EN VIVO: San Martín recibe a Nueva Chicago con la ilusión de acercarse a los primeros puestos
San Martín muestra la llegada en video
El club compartió un video donde se ve al plantel de San Martín entrando al estadio entre aplausos y cánticos de los hinchas.
Así llegaba el plantel del "Santo" al estadio
El plantel de San Martín llegó al estadio con energía y concentración, listo para enfrentar a Nueva Chicago. Los jugadores bajaron del micro saludando a los hinchas que se acercaron a recibirlos, mientras el cuerpo técnico ajustaba los últimos detalles antes del inicio del partido.
El posteo de San Martín a 45' del encuentro
March 15, 2026
¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?
Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López y Nicolás Castro; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons.
Estos son los convocados de Nueva Chicago
En la lista de futbolistas se destacada el ex jugador del "Santo" Guillermo Ferracuti y el ex Colón Alan Ruíz.
Estos son los convocados por Luís García para la fecha 5 de la Primera Nacional.— Nueva Chicago (@NuevaChicago) March 14, 2026
Semillero de toros:
Thiago Ocampo
Julián Sardinas
Tomás Rodríguez
Nazareno Petrecca
¡Vamos Mataderos!pic.twitter.com/8InlFNIbR5
El "Santo" utilizará la camiseta tradicional contra Nueva Chicago
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 15, 2026
Vestuario listo br>
El Santo tiene todo preparado para recibir a Nueva Chicago.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/Pr3CfTU7KR
Así serán los accesos en La Ciudadela
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 15, 2026
Ingreso a La Ciudadela
Conocé todos los accesos habilitados para el partido donde el Santo recibirá a Nueva Chicago.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/V74cqz6N4d
El "Pupi" Ferreyra y su primera convocatoria oficial con San Martín
Andrés Yllana confirmó los convocados para el duelo de esta tarde con la novedad de la inclusión del ex Central Norte de Salta.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 14, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la quinta fecha del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/N1qC2UqGbt
Lo que tenés que saber
El "Santo" viene de empatar 2-2 con Deportivo Maipú en La Ciudadela; mientras que el conjunto de Mataderos venció a Agropecuario por 2 a 0 en condición de visitante.