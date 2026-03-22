EN VIVO: Tucumán Central enfrenta a Mitre de Posadas en el debut del Federal A
Terminó el primer tiempo
Tras los primeros 45', el "Rojo" y Mitre no pudieron sacarse ventaja y se marchan a los vestuarios.
45' PT: Tucumán Central no puede romper el 0
Con Matías Smith como bandera en el ataque, el conjunto de Walter Arrieta no puede convertir el primer gol de su travesía en el Federal A.
42' PT: Sigue intentando el "Rojo"
Benjamín Ruíz Rodríguez remató desde el costado izquierdo del área que defiende Bachke, el tiro se fue apenas desviado.
38' PT: ¡Lo tuvo Duarte!
El central del "Rojo" se impuso en el área, y su remate de cabeza se fue apenas desviado por sobre el travesaño.
37' PT: Avanza Tucumán Central
Con Matías Smith como bandera, el "Rojo" asedia a Mitre. El arquero Bachke se muestra firme en la primera mitad del encuentro.
34' PT: Intento de Mitre
Tras un córner ejecutado por Benega, Richard Rodríguez se impuso en el área y su cabezazo salió desviado. El partido, de momento, bajó la intensidad que tuvo en los primeros minutos.
31' PT: segundo amonestado en Mitre
El número 8, Iván Esquivel, vio la tarjeta amarilla por frenar duramente una contra que comandaba Matías Smith.
22' PT: Primer amonestado en Mitre
El número 11, Javier Peñaloza, vio la tarjeta amarilla por una infracción cometida sobre Matías Perdigón en mitad de cancha.
21' PT: Respuesta de Mitre
Richard Rodríguez rompió líneas y remató desde la medialuna y el tiro se fue apenas desviado al lado del palo derecho que defiende Daniel Moyana.
20' PT: El "Rojo" quiere gritar el primero
Tras un rechazo de la defensa, Gómez lideró una veloz contraofensiva que terminó con un remate desviado. El equipo de Walter Arrieta es claro dominador del encuentro.
17' PT: Tucumán Central insiste
Tras un córner de Perdigón, una serie de rebotes dejó la pelota en los pies de Daniel Gómez que le pegó de volea y el remate se fue apenas desviado sobre el travesaño.
15' PT: ¡Lo tuvo el "Rojo"!
Brahian Collantes remató desde fuera del área, pero el tiro fue contenido por el arquero Bachke.
10' PT: Ingresa el cuerpo médico de Tucumán Central
El número 8, Matías Perdigón se encuentra en el piso y ya recibe atención médica.
7' PT: Mitre responde
Tras un centro de Peñaloza, Esquivel se impuso de cabeza en el área pero se encontró con una gran respuesta de Daniel Moyano.
6' PT: ¡Lo tuvo Tucumán Central!
Matías Smith se metió dentro del área tras un enganche pero su remate se fue desviado por sobre el travesaño. El partido, de momento es de ida y vuelta.
4' PT: ¡Primer intento de Tucumán Central!
Tras un centro de Martínez que Ruíz Rodríguez no pudo capturar, Matías Perdigón remató desde fuera del área. La pelota fue controlada sin problemas por el arquero Bachke
¡Empezó el partido!
Comenzó el partido en Villa Alem. Tucumán Central y Mitre de Posadas ya están en marcha en el debut del Federal A, en una tarde con tribunas colmadas y gran expectativa.
¡Tucumán Central sale a la cancha!
Los dirigidos por Walter Arrieta aparecen en el campo de juego y ya se preparan para lo que será su debut en el Federal A.
Mitre aparece en el campo de juego
El conjunto misionero hace su ingreso al terreno en medio de un clima intenso. Con concentración y actitud, Mitre se prepara para afrontar un debut exigente como visitante.
Gran marco de público en Villa Alem
Las tribunas están colmadas para el debut de Tucumán Central en el Federal A. El público respondió de gran manera y le pone color y aliento a una tarde histórica, acompañando al equipo en este primer paso en la categoría.
Árbitros del partido
El encuentro estará dirigido por Jorge David Etem, oriundo de Mendoza. Los asistentes serán Luciano Agustín Díaz y Adriel Araya, mientras que Matías Fernández se desempeñará como cuarto árbitro.
Equipo confirmado en mitre
El conjunto misionero también definió su once inicial para el debut. Salen a la cancha Guillermo Bachke; Matías Barrientos, Lucas Basualdo, Lautaro Arregui, Jean Paul Arraya Feraud; Richard Rodríguez, Sebastián Benega, Luciano Esquivel; Kevin Sarza; Álvaro Klusener y Javier Peñaloza.
Formación confirmada de Tucumán Central
El “Rojo” ya tiene definidos a sus once titulares para el debut en el Federal A. Salen a la cancha Daniel Moyano; Franco Barrera, Diego Martínez, Agustín Smith, César Abregú; Duarte, Matías Smith, Matías Perdigón; Daniel Gómez; Benjamín Ruiz Rodríguez y Brahian Collantes.
¡Todo el color en la previa!
El estadio comienza a tomar temperatura en la antesala del debut. Banderas, bombos y camisetas rojas le ponen marco a una tarde especial para Tucumán Central, que vuelve a competir a nivel nacional. La gente acompaña en buen número y se hace sentir desde temprano, alimentando la ilusión de un arranque positivo en el Federal A.
El mercado de pases del "Rojo" de Villa Alem
De cara a su debut en el Federal A, Tucumán Central apostó por reforzar su plantel con once incorporaciones, entre las que se destaca la llegada del defensor Fabricio Bedmar, con pasado en Atlético Tucumán y una reciente experiencia en Brasil. A él se suman Tomás García, Nahuel Duarte, Agustín Smith, Ramiro Alderete, Lucas Sánchez, Cristian Farías, Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez, Brahian Collante y Valentín Montenegro, en un claro intento por potenciar todas las líneas del equipo.
En contrapartida, el club sufrió la salida de tres piezas importantes en ofensiva: Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, quienes fueron protagonistas en la campaña del ascenso. A pesar de estas bajas, la base del equipo se mantiene, lo que permite sostener una identidad de juego en este nuevo desafío.
Lo que tenés que saber
Tucumán Central pone en marcha su participación en el Torneo Federal A con un desafío importante desde el arranque. El equipo debutará como local frente a Mitre de Posadas, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen, que comenzará a las 16.