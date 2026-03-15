EN VIVO: San Martín enfrenta a Nueva Chicago por la fecha 5 de la Primera Nacional

17:22 hs

Así llegaba el plantel del "Santo" al estadio

El plantel de San Martín llegó al estadio con energía y concentración, listo para enfrentar a Nueva Chicago. Los jugadores bajaron del micro saludando a los hinchas que se acercaron a recibirlos, mientras el cuerpo técnico ajustaba los últimos detalles antes del inicio del partido.