EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 1-0 frente a Barracas Central por la fecha 11 del Apertura
Video: el gol de Maroni que abrió el marcador
El cabezazo de Gonzalo Maroni para ponernos en ventaja ante Atlético Tucumán.— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) March 16, 2026
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Gol de Barracas
A los 13', Iván Tapia centró en soledad y Gonzalo Maroni saltó en el momento justo para peinar la pelota y dejar sin respuestas a Luis Ingolotti.
Trámite parejo en el "Chiqui Tapia"
Atlético y Barracas miden fuerzas en 8' de partido. El "Decano" intenta presionar con orden al local.
Ingresan los equipos al campo de juego
Los jugadores del "Guapo" y el "Decano ya están en la cancha, listos para disputar el partido.
El "11" inicial de Atlético
Formación confirmada de Atlético Tucumán#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/E1j4qHsndk— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 16, 2026
El "Decano" entra en calor
Los 11 titulares de Barracas
— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) March 16, 2026
El equipo titular elegido por Rubén Darío Insúa para enfrentar a Atlético Tucumán por la fecha 11 de la @LigaAFA. pic.twitter.com/GQ1a9kbLXj
Historial favorable para el "Decano"
Atlético y Barracas Central disputaron cinco partidos en Primera División. El "Decano" ganó tres, empató uno y perdió otro.
La última vez que se vieron las caras, el conjunto tucumano se impuso 2-0 en el estadio "Chiqui Tapia".
El "Guapo" va con la titular
El local jugará con su equipación principal, según adelantó con un posteo en redes sociales.
March 16, 2026
Así luce el "Chiqui Tapia"
El estadio de Barracas Central está listo para recibir al "Decano". Las butacas aún lucen vacías, aunque se espera que el aforo crezca en los próximos minutos
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán visita a Barracas Central en el estadio "Chiqui" Tapia, por la fecha 11 del torneo Apertura. El "Decano" arriba al encuentro tras empatar 1-1 frente a Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni en el Monumental; mientras que el "Guapo" llega al duelo luego de una gran victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Desde las 15.30, el conjunto de 25 de Mayo y Chile intentará cortar la sequía de puntos en condición de visitante en lo que va de 2026. Transmite TNT Sports.