitre de Posadas en su debut en el Federal A, gracias a un golazo de tiro libre de Brahian Collante. En un encuentro parejo y por momentos intenso, Matías Smith y el propio Collantes fueron las figuras del equipo tucumano, marcando la diferencia en los momentos clave.
Los arqueros también tuvieron un papel determinante: Daniel Moyano sostuvo el arco local en momentos de presión visitante, mientras que Guillermo Bachke evitó que la diferencia fuera mayor, manteniendo con vida a Mitre hasta el final.
"Héctor Collantes"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026
Por el golazo del jugador de Tucumán Central ante Mitre de Posadas. pic.twitter.com/CQBI9oukIz
Postales del partido
FOTO: Osvaldo Ripoll
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¡Terminó el partido!
Tucumán Central se impuso por 1 a 0 sobre de Mitre de Posadas con un golazo de Brahian Collantes de tiro libre.
45'+4 ST: La última fue para Mitre
Miltoon Colman, el número 17, remató desde fuera del área pero se fue desviada. Respira el arquero Moyano.
45' ST: Se jugarán 5 minutos más
Desde el cuerpo arbitral anuncian el tiempo extra que se jugará en Villa Alem.
40' ST: Atención médica para Moyano
El arquero Daniel Moyano cayó pesadamente tras salir a descolgar un centro y golpeó su cabeza contra el suelo. El cuerpo médico ingresó de inmediato para asistirlo.
38' ST: ¡Lo tuvo Barrera!
Tras una serie de rebotes en el área posteriores a un córner de Collantes, el defensor central del "Rojo" remató y, con un leve desvío previo, la pelota se fue rozando el travesaño.
35' ST: Se reordena la defensa del "Rojo"
Con el ingreso de Damián Ovejero para jugar como lateral, Agustín Smith se ubicó como defensor central para ocupar el puesto del reemplazado Nahuel Duarte.
32' ST: Cambios en Tucumán Central
Se retiran del campo César Abregú y Nahuel Duarte para que ingresen en su lugar el número 14, Damián Ovejero, y el 15, Lucas Sánchez.
30' ST: Nuevo avance de Tucumán Central
Tras un tiro libre desde mitad de cancha, Nahuel Duarte no pudo conectar de cabeza el centro y la pelota se marchó, tras un desvío, al tiro de esquina.
26' ST: Avisó el "Rojo"
Matías Perdigón remató desde fuera del área, pero el tiro fue desviado y pasó lejos del travesaño.
23' ST: cambios en Tucumán Central
Ingresan el número 19, Felipe Estrada, y el 17, Guillermo Abregú. Por su parte se retiraron del campo de juego Daniel Gómez y Matías Smith.
17' ST: Primer amonestado en el "Rojo"
César Abregú cortó una contra importante en mitad de cancha, lo que le significó la primer tarjeta amarilla para Tucumán Central.
15' ST: Cambio en Tucumán Central
Se retira el 9, Benjamín Ruíz Rodríguez, e ingresa en su lugar el número 20, Valentín Montenegro.
13' ST: ¡Atajadón de Bachke!
Daniel Gómez quedó cara a cara frente al arquero de Mitre, quien contuvo el remate que hubiese significado el 2 a 0 para el conjunto local.
10' PT: ¡Lo tuvo Smith!
El número 7 remató desde dentro del área pero se encontró con una gran respuesta del arquero Bachke, con un manotazo que salvó lo que hubiera sido el segundo gol del "Rojo".
8' PT: ¡Gol de Tucumán Central!
En un tiro libre al borde del área, Brahian Collantes sacó un remate preciso que se clavó en el ángulo, inatajable para Bachke pese a su estirada.
5' PT: Asedio "Rojo" en el área de Mitre
En dos ocasiones consecutivas, Tucumán Central estuvo a tiro de marcar. Al principio Collantes tiró un centro rasante que Gómez no pudo conectar. Inmediatamente la pelota quedó en pies de Matías Smith quien lanzó un segundo centro que captó Ruiz Rodríguez cuyo remate se fue a centímetros del travesaño.
3' ST: Avisa Mitre
Sebastián Benega remató desde fuera del área, buscando sorprender a Daniel Moyano. El tiro se fue desviado.
¡Empezó el segundo tiempo!
En Villa Alem, Mitre y Tucumán Central ya disputan los segundos 45 minutos de este vibrante partido.
Postales del primer tiempo
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FOTO: Osvaldo Ripoll.
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Terminó el primer tiempo
Tras los primeros 45', el "Rojo" y Mitre no pudieron sacarse ventaja y se marchan a los vestuarios.
45' PT: Tucumán Central no puede romper el 0
Con Matías Smith como bandera en el ataque, el conjunto de Walter Arrieta no puede convertir el primer gol de su travesía en el Federal A.
42' PT: Sigue intentando el "Rojo"
Benjamín Ruíz Rodríguez remató desde el costado izquierdo del área que defiende Bachke, el tiro se fue apenas desviado.
38' PT: ¡Lo tuvo Duarte!
El central del "Rojo" se impuso en el área, y su remate de cabeza se fue apenas desviado por sobre el travesaño.
37' PT: Avanza Tucumán Central
Con Matías Smith como bandera, el "Rojo" asedia a Mitre. El arquero Bachke se muestra firme en la primera mitad del encuentro.
34' PT: Intento de Mitre
Tras un córner ejecutado por Benega, Richard Rodríguez se impuso en el área y su cabezazo salió desviado. El partido, de momento, bajó la intensidad que tuvo en los primeros minutos.
31' PT: segundo amonestado en Mitre
El número 8, Iván Esquivel, vio la tarjeta amarilla por frenar duramente una contra que comandaba Matías Smith.
22' PT: Primer amonestado en Mitre
El número 11, Javier Peñaloza, vio la tarjeta amarilla por una infracción cometida sobre Matías Perdigón en mitad de cancha.
21' PT: Respuesta de Mitre
Richard Rodríguez rompió líneas y remató desde la medialuna y el tiro se fue apenas desviado al lado del palo derecho que defiende Daniel Moyana.
20' PT: El "Rojo" quiere gritar el primero
Tras un rechazo de la defensa, Gómez lideró una veloz contraofensiva que terminó con un remate desviado. El equipo de Walter Arrieta es claro dominador del encuentro.
17' PT: Tucumán Central insiste
Tras un córner de Perdigón, una serie de rebotes dejó la pelota en los pies de Daniel Gómez que le pegó de volea y el remate se fue apenas desviado sobre el travesaño.
15' PT: ¡Lo tuvo el "Rojo"!
Brahian Collantes remató desde fuera del área, pero el tiro fue contenido por el arquero Bachke.
10' PT: Ingresa el cuerpo médico de Tucumán Central
El número 8, Matías Perdigón se encuentra en el piso y ya recibe atención médica.
7' PT: Mitre responde
Tras un centro de Peñaloza, Esquivel se impuso de cabeza en el área pero se encontró con una gran respuesta de Daniel Moyano.
6' PT: ¡Lo tuvo Tucumán Central!
Matías Smith se metió dentro del área tras un enganche pero su remate se fue desviado por sobre el travesaño. El partido, de momento es de ida y vuelta.
4' PT: ¡Primer intento de Tucumán Central!
Tras un centro de Martínez que Ruíz Rodríguez no pudo capturar, Matías Perdigón remató desde fuera del área. La pelota fue controlada sin problemas por el arquero Bachke
¡Empezó el partido!
Comenzó el partido en Villa Alem. Tucumán Central y Mitre de Posadas ya están en marcha en el debut del Federal A, en una tarde con tribunas colmadas y gran expectativa.
¡Tucumán Central sale a la cancha!
Los dirigidos por Walter Arrieta aparecen en el campo de juego y ya se preparan para lo que será su debut en el Federal A.
Mitre aparece en el campo de juego
El conjunto misionero hace su ingreso al terreno en medio de un clima intenso. Con concentración y actitud, Mitre se prepara para afrontar un debut exigente como visitante.
Gran marco de público en Villa Alem
Las tribunas están colmadas para el debut de Tucumán Central en el Federal A. El público respondió de gran manera y le pone color y aliento a una tarde histórica, acompañando al equipo en este primer paso en la categoría.
Árbitros del partido
El encuentro estará dirigido por Jorge David Etem, oriundo de Mendoza. Los asistentes serán Luciano Agustín Díaz y Adriel Araya, mientras que Matías Fernández se desempeñará como cuarto árbitro.
Equipo confirmado en mitre
El conjunto misionero también definió su once inicial para el debut. Salen a la cancha Guillermo Bachke; Matías Barrientos, Lucas Basualdo, Lautaro Arregui, Jean Paul Arraya Feraud; Richard Rodríguez, Sebastián Benega, Luciano Esquivel; Kevin Sarza; Álvaro Klusener y Javier Peñaloza.
Formación confirmada de Tucumán Central
El “Rojo” ya tiene definidos a sus once titulares para el debut en el Federal A. Salen a la cancha Daniel Moyano; Franco Barrera, Diego Martínez, Agustín Smith, César Abregú; Duarte, Matías Smith, Matías Perdigón; Daniel Gómez; Benjamín Ruiz Rodríguez y Brahian Collantes.
¡Todo el color en la previa!
El estadio comienza a tomar temperatura en la antesala del debut. Banderas, bombos y camisetas rojas le ponen marco a una tarde especial para Tucumán Central, que vuelve a competir a nivel nacional. La gente acompaña en buen número y se hace sentir desde temprano, alimentando la ilusión de un arranque positivo en el Federal A.
El mercado de pases del "Rojo" de Villa Alem
De cara a su debut en el Federal A, Tucumán Central apostó por reforzar su plantel con once incorporaciones, entre las que se destaca la llegada del defensor Fabricio Bedmar, con pasado en Atlético Tucumán y una reciente experiencia en Brasil. A él se suman Tomás García, Nahuel Duarte, Agustín Smith, Ramiro Alderete, Lucas Sánchez, Cristian Farías, Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez, Brahian Collante y Valentín Montenegro, en un claro intento por potenciar todas las líneas del equipo.
En contrapartida, el club sufrió la salida de tres piezas importantes en ofensiva: Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, quienes fueron protagonistas en la campaña del ascenso. A pesar de estas bajas, la base del equipo se mantiene, lo que permite sostener una identidad de juego en este nuevo desafío.
Lo que tenés que saber
Tucumán Central pone en marcha su participación en el Torneo Federal A con un desafío importante desde el arranque. El equipo debutará como local frente a Mitre de Posadas, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen, que comenzará a las 16.