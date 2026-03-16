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EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 1-0 frente a Barracas Central por la fecha 11 del Apertura

BUSCA SUMAR. Atlético intentará cortar con la sequía negativa que lo aqueja de visitante y llevarse algún punto valioso de Buenos Aires. BUSCA SUMAR. Atlético intentará cortar con la sequía negativa que lo aqueja de visitante y llevarse algún punto valioso de Buenos Aires.

El "Decano" enfrenta al "Guapo" con el objetivo de cortar la racha negativa de visitante. Transmite TNT Sports.

Hace 1 Min
15:51 hs

Video: el gol de Maroni que abrió el marcador

15:44 hs

Gol de Barracas

A los 13', Iván Tapia centró en soledad y Gonzalo Maroni saltó en el momento justo para peinar la pelota y dejar sin respuestas a Luis Ingolotti.

15:38 hs

Trámite parejo en el "Chiqui Tapia"

Atlético y Barracas miden fuerzas en 8' de partido. El "Decano" intenta presionar con orden al local.

15:25 hs

Ingresan los equipos al campo de juego

Los jugadores del "Guapo" y el "Decano ya están en la cancha, listos para disputar el partido.

15:09 hs

El "11" inicial de Atlético

14:55 hs

El "Decano" entra en calor

El Decano entra en calor
14:52 hs

Los 11 titulares de Barracas

14:46 hs

Historial favorable para el "Decano"

Atlético y Barracas Central disputaron cinco partidos en Primera División. El "Decano" ganó tres, empató uno y perdió otro.

La última vez que se vieron las caras, el conjunto tucumano se impuso 2-0 en el estadio "Chiqui Tapia".

14:43 hs

El "Guapo" va con la titular

El local jugará con su equipación principal, según adelantó con un posteo en redes sociales.

14:40 hs

Así luce el "Chiqui Tapia"

El estadio de Barracas Central está listo para recibir al "Decano". Las butacas aún lucen vacías, aunque se espera que el aforo crezca en los próximos minutos

Así luce el Chiqui Tapia

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán visita a Barracas Central en el estadio "Chiqui" Tapia, por la fecha 11 del torneo Apertura. El "Decano" arriba al encuentro tras empatar 1-1 frente a Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni en el Monumental; mientras que el "Guapo" llega al duelo luego de una gran victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Desde las 15.30, el conjunto de 25 de Mayo y Chile intentará cortar la sequía de puntos en condición de visitante en lo que va de 2026. Transmite TNT Sports.

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