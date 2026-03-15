Premios Oscar 2026: seguí EN VIVO las últimas noticias y ganadores en la premiación más importante del cine

Mejor efecto visual: "Avatar"
Mejor diseño de producción: "Frankestein"
"Mejor guión adaptado": Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")
El galardón fue para Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra". El realizador consiguió así su primer Oscar luego de 14 nominaciones a lo largo de su carrera.
Mejor guón original: "Los pecadores"
Ryan Coogler gana el Oscar a mejor guion original por "Los pecadores". “Escribí esta película para mis hijos para decir perdón por el desorden que dejamos en el mundo que les estamos heredando, pero espero que ellos sean la generación que traiga más sentido común y decencia”, expresó el cineasta desde el escenario.
Mejor actor de reparto: Sean Penn
La Academia premió a Sean Penn por su papel en "Una batalla tras otra" , fue el mejor del año. El intérprete no se encontraba en la gala, por lo que no brindó un discurso. En la película interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un antagonista marcado por la ironía y el tono oscuro del filme.
Mejor dirección de casting: Cassandra Kulukundis
"Una batalla tras otra" fue premiada en la flamante categoría de Mejor dirección de casting, que recayó en Cassandra Kulukundis. Este hecho representa un momento histórico para la gala, al tratarse del debut de un reconocimiento formal por parte de la Academia al trabajo de los responsables de conformar los repartos en el cine.
Mejor cortometraje: "The Singers" y "Two people exchanging saliva"
Mejor maquillaje y peinado: Frankestein
Frankenstein vuelve a ganar en esta categoría. El creador del monstruo, Mike Hill, fue reconocido por su labor: "Es un honor estar aquí. Muchas gracias a la Academia, a nuestros compañeros de categoría. Gracias a Oscar Isaac y, por supuesto Jacob Elordi quien se sentó durante 400 horas en la silla de maquillaje. Un agradecimiento especial a Guillermo del Toro, lo lograste, trajiste a Frankenstein de regreso", dijo emocionado.
Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
Dirigida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, la producción canadiense sobresalió por la precisión de su animación en stop-motion y por una estética artesanal que evoca un entorno áspero y nostálgico, ambientado en el Montreal de principios del siglo 20.
Mejor diseño de vestuario: Frankenstein
Frankenstein se lleva el premio quien fue recibido por Kate Hawley, quien también ganó en los Critic's Choice, los BAFTAs y los Costume Designers Guild Awards. "Gracias por reconocer nuestro trabajo", expresó la diseñadora Kate Hawley.
Mejor película animada: K‑Pop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop)
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan
Amy Madigan se llevó el premio a Mejor actriz de reparto por su papel en La hora de la desaparición, donde interpreta a una inquietante villana vinculada con fuerzas oscuras.
Lo que tenés que saber
La industria cinematográfica tiene este domingo su noche de mayor esplendor con la llegada de la 98.ª entrega de los Premios Oscar, evento que marca el punto culminante de la temporada de premios y que, como no puede ser de otra manera, tendrá a todo Hollywood expectante.
La ceremonia tiene lugar en su sede tradicional, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood y promete reunir a las personalidades más influyentes de la pantalla grande en una velada que celebra la excelencia creativa a nivel global.
El encargado de guiar la ceremonia este año es el polifacético Conan O’Brien, reconocido productor, escritor y ganador del premio Emmy. Su estilo dinámico estará acompañado por una lista de presentadores de primer nivel que subirán al escenario para anunciar las distintas categorías.
Entre las figuras confirmadas se encuentran nombres de la talla de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Chris Evans. La nómina de estrellas que participarán de la gala también incluye a talentos como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre muchos otros.