La herencia del golpe de 1976: medio siglo de cambios y deudas pendientes
SALIDAS DEMOCRÁTICAS. De la crisis de 2001 la Argentina emergió por la vía institucional.
¿Qué país emergió al cabo de los siete años de régimen militar? ¿Cuáles fueron las principales transformaciones que experimentó la Argentina, en gran medida motivadas por la experiencia de ese tiempo? El análisis de distintas áreas de la vida nacional.
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