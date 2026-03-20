EN VIVO: Ya juegan en el Hilario Sánchez San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán
Banco de suplentes de San Martín de Tucumán
Esperarán su oportunidad: Nahuel Manganelli, Alejandro Galván, Guillermo Rodríguez, Nahuel Gallardo, Jorge Juárez, Luca Arfaras, Matías García, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos.
Confirmado San Martín de Tucumán
Andrés Yllana decidió ratificarle su confianza a los mismos "11" que derrotaron a Nueva Chicago el pasado domingo. El "Santo" va con: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.
Buena onda en la previa
El duelo de este viernes enfrentará a varios ex compañeros. Gonzalo Rodríguez y Gabriel Hachen estuvieron charlando durante un buen rato.
El Hilario Sánchez va tomando color
Los hinchas comienzan a acercarse al estadio. Desde las 21.30 se viene San Martín (SJ) vs. San Martín (T).
El plantel de San Martín de Tucumán ya está en el campo de juego
Los futbolistas salieron a hacer el reconocimiento del campo del Hilario Sánchez.
Confirmado San Martín de San Juan
Ariel Martos dio a conocer el equipo que recibirá a San Martín de Tucumán.
Llegó el "Santo" tucumano
Hace instantes, los dirigidos por Andrés Yllana arribaron al Hilario Sánchez. El duelo arranca a las 21.30.
El historial entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán
A lo largo de la historia, se midieron en 31 oportunidades, con una ventaja marcada para el conjunto sanjuanino. El "Verdinegro" acumula 14 victorias, contra 9 del “Santo” tucumano. En tanto, empataron en 8 ocasiones.
Posible "11" del "Santo" tucumano
Andrés Yllana no realizaría modificaciones respecto al equipo que venció a Nueva Chicago el pasado domingo. El "11" sería: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez y Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Kevin López y Alan Cisnero; Facundo Pons.