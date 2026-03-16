EN VIVO: Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Barracas Central y sigue sin sumar de visitante

16:04 hs

El gol de Barracas, hasta ahora el único factor determinante del partido

Atlético y el "Guapo" juegan un partido parejo, con el "Decano" intentando hacerse eje del juego, aunque aún sin dañar el arco rival. El local, en la única que tuvo, aprovechó la desconcentración defensiva y facturó con contundencia.

El resultado parcial se explica exclusivamente por ese cabezazo de Maroni que abrió el marcador y que, hasta ahora, deja sin puntos al conjunto de Falcioni.