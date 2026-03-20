Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: San Martín de San Juan vence 1 a 0 a San Martín de Tucumán

VA POR MÁS. El Santo tucumano intentará extender su buen rendimiento este viernes en San Juan. VA POR MÁS. El "Santo" tucumano intentará extender su buen rendimiento este viernes en San Juan.

El equipo que dirige Andrés Yllana intentará sumar su segunda victoria en fila, en un estadio que siempre le resultó complicado.

Hace 12 Min
21:39 hs

Gol de San Martín de San Juan

5' San Martín de Tucumán sugrió una jugada 100% de sus ex. Hernán Zuliani lanzó un centro por izquierda, Nicolás Ferreyra no pudo sacarla y apareció Federico Murillo para sentenciarlo. Gana el "Verdinegro" 1 a 0.

21:35 hs

Comenzó el partido en San Juan

El "Santo" sanjuanino y el tucumano empatan 0 a 0.

21:26 hs

Banco de suplentes de San Martín de Tucumán

Esperarán su oportunidad: Nahuel Manganelli, Alejandro Galván, Guillermo Rodríguez, Nahuel Gallardo, Jorge Juárez, Luca Arfaras, Matías García, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos.

21:24 hs

Confirmado San Martín de Tucumán

Andrés Yllana decidió ratificarle su confianza a los mismos "11" que derrotaron a Nueva Chicago el pasado domingo. El "Santo" va con: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.

21:17 hs

Buena onda en la previa

El duelo de este viernes enfrentará a varios ex compañeros. Gonzalo Rodríguez y Gabriel Hachen estuvieron charlando durante un buen rato.

Buena onda en la previa
20:46 hs

El Hilario Sánchez va tomando color

Los hinchas comienzan a acercarse al estadio. Desde las 21.30 se viene San Martín (SJ) vs. San Martín (T).

El Hilario Sánchez va tomando color
20:46 hs

El plantel de San Martín de Tucumán ya está en el campo de juego

Los futbolistas salieron a hacer el reconocimiento del campo del Hilario Sánchez.

El plantel de San Martín de Tucumán ya está en el campo de juego
20:44 hs

Confirmado San Martín de San Juan

Ariel Martos dio a conocer el equipo que recibirá a San Martín de Tucumán.

Confirmado San Martín de San Juan
20:23 hs

Llegó el "Santo" tucumano

Hace instantes, los dirigidos por Andrés Yllana arribaron al Hilario Sánchez. El duelo arranca a las 21.30.

CONCENTRADOS. El plantel santo intentará dar el golpe en San Juan. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas. CONCENTRADOS. El plantel "santo" intentará dar el golpe en San Juan. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
20:14 hs

El historial entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán

A lo largo de la historia, se midieron en 31 oportunidades, con una ventaja marcada para el conjunto sanjuanino. El "Verdinegro" acumula 14 victorias, contra 9 del “Santo” tucumano. En tanto, empataron en 8 ocasiones.

20:06 hs

Posible "11" del "Santo" tucumano

Andrés Yllana no realizaría modificaciones respecto al equipo que venció a Nueva Chicago el pasado domingo. El "11" sería: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.
Temas San Miguel de TucumánSan JuanClub Atlético San Martín de San JuanPrimera NacionalLucas DiarteVíctor SalazarNicolás CastroDarío Sand
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Comentarios