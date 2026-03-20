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EN VIVO: Atlético Tucumán gana 1-0 ante Gimnasia de La Plata por la fecha 12 del Apertura 2026

FERREIRA ABRIÓ EL MARCADOR. El defensor convirtió de cabeza y desató el festejo FERREIRA ABRIÓ EL MARCADOR. El defensor convirtió de cabeza y desató el festejo LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El equipo de Julio Falcioni intenta hacerse fuerte en el Monumental José Fierro y volver al triunfo ante su gente. El partido se puede ver por ESPN Premium.

Hace 15 Min
21:19 hs

Atlético estuvo cerca del segundo

Leandro Díaz probó dentro del área, pero Máximo Cabrera respondió con una buena atajada.

21:10 hs

¡Gol de Atlético!

Clever Ferreira marcó de cabeza tras un centro de Franco Nicola desde el tiro de esquina.

20:58 hs

Comenzó el partido

20:44 hs

La formación de Gimnasia

20:20 hs

El "11" titular de Atlético

18:49 hs

Los convocados para enfrentar a Gimnasia de la Plata

Lo que tenés que saber

El duelo de esta noche pone en juego puntos importantes en la tabla y una racha que Atlético Tucumán necesita cortar. El “Decano” arrastra cuatro derrotas consecutivas ante Gimnasia y no le gana desde abril de 2024, por lo que el partido aparece como una oportunidad clave para cambiar la tendencia ante su gente en el arranque de la fecha 12.

En lo futbolístico, Julio Falcioni metería mano en el equipo con tres cambios importantes: Ignacio Galván volvería al lateral izquierdo, Ezequiel Ham y Nicolás Laméndola regresarían al once, y Leandro Díaz recuperaría su lugar en el ataque. Del otro lado, el “Lobo” llega con un problema serio en el arco y hará debutar al juvenil Máximo Cabrera, aunque mantiene una base sólida en el medio y un ataque que viene respondiendo.

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