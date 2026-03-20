EN VIVO: En el segundo tiempo, San Martín de San Juan vence 1 a 0 a San Martín de Tucumán

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El "Santo" tucumano sigue perdiendo en San Juan

65' En el complemento, los dirigidos por Yllana se adelantaron en el campo y comenzaron a merodear el área sanjuanino. Facundo Pons lo tuvo un par de veces, pero sigue sin estar fino. El "Santo" va por el empate. Pierde 1 a 0 contra San Martín de San Juan.