EN VIVO: En el segundo tiempo, San Martín de San Juan vence 1 a 0 a San Martín de Tucumán
Cambio en San Martín de Tucumán
79' Jorge Juárez reemplaza a Castro.
Partido friccionado
Cuando el "Santo" tucumano había mejorado, el partido ingresó en una etapa complicada. El juego se hizo trabado.
Se vienen tres cambios en el "Verdinegro"
71' Ingresan Nicolás Pelaitay, Nicolás Iachetti y Luciano Riveros por Acosta, Lattanzio y Rossi.
Cambio en el "Santo" tucumano
66' Diego Diellos ingresa por Pons. Yllana mantiene el 4-1-3-2 con Ovando, López y García detrás de Diellos.
El "Santo" tucumano sigue perdiendo en San Juan
65' En el complemento, los dirigidos por Yllana se adelantaron en el campo y comenzaron a merodear el área sanjuanino. Facundo Pons lo tuvo un par de veces, pero sigue sin estar fino. El "Santo" va por el empate. Pierde 1 a 0 contra San Martín de San Juan.
Lo tuvo Pons
59' Víctor Salazar escaló por derecha, lanzó el centro al área y Facundo Pons cabeceó alto.
Cambio en San Martín de San Juan
55' Sebastián Jaurena reemplaza al lesionado Bruno Juncos.
Cambio en el "Verdinegro"
48' ingresa Dante Álvarez por Zuliani.
Cambio en el "Santo" tucumano
46' ingresó Matías García en reemplazo de Alan Cisnero.
Comenzó el segundo tiempo en San Juan
El "Verdinegro" gana 1 a 0.
Final del primer tiempo
San Martín de San Juan, con gol de Federico Murillo, derrota 1 a 0 a San Martín de Tucumán. El equipo de Yllana no juega bien en San Juan.
Se van a jugar tres minutos más
El juez adicionó tres minutos. Se jugará hasta los 48.
El "Santo" tucumano no logra nivelar el resultado
38' El equipo dirigido por Andrés Yllana mejoró un poco, pero sigue corriendo desde atrás. Gana el "Verdinegro" 1 a 0.
El "Santo" tucumano no logra hacer pie
Los dirigidos por Andrés Yllana están perdiendo la mitad de la cancha y el "Verdinegro" le maneja la pelota. Por ahora, los tucumanos no generan peligro.
Gol de San Martín de San Juan
5' San Martín de Tucumán sugrió una jugada 100% de sus ex. Hernán Zuliani lanzó un centro por izquierda, Nicolás Ferreyra no pudo sacarla y apareció Federico Murillo para sentenciarlo. Gana el "Verdinegro" 1 a 0.
Comenzó el partido en San Juan
El "Santo" sanjuanino y el tucumano empatan 0 a 0.
Banco de suplentes de San Martín de Tucumán
Esperarán su oportunidad: Nahuel Manganelli, Alejandro Galván, Guillermo Rodríguez, Nahuel Gallardo, Jorge Juárez, Luca Arfaras, Matías García, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos.
Confirmado San Martín de Tucumán
Andrés Yllana decidió ratificarle su confianza a los mismos "11" que derrotaron a Nueva Chicago el pasado domingo. El "Santo" va con: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.
Buena onda en la previa
El duelo de este viernes enfrentará a varios ex compañeros. Gonzalo Rodríguez y Gabriel Hachen estuvieron charlando durante un buen rato.
El Hilario Sánchez va tomando color
Los hinchas comienzan a acercarse al estadio. Desde las 21.30 se viene San Martín (SJ) vs. San Martín (T).
El plantel de San Martín de Tucumán ya está en el campo de juego
Los futbolistas salieron a hacer el reconocimiento del campo del Hilario Sánchez.
Confirmado San Martín de San Juan
Ariel Martos dio a conocer el equipo que recibirá a San Martín de Tucumán.
Llegó el "Santo" tucumano
Hace instantes, los dirigidos por Andrés Yllana arribaron al Hilario Sánchez. El duelo arranca a las 21.30.
El historial entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán
A lo largo de la historia, se midieron en 31 oportunidades, con una ventaja marcada para el conjunto sanjuanino. El "Verdinegro" acumula 14 victorias, contra 9 del “Santo” tucumano. En tanto, empataron en 8 ocasiones.
Posible "11" del "Santo" tucumano
Andrés Yllana no realizaría modificaciones respecto al equipo que venció a Nueva Chicago el pasado domingo. El "11" sería: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.