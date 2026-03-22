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La foto de la semana en Tucumán

La foto de la semana en Tucumán

En la edición del jueves 16, las secuelas de la inundación que sufrió La Madrid se mantenían con fuerza en la tapa del diario. Ese día se publicó un foco con tres imágenes, y una de ellas resaltó con contundencia, la de María Mendoza en el umbral de la puerta de su casa, con paredes con señales inequívocas del drama vivido: las marcas dejadas por manos con barro cuando cundió la desesperación por entrar al interior para tratar de recuperar algunos bienes. La toma, obra de Analía Jaramillo, fue elegida esta vez como “La foto de la semana”.

Hace 5 Hs
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