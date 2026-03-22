Experiencia Living en Remeros Beach: arquitectura y diseño en busca de bienestar

El jueves por la tarde, en Tigre en Buenos Aires, ese fue el clima. Remeros Beach abrió sus puertas para una nueva edición de Experiencia Living y, desde el ingreso, la sensación no fue la de entrar a una muestra, sino la de atravesar una escena. Departamentos intervenidos, música, gente caminando despacio, mirando, proyectándose….
La Gaceta Lifestyle estuvo invitada a la inauguración y recorrió una edición que, más que mostrar tendencias, propone algo más difícil. Es imaginar cómo queremos vivir.
Durante cinco semanas —hasta el 19 de abril—, el predio se transforma en un recorrido de más de 60 espacios diseñados por arquitectos e interioristas que construyen, cada uno, una historia. No son ambientes aislados: son formas posibles de vida.
El diseño como relato
Al cruzar de un espacio a otro, cambia todo. La luz, los materiales, el ritmo. Pero hay algo que se mantiene, y es una búsqueda compartida. Menos acumulación, más experiencia. Menos objeto, más uso.
En esta edición participan referentes del interiorismo y la arquitectura que trabajan sobre una consigna común: pensar quién vive en ese espacio.
“Es muy interesante ver cómo cada diseñador, con su propio storytelling de quién imagina que puede vivir acá, desarrolla como un cuento dentro de cada departamento. Para nosotros es como darle vida a la arquitectura”, explicó Milagros Brito, presidenta de Vizora Desarrollos Inmobiliarios en diálogo con La Gaceta Lifestyle.
Esa idea atraviesa toda la muestra. Cada ambiente deja de ser un set armado para convertirse en una escena posible.
Pero la particularidad de está edición es que no sucede en cualquier lugar. Remeros Beach —un desarrollo de 17 hectáreas organizado en distintos macrolotes— está pensado desde su origen alrededor de su Crystal Lagoon, que ordena el proyecto y define su ritmo.
“Más que un amenity, me gusta decir que es la esencia, es nuestro anillo de bienestar en donde se va tejiendo toda la arquitectura del proyecto”, señaló Brito.
Esa lógica se traduce en la vida cotidiana. El complejo ofrece actividades en el agua, deporte, espacios abiertos, encuentros: yoga, remo, sound healing, kayak nocturno, son solo algunos.
“Hoy es un fin de semana y hay un padre que trae a su hijo a remar. Para nosotros, ahí ya hay algo que está ganado”, dijo. En ese punto, la muestra y el lugar se potencian. Lo que se ve en los departamentos —una vida más pausada, más conectada— encuentra, afuera, su versión real.
El bienestar como eje
Durante años, el valor del real estate se midió en metros cuadrados, ubicación y amenities. Hoy, ese eje empieza a correrse. Y este proyecto se inscribe dentro de una tendencia que gana fuerza a nivel global: el wellness real estate. Espacios pensados no solo para vivir, sino para mejorar la calidad de vida.
“Más allá de esas cualidades que un desarrollo tiene que tener, hoy la gente está buscando algo más profundo: vivir en equilibrio, lugares que te conecten con la naturaleza, para disfrutar en familia”, explicó Brito.
Y no se trata solo de tener acceso a determinadas prácticas, sino de que el entorno invite a vivir de otra manera. La cercanía con el agua, los espacios abiertos, la posibilidad de moverse, de frenar, de compartir. Es una arquitectura que acompaña los ritmos del día a día.
De esta manera Experiencia Living funciona como una especie de traducción tangible de esa idea. Lo que se ve en los espacios —calma, conexión, uso consciente— es lo que el proyecto propone en su día a día.
Una forma de vivir que también es personal
Hay algo más que aparece cuando Brito habla del proyecto. No es solo una visión profesional, es también una búsqueda personal. En diálogo con La Gaceta Lifestyle, le preguntamos si ese concepto de bienestar que atraviesa Remeros Beach también está presente en su propia forma de vivir.
“Hay muchas de las cosas que acá se proponen que son cosas que yo personalmente consumo, en las que creo. Creo que uno debería tener espacios que te regulen, que te calmen, estar más conectado con la naturaleza, con otras personas, con comunidades, con el disfrute… son cosas que empecé a entender como parte de mi bienestar”, respondió.
Esa lógica también se refleja en su rutina cotidiana: “me gusta entrenar, siento que le hace bien no solo a mi físico sino a mi cabeza. Entreno fuerza, hago yoga. También disfruto mucho compartir, una rica cena, comer bien, el tiempo con mis hijos”, agregó. Por eso es que el proyecto se vuelve, en parte, en una extensión de esa forma de vivir.
Más que una muestra
La inauguración cerró con un after beach sobre la playa de la Crystal Lagoon, donde la experiencia se trasladó del interior al exterior. Música, gente descalza en la arena, atardecer sobre el agua. Terminó la idea de “momentos para quedarse".
Además, en Experiencia Living se puede disfrutar de foodtrucks, charlas, shows en vivo y espacios donde las marcas muestran sus materiales aplicados en contextos reales. A diez años de su creación, Remeros Beach aprovecha esta edición para abrir una pregunta que atraviesa todo: qué significa hoy vivir bien.
No hay una única respuesta. Pero durante unas horas, entre espacios, conversaciones y escenas, parece un poco más claro. Si estás de visita en Buenos Aires —o incluso si vivís acá—, la invitación queda abierta.