EN VIVO: San Martín vence 2 a 0 a Nueva Chicago por la fecha 5 de la Primera Nacional
37' ST: San Martín realiza triple cambio
El DT Andrés Yllana mueve el banco: Lautaro Ovando deja su lugar a Guillermo Rodríguez (14), Pons es reemplazado por Diego Diellos (20) y Nicolás Castro sale para que ingrese Luca Alfaras (17), buscando refrescar el ataque y mantener el control del partido.
34' ST: Amonestado en Nueva Chicago
Recibió la tarjeta amarilla el número 5 del "Torito", Emiliano Méndez.
32' ST: Cambio en San Martín
Se retira el número 11, Alan Cisnero, e ingresa en su lugar el número 19, Gonzalo "Turbo" Rodríguez.
Reconocimiento de los hinchas para Kevin López
El público del "Santo" aplaudió al número 8 al ser reemplazado por su rendimiento en el encuentro de esta tarde.
24' ST: ¡Lo tuvo Pons!
El número 9 quedó solo frente a Masuero, y el arquero del Torito tuvo una gran respuesta para evitar el tercer tanto de San Martín.
21' ST: Cambio en San Martín
Se retira muy aplaudido el número 8, Kevin López, en su lugar ingresa el número 16, Jorge Juarez.
20' ST: Pons se la erró abajo del arco
El delantero falló un remate bajo los tres palos.
18' ST: Gran jugada de Ovando
El delantero protagonizó un mano a mano frente a Masuero, pero el arquero de Nueva Chicago atajó la definición.
9' ST: Pons se perdió el tercero
Luego de un gran desborde de Lautaro Ovando, Pons intentó sorprender, pero no tuvo la certeza de cara a los tres palos de Chicago.
2' ST: San Martín busca el tercero
El "Santo" salió en búsqueda del tercer tanto del partido a través de esus delanteros y generó dos jugadas que fueron controladas por la defensa del "Torito".
Comenzó el segundo tiempo
San Martín no realizó ninguna modificación para comenzar la segunda mitad. Nueva Chicago hizo dos cambios: Sardinas por Vera, y Cardozo por Rodríguez.
Terminó el primer tiempo
El "Santo" se va al descanso con el resultado a favor por dos a cero con goles de Lautaro Ovando y Kévin López.
El festejo de los hinchas en la tribuna
El fierrazo de Kévin López generó el descontrol de los hinchas del "Santo".
43' PT: ¡Nueva Chicago tuvo el descuento!
Tras un cabezazo de Bruno Palazzo, Darío Sand tuvo una salvada espectacular para mantener el arco del "Santo" en 0. Posterior a eso, la jugada fue invalidada por un offside previo.
40' PT: ¡San Martín tuvo el tercero!
Facundo Pons remató desde fuera del área tras una clara contra del equipo local. El remate se fue apenas desviado al costado del arco que defiende Facundo Masuero.
El festejo de gol de San Martín tras el segundo gol
Después del potente disparo desde fuera del área que puso el 2-0 para el "Santo", Kevin López corrió a celebrar con sus compañeros, desatando la alegría de los hinchas en la Ciudadela.
30' PT: ¡Golazo de Kevin López!
Tras un despeje defectuoso en el área, el número 8 de San Martín tomó la pelota fuera del área y, con un potente remate de empeine, venció al arquero Masuero, desatando la euforia en la Ciudadela.
23' PT: ¡Gol de San Martín!
Tras un centro tajante, Lautaro Ovando quedó solo dentro del área y convirtió el primer tanto del "Santo". El equipo de Andrés Yllana gana 1 a 0.
14' PT: Intentó el "Santo"
A través de un tiro de esquina por la izquierda, Obando no pudo conectar de cabeza. San Martín empieza a imponer su juego en los primeros minutos del encuentro.
10' PT: San Martín reclama penal
Tras un tiro de esquina, Víctor Salazar cayó dentro del área y el público explotó reclamando penal. El árbitro dejó seguir la jugada y el ataque se diluyó.
8' PT: Partido trabado
Ninguno de los equipos logra dominar, la mitad de la cancha es una batalla constante y los arqueros observan sin tener intervenciones por el momento.
¡Arranca el duelo en la Ciudadela!
Tras el pitazo inicial, San Martín y Nueva Chicago ya disputan el encuentro por la 5ta fecha de la Primera Nacional.
¡San Martín hace su entrada!
El conjunto local ingresó al campo de juego de la Ciudadela entre aplausos y cánticos de sus hinchas, listo para enfrentar a Nueva Chicago y buscar meterse a la pelea por el ascenso.
Nueva Chicago ya pisa el césped
El equipo visitante salió al campo de juego para enfrentar a San Martín, a minutos del inicio del encuentro.
¡Once titular confirmado en San Martín!
El DT Andrés Yllana confirmó el equipo para recibir a Nueva Chicago en la Ciudadela.
Formación confirmada en Nueva Chicago
El técnico Luis García ya palpita el encuentro con su once titular para enfrentar a San Martín..
San Martín muestra la llegada en video
El club compartió un video donde se ve al plantel de San Martín entrando al estadio entre aplausos y cánticos de los hinchas.
Así llegaba el plantel del "Santo" al estadio
El plantel de San Martín llegó al estadio con energía y concentración, listo para enfrentar a Nueva Chicago. Los jugadores bajaron del micro saludando a los hinchas que se acercaron a recibirlos, mientras el cuerpo técnico ajustaba los últimos detalles antes del inicio del partido.
El posteo de San Martín a 45' del encuentro
March 15, 2026
¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?
Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López y Nicolás Castro; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons.
Estos son los convocados de Nueva Chicago
En la lista de futbolistas se destacada el ex jugador del "Santo" Guillermo Ferracuti y el ex Colón Alan Ruíz.
Estos son los convocados por Luís García para la fecha 5 de la Primera Nacional.— Nueva Chicago (@NuevaChicago) March 14, 2026
Semillero de toros:
Thiago Ocampo
Julián Sardinas
Tomás Rodríguez
Nazareno Petrecca
¡Vamos Mataderos!pic.twitter.com/8InlFNIbR5
El "Santo" utilizará la camiseta tradicional contra Nueva Chicago
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 15, 2026
Vestuario listo br>
El Santo tiene todo preparado para recibir a Nueva Chicago.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/Pr3CfTU7KR
Así serán los accesos en La Ciudadela
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 15, 2026
Ingreso a La Ciudadela
Conocé todos los accesos habilitados para el partido donde el Santo recibirá a Nueva Chicago.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/V74cqz6N4d
El "Pupi" Ferreyra y su primera convocatoria oficial con San Martín
Andrés Yllana confirmó los convocados para el duelo de esta tarde con la novedad de la inclusión del ex Central Norte de Salta.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 14, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la quinta fecha del torneo.
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Lo que tenés que saber
El "Santo" viene de empatar 2-2 con Deportivo Maipú en La Ciudadela; mientras que el conjunto de Mataderos venció a Agropecuario por 2 a 0 en condición de visitante.