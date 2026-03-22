Tucumán Central ganó en su debut con un golazo de Brahian Collante

19:11 hs

Resumen del partido

El “Rojo” se quedó con la victoria por 1 a 0 frente a Mitre de Posadas en su debut en el Federal A, gracias a un golazo de tiro libre de Brahian Collante. En un encuentro parejo y por momentos intenso, Matías Smith y el propio Collantes fueron las figuras del equipo tucumano, marcando la diferencia en los momentos clave.

Los arqueros también tuvieron un papel determinante: Daniel Moyano sostuvo el arco local en momentos de presión visitante, mientras que Guillermo Bachke evitó que la diferencia fuera mayor, manteniendo con vida a Mitre hasta el final.