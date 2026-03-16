EN VIVO: Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Barracas Central y sigue sin sumar de visitante
Finalizó el partido
Con goles de Maroni y Gamba, Barracas Central derrotó 2-1 a Atlético, que lo había empatado con un gol en contra de Demartini.
Kevin Ortíz, segundo expulsado en Atlético
El volante cometió una falta, recibió una tarjeta amarilla y, tras protestar, recibió la segunda.
Lautaro Godoy, expulsado
"Laucha" recibió su segunda tarjeta amarilla. El partido entra en tiempo de descuento.
Atlético presiona, pero no logra doblegar a Barracas
A los 45', el "Decano" arriesga sumando jugadores en campo rival. El local, por su parte, defiende con uñas y dientes la victoria.
El 2-1 de Barracas
GOL DE GAMBA SACANDO DEL MEDIO Y BARRACAS LO VUELVE A GANAR #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026
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Así fue el empate del "Decano"
DEMARTINI LA METIÓ EN CONTRA Y ATLÉTICO TUCUMÁN SE LO EMPATÓ A BARRACAS #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026
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Gol de Barracas
A los 25', inmediatamente tras el empate, Barracas tomó mal parado a la visita y convirtió el 2-1. Lucas Gamba, ex Unión, el autor del gol.
Gol de Atlético
A los 24', Godoy se metió en el área, tiró un buscapié y Demartini convirtió en contra.
Godoy, el más peligroso en Atético
Gran jugada individual del volante, quien "rompió" por dentro y remató otra vez a larga distancia. Esta vez el tiro tenía destino de gol, pero Espíndola respondió con agilidad.
El "Decano" se adelanta en el campo
A los 17', Atlético suma jugadores en el área rival. Intenta desbordar por afuera y abastecer con centros a Díaz y Abeldaño. Tesuri y Segovia juegan por los costados.
Más cambios en Atlético
Leandro Díaz y Alexis Segovia ingresan por Gabriel Compagnucci y Franco Nicola.
Buen remate de Godoy
"Laucha" intentó con un potente tiro de larga distancia, que se fue apenas desviado
Comienza el segundo tiempo
El "Decano" busca llevarse al menos un punto de Buenos Aires.
Doble cambio en Atlético
Ignacio Galván y Lautaro Godoy ingresan por Luciano Vallejo y Javier Domínguez respectivamente.
Finaliza el primer tiempo
Atlético cae 1-0 con Barracas Central.
El gol de Barracas, hasta ahora el único factor determinante del partido
Atlético y el "Guapo" juegan un partido parejo, con el "Decano" intentando hacerse eje del juego, aunque aún sin dañar el arco rival. El local, en la única que tuvo, aprovechó la desconcentración defensiva y facturó con contundencia.
El resultado parcial se explica exclusivamente por ese cabezazo de Maroni que abrió el marcador y que, hasta ahora, deja sin puntos al conjunto de Falcioni.
Primera clara para Atlético
A los 22', gran jugada individual de Franco Nicola, quien, tras sacarse un rival de encima, ejecutó un gran cambio de frente para Gabriel Compagnucci, que no pudo finalizar bien la jugada.
Video: el gol de Maroni que abrió el marcador
El cabezazo de Gonzalo Maroni para ponernos en ventaja ante Atlético Tucumán.— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) March 16, 2026
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Gol de Barracas
A los 13', Iván Tapia centró en soledad y Gonzalo Maroni saltó en el momento justo para peinar la pelota y dejar sin respuestas a Luis Ingolotti.
Trámite parejo en el "Chiqui Tapia"
Atlético y Barracas miden fuerzas en 8' de partido. El "Decano" intenta presionar con orden al local.
Ingresan los equipos al campo de juego
Los jugadores del "Guapo" y el "Decano ya están en la cancha, listos para disputar el partido.
El "11" inicial de Atlético
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El "Decano" entra en calor
Los 11 titulares de Barracas
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El equipo titular elegido por Rubén Darío Insúa para enfrentar a Atlético Tucumán por la fecha 11 de la @LigaAFA. pic.twitter.com/GQ1a9kbLXj
Historial favorable para el "Decano"
Atlético y Barracas Central disputaron cinco partidos en Primera División. El "Decano" ganó tres, empató uno y perdió otro.
La última vez que se vieron las caras, el conjunto tucumano se impuso 2-0 en el estadio "Chiqui Tapia".
El "Guapo" va con la titular
El local jugará con su equipación principal, según adelantó con un posteo en redes sociales.
March 16, 2026
Así luce el "Chiqui Tapia"
El estadio de Barracas Central está listo para recibir al "Decano". Las butacas aún lucen vacías, aunque se espera que el aforo crezca en los próximos minutos
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán visita a Barracas Central en el estadio "Chiqui" Tapia, por la fecha 11 del torneo Apertura. El "Decano" arriba al encuentro tras empatar 1-1 frente a Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni en el Monumental; mientras que el "Guapo" llega al duelo luego de una gran victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Desde las 15.30, el conjunto de 25 de Mayo y Chile intentará cortar la sequía de puntos en condición de visitante en lo que va de 2026. Transmite TNT Sports.