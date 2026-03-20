EN VIVO: Ya juegan en el Hilario Sánchez San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán

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Confirmado San Martín de Tucumán

Andrés Yllana decidió ratificarle su confianza a los mismos "11" que derrotaron a Nueva Chicago el pasado domingo. El "Santo" va con: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.