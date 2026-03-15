EN VIVO: San Martín enfrenta a Nueva Chicago por la fecha 5 de la Primera Nacional
14' PT: Intentó el "Santo"
A través de un tiro de esquina por la izquierda, Obando no pudo conectar de cabeza. San Martín empieza a imponer su juego en los primeros minutos del encuentro.
10' PT: San Martín reclama penal
Tras un tiro de esquina, Víctor Salazar cayó dentro del área y el público explotó reclamando penal. El árbitro dejó seguir la jugada y el ataque se diluyó.
8' PT: Partido trabado
Ninguno de los equipos logra dominar, la mitad de la cancha es una batalla constante y los arqueros observan sin tener intervenciones por el momento.
¡Arranca el duelo en la Ciudadela!
Tras el pitazo inicial, San Martín y Nueva Chicago ya disputan el encuentro por la 5ta fecha de la Primera Nacional.
¡San Martín hace su entrada!
El conjunto local ingresó al campo de juego de la Ciudadela entre aplausos y cánticos de sus hinchas, listo para enfrentar a Nueva Chicago y buscar meterse a la pelea por el ascenso.
Nueva Chicago ya pisa el césped
El equipo visitante salió al campo de juego para enfrentar a San Martín, a minutos del inicio del encuentro.
¡Once titular confirmado en San Martín!
El DT Andrés Yllana confirmó el equipo para recibir a Nueva Chicago en la Ciudadela.
Formación confirmada en Nueva Chicago
El técnico Luis García ya palpita el encuentro con su once titular para enfrentar a San Martín..
San Martín muestra la llegada en video
El club compartió un video donde se ve al plantel de San Martín entrando al estadio entre aplausos y cánticos de los hinchas.
Así llegaba el plantel del "Santo" al estadio
El plantel de San Martín llegó al estadio con energía y concentración, listo para enfrentar a Nueva Chicago. Los jugadores bajaron del micro saludando a los hinchas que se acercaron a recibirlos, mientras el cuerpo técnico ajustaba los últimos detalles antes del inicio del partido.
El posteo de San Martín a 45' del encuentro
March 15, 2026
¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?
Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López y Nicolás Castro; Alan Cisnero, Lautaro Ovando y Facundo Pons.
Estos son los convocados de Nueva Chicago
En la lista de futbolistas se destacada el ex jugador del "Santo" Guillermo Ferracuti y el ex Colón Alan Ruíz.
Estos son los convocados por Luís García para la fecha 5 de la Primera Nacional.— Nueva Chicago (@NuevaChicago) March 14, 2026
Semillero de toros:
Thiago Ocampo
Julián Sardinas
Tomás Rodríguez
Nazareno Petrecca
¡Vamos Mataderos!pic.twitter.com/8InlFNIbR5
El "Santo" utilizará la camiseta tradicional contra Nueva Chicago
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 15, 2026
Vestuario listo br>
El Santo tiene todo preparado para recibir a Nueva Chicago.
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Así serán los accesos en La Ciudadela
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 15, 2026
Ingreso a La Ciudadela
Conocé todos los accesos habilitados para el partido donde el Santo recibirá a Nueva Chicago.
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El "Pupi" Ferreyra y su primera convocatoria oficial con San Martín
Andrés Yllana confirmó los convocados para el duelo de esta tarde con la novedad de la inclusión del ex Central Norte de Salta.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) March 14, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la quinta fecha del torneo.
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Lo que tenés que saber
El "Santo" viene de empatar 2-2 con Deportivo Maipú en La Ciudadela; mientras que el conjunto de Mataderos venció a Agropecuario por 2 a 0 en condición de visitante.