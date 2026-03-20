EN VIVO: Atlético Tucumán gana 1-0 ante Gimnasia de La Plata por la fecha 12 del Apertura 2026
Atlético estuvo cerca del segundo
Leandro Díaz probó dentro del área, pero Máximo Cabrera respondió con una buena atajada.
¡Gol de Atlético!
Clever Ferreira marcó de cabeza tras un centro de Franco Nicola desde el tiro de esquina.
Comenzó el partido
La formación de Gimnasia
¡Así forma Gimnasia!— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) March 20, 2026
Seguí el partido por ESPN Premium
Suscribite al Pack Fútbol - https://t.co/g8hZiVBrgJ#TorneoMercadoLibre | Apertura 2026 pic.twitter.com/7QSqayo6HF
El "11" titular de Atlético
Formación confirmada de Atlético Tucumán.#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/PSXBOXfeWS— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 20, 2026
Los convocados para enfrentar a Gimnasia de la Plata
Lista de Convocados— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 19, 2026
Estos son los convocados por Julio César Falcioni para recibir a Gimnasia en el Monumental José Fierro.#VamosDecano#TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/F8UBuWIG7W
Lo que tenés que saber
El duelo de esta noche pone en juego puntos importantes en la tabla y una racha que Atlético Tucumán necesita cortar. El “Decano” arrastra cuatro derrotas consecutivas ante Gimnasia y no le gana desde abril de 2024, por lo que el partido aparece como una oportunidad clave para cambiar la tendencia ante su gente en el arranque de la fecha 12.
En lo futbolístico, Julio Falcioni metería mano en el equipo con tres cambios importantes: Ignacio Galván volvería al lateral izquierdo, Ezequiel Ham y Nicolás Laméndola regresarían al once, y Leandro Díaz recuperaría su lugar en el ataque. Del otro lado, el “Lobo” llega con un problema serio en el arco y hará debutar al juvenil Máximo Cabrera, aunque mantiene una base sólida en el medio y un ataque que viene respondiendo.