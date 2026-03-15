Premios Oscar 2026: seguí EN VIVO las últimas noticias y ganadores en la premiación más importante del cine

Lo que tenés que saber

La industria cinematográfica tiene este domingo su noche de mayor esplendor con la llegada de la 98.ª entrega de los Premios Oscar, evento que marca el punto culminante de la temporada de premios y que, como no puede ser de otra manera, tendrá a todo Hollywood expectante.

La ceremonia tiene lugar en su sede tradicional, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood y promete reunir a las personalidades más influyentes de la pantalla grande en una velada que celebra la excelencia creativa a nivel global.

El encargado de guiar la ceremonia este año es el polifacético Conan O’Brien, reconocido productor, escritor y ganador del premio Emmy. Su estilo dinámico estará acompañado por una lista de presentadores de primer nivel que subirán al escenario para anunciar las distintas categorías.





Entre las figuras confirmadas se encuentran nombres de la talla de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Chris Evans. La nómina de estrellas que participarán de la gala también incluye a talentos como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre muchos otros.