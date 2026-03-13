Antonelli se quedó con la pole y Colapinto terminó en el puesto 12 de la clasificación del GP de Shanghái
Russell sorprende y queda segundo
George Russell logró posicionarse segundo en la Q3 del Gran Premio de China de Fórmula 1 pese a competir solo dos minutos antes de que su auto se detuviera. La sesión fue liderada por Andrea Kimi Antonelli con 1:32.064, seguido por Russell a 0.222, Lewis Hamilton a 0.351 y Charles Leclerc a 0.364. Completan los diez clasificados: Oscar Piastri, Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman.
George Russell sale de boxes
A solo 2 minutos del cierre de la Q3, el piloto de Mercedes sale a pista y despierta una ovación por parte del público en Shanghái.
Antonelli lidera la Q3 a falta de 5 minutos
Kimi Antonelli domina con 1:32.322. Lo siguen Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras George Russell permanece detenido en boxes.
¡Se detuvo el auto de George Russell!
A apenas 10 segundos del inicio de la Q3 del Gran Premio de China de Fórmula 1, el auto de George Russell se detuvo en pista, generando incertidumbre sobre su participación en la lucha por la pole.
Arranca la Q3 en Shanghái
Comenzó la tercera etapa del Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái. Los diez pilotos clasificados, entre ellos Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton, salen a la pista para definir la pole position.
Definidos los diez de la Q3
Quedaron definidos los clasificados a la Q3 del Gran Premio de China de Fórmula 1. Avanzaron Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Oliver Bearman e Isack Hadjar, que pelearán por la pole en Shanghái.
Colapinto a milésimas de la Q3
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de China de Fórmula 1 por apenas 0.005 segundos. El argentino terminó 12° y se quedó a una mínima diferencia de meterse en la Q3 tras un gran último intento.
SO SO CLOSE— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
0.005s was all the difference between Franco and Q3. What a mega effort
Colapinto quedó afuera
Franco Colapinto no logró avanzar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 y finalizó 12°. Su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, sí consiguió meterse en la siguiente instancia al quedar sexto. Arriba, la Q2 terminó con Andrea Kimi Antonelli primero, seguido por Charles Leclerc y George Russell.
Russell lidera en la Q2
A falta de ocho minutos para el final de la segunda ronda de clasificación, George Russell lidera con un tiempo de 1:32.523. Lo siguen Lewis Hamilton (+0.311) y Charles Leclerc (+0.379). Pierre Gasly se ubica 8° (+0.757), mientras que Franco Colapinto marcha 13° (+1.093) y necesita mejorar para poder avanzar a la Q3.
Así anuncia Alpine la Q2
La escudería francesa tiene sus dos representantes, Gasly y Colapinto, participando por quedar entre los clasificados a la Q3.
Q2 is underway— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
Both Pierre and Franco head out on track. pic.twitter.com/MhZCsDY6t4
¡Comenzó la Q2 en Shanghái!
Ya está en marcha la segunda ronda de clasificación del Gran Premio de China. Kimi Antonelli fue el primero en salir a pista con aire limpio para buscar una referencia inicial. La sesión tendrá una duración de 15 minutos y definirá a los 10 pilotos que avanzarán a la Q3.
Los Williams, Aston Martin y Cadillac, eliminados en la Q1
La primera ronda de clasificación dejó varios nombres importantes afuera. Carlos Sainz (17°), Alexander Albon (18°), Fernando Alonso (19°), Valtteri Bottas (20°), Lance Stroll (21°) y Sergio Pérez (22°) quedaron eliminados y no lograron avanzar a la Q2 en Shanghái.
El posteo de Alpine sobre la clasificación a Q2
Con Colapinto en la décima posición y Gasly en la doceava, la escudería francesa festeja la cómoda clasificación de sus competidores.
Through to Q2— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
¡Colapinto avanza a la Q2 en Shanghái!
Finalizó la Q1 de la clasificación del Gran Premio de China con Charles Leclerc al frente gracias a un tiempo de 1:33.175. Detrás se ubicaron George Russell, Kimi Antonelli y Max Verstappen. Franco Colapinto cerró la sesión en el 10° lugar, a +0.459 del líder, y avanzó a la Q2.
Colapinto, en zona de riesgo a cuatro minutos del final de la Q1
Cuando restan cuatro minutos para el cierre de la primera ronda de clasificación, Charles Leclerc lidera la tabla, seguido por George Russell, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Lando Norris. Pierre Gasly se ubica 8°, mientras que Franco Colapinto marcha 13° en boxes, con Isack Hadjar y Max Verstappen muy cerca y poniendo en peligro su clasificación a la Q2.
Russell marca el ritmo en la Q1
Con 6 minutos aún en el reloj de la primera ronda de clasificación, George Russell se coloca al frente con un tiempo de 1:33.262. Lo siguen Kimi Antonelli (+0.043), Oscar Piastri (+0.728), Nico Hülkenberg (+0.554) y Gabriel Bortoleto (+1.087). Franco Colapinto registra +1.126 respecto a la punta en estos primeros tiempos.
¡Comenzó la clasificatoria en Shanghái!
Ya está en marcha la qualy del Gran Premio de China en el circuito internacional de Shanghái. Los pilotos buscan sus primeras referencias de tiempo en una tanda clave que definirá la grilla de largada para la carrera principal del domingo.
El posteo de Alpine sobre los Sprints
La escudería francesa subió un tweet que hace alusión al buen rendimiento que tuvieron sus corredores, pese a que no pudieron sumar puntos.
Tough one to swallow. Ran close in the points, only to come unstuck in the final laps.— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
Good learnings that we can take into the race, tomorrow. pic.twitter.com/EV99PG4L8u
Así se vivió el duelo entre Russell y Hamilton
Así fue el vibrante duelo entre George Russell y Lewis Hamilton por la punta en la Sprint del GP de China. El video repasa los sobrepasos y los momentos clave de la batalla que marcó el ritmo de la carrera en el circuito de Shanghái.
George Lewis— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
A multi-lap battle between the Mercedes and Ferrari in China! #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/9jU30HPTY3
El encuentro entre Antonelli y Hadjar tras el incidente
El italiano y el francés se encontraron en parque cerrado, luego del roce que tuvieron sus vehículos durante la carrera de Sprints.
Kimi and Isack in parc ferme after contact in the Sprint #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/fTtyXC50Q6— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Se viene la carrera de clasificación en China
La Fórmula 1 continúa con la actividad del Gran Premio de China. Desde las 04.00 (hora argentina) se disputará la clasificación que definirá la grilla de largada para la carrera principal del domingo. Las escuderías ultiman detalles en boxes antes de salir nuevamente a pista en Shanghái.
Buen arranque de Colapinto, quien finalizó 14°
El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran largada en la Sprint del GP de China: partió 16° y llegó a ubicarse 12° en los primeros giros. Con el correr de las vueltas perdió ritmo y terminó 14°.
¡MUY BIEN FRANCO EN LA LARGADA! Gran arranque de Sprint de Colapinto donde ganó varias posiciones antes de la primera curva.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iKYndlNvkQ
¿Por qué sancionaron a Antonelli?
El italiano Kimi Antonelli recibió una penalización de 10 segundos tras chocar con Isack Hadjar durante la Sprint del GP de China. El impacto dañó el fondo plano del Racing Bulls y arruinó su carrera. La sanción impidió que Mercedes concretara el 1-2 detrás del ganador George Russell.
Les onboard de Antonelli et Hadjar au moment ou ce dernier s'est fait détruire son fond plat par l'Italien qui a écopé de 10 secondes de pénalité ... #chinesegp #F1 #formula1pic.twitter.com/zXdliPHN0c— CTRL F1 (@Control__F1) March 14, 2026
Russell ganó la Sprint en China
El británico George Russell se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio. El argentino Franco Colapinto finalizó 14° tras completar las 19 vueltas de la prueba en el circuito internacional de Shanghái.
¡Final de la Sprint en Shanghái!
George Russell se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China. Charles Leclerc finalizó en el segundo lugar y Lewis Hamilton completó el podio en la tercera posición.
Más atrás, Pierre Gasly terminó 11°, mientras que el argentino Franco Colapinto cruzó la meta en el puesto 14 tras completar las 19 vueltas de la prueba.
¡Última vuelta en Shanghái!
George Russell encara el giro final al frente de la Sprint. Charles Leclerc lo sigue a +1.1 segundos, mientras que Lewis Hamilton marcha tercero a +2.7 en la pelea por el último lugar del podio.
Russell controla la carrera en el tramo final
George Russell continúa al frente de la Sprint en Shanghái. Detrás se ubican Charles Leclerc a +0.9 y Lando Norris a +1.8. Más atrás, Pierre Gasly se mantiene en el 9° puesto a +6.6, mientras que Franco Colapinto marcha 14° con una diferencia de +10.1 en estas vueltas finales de la prueba.
Se reanuda la Sprint en Shanghái
El Safety Car se retira en la vuelta 17, tras 4 vueltas controladas, y la carrera vuelve a lanzarse en el circuito internacional de Shanghái. Los pilotos afrontan así las últimas vueltas de la Sprint tras el período de neutralización.
Nuevo abandono en Shanghái
Nico Hülkenberg se retira de la carrera Sprint en la vuelta 14. Su abandono produce la salida del Safety Car y reduce aún más el número de autos en pista en el tramo final de la prueba.
Safety Car en la vuelta 13
Kimi Antonelli superó a Charles Leclerc al final de la vuelta 13, pero la acción quedó neutralizada por la salida del Safety Car. Con la carrera neutralizada, la mayoría de los pilotos aprovecharon para ingresar a boxes y cambiar neumáticos de cara al tramo final de la Sprint.
Russell amplía la diferencia en la punta
George Russell domina la Sprint y ya le saca 4.6 segundos a Charles Leclerc, que marcha segundo. Kimi Antonelli aparece tercero a +5.3, aunque deberá cumplir una penalización de 10 segundos que puede modificar su resultado final.
Abandono en la vuelta 12
Arvid Lindblad se retira de la carrera Sprint en la vuelta 12 cuando marchaba en la última posición (22°). Su salida reduce el número de autos en pista en el tramo final de la prueba.
Duelo particular entre Colapinto y Verstappen
Franco Colapinto y Max Verstappen protagonizan una pelea aparte en la zona media de la carrera. El argentino logró superar al neerlandés en la largada y, desde la vuelta 5, se mantiene muy cerca de él, siempre a una distancia máxima de un segundo. Por ahora, Verstappen marcha 13° y Colapinto lo sigue en el 14° lugar.
Vuelta 10 de 19 en Shanghái
George Russell lidera la carrera Sprint, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el tercer lugar. Kimi Antonelli marcha cuarto pero con una penalización de 10 segundos, mientras que Lando Norris completa el top cinco. Más atrás, Pierre Gasly se ubica 10° y Franco Colapinto permanece en la 14ª posición.
Russell amplía la ventaja en la punta
George Russell se escapa en el liderazgo y ya le saca +3.2 segundos a Charles Leclerc, que marcha segundo. Más atrás, Franco Colapinto se mantiene en la 14ª posición mientras avanza la carrera Sprint.
Penalización para Antonelli
Kimi Antonelli recibe una sanción de 10 segundos en la carrera Sprint tras la decisión de los comisarios. La penalización podría alterar su posición final dependiendo del margen con sus perseguidores.
¡Russell vuelve a tomar la punta en un carrerón!
George Russell recupera el liderazgo de la Sprint tras una intensa pelea en pista. Lewis Hamilton queda segundo a +1, mientras que Charles Leclerc se mantiene tercero.
Colapinto cae al 14° puesto
Franco Colapinto pierde dos posiciones en los primeros giros de la Sprint y se ubica 14°, con una diferencia de +12.5 segundos respecto al líder de la carrera. Su compañero Gasly ocupa el 9° lugar con +8.4
¡Hamilton retoma el liderazgo!
Lewis Hamilton vuelve a superar a George Russell y recupera la punta de la carrera Sprint. El piloto de Mercedes queda ahora a +0.3 segundos del británico y Leclerc se ubica en el 3° lugar con +1.1 segundos
¡Russell recupera la punta!
George Russell recupera el liderazgo de la Sprint y pasa al frente de la carrera. Lewis Hamilton queda segundo a apenas +0.1, mientras que Charles Leclerc se mantiene tercero a +0.6 del nuevo líder.
Primeras referencias de la Sprint
Lewis Hamilton marca el ritmo en los primeros compases con un tiempo de 1:37.472. Detrás aparecen George Russell a medio segundo y Charles Leclerc a 1.4 segundos del líder.
Lewis Hamilton superó a Russell
En una maniobra espectacular, el piloto de Ferrari le arrebató el liderazgo al conductor de Mercedes.
Colapinto marcha 12°
El argentino superó al brasileño Bortoleto y lucha para ingresar en los 10 primeros puestos. Su compañero, Pierre Gasly, marcha 6° por detrás de Piastri.
¡Largada infartante!
George Russell encabeza el pelotón, con Lewis Hamilton como escolta y Lando Norris en tercer lugar.
¡Arranca la Sprint en Shanghái!
Se da inicio a la carrera Sprint del Gran Premio de China, con todos los pilotos en marcha y la acción empezando a desplegarse en el circuito internacional.
Todos los pilotos se encuentran listos en la parrilla
A solo un minuto de la largada de la carrera Sprint en Shanghái, todos los pilotos ya ocupan sus posiciones en la parrilla, preparados para el inicio del Gran Premio de China.
¿Recibirá sanción Hadjar?
Isack Hadjar será investigado tras la carrera de Sprints por una maniobra en la salida del Pit Line que podría derivar en penalización. Los comisarios analizarán la acción antes de definir si aplica alguna sanción.
¿RECIBIRÁ SANCIÓN? Luego de la Sprint, Hadjar será investigado por esta maniobra a la salida del Pit Line.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a5SInKO0lM
Público a full antes de la Sprint
A solo 10 minutos del inicio de la carrera Sprint en Shanghái, las tribunas lucen repletas de fanáticos y la pista colapsada por ingenieros de las distintas escuderías. La emoción crece en el circuito mientras los espectadores se preparan para vivir cada vuelta del Gran Premio de China.
¿CUÁNTA GENTE HAY en el #ChineseGP?— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 14, 2026
Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9nJUmXlocu
El Alpine de Colapinto, protagonista en redes
La escudería francesa se muestra muy activa antes de la carrera Sprint, destacando a Pierre Gasly y Franco Colapinto como protagonistas en sus publicaciones.
Pumped for this one pic.twitter.com/S8FWb5Puhy— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
Grilla de salida definida para la primera Sprint de la temporada
George Russell partirá desde la pole position, seguido por Kimi Antonelli y Lando Norris en los primeros tres lugares. Franco Colapinto ocupará el puesto 16, mientras los pilotos restantes completan la parrilla que determinará la carrera corta del Gran Premio de China en Shanghái.
Así es la grilla de salida para la primera sprint de la temporada. #F1 #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/yV1BZMb3gK— DRS Argentina (@DRSArgentina) March 14, 2026
Colapinto sigue sin puntuar en las carreras Sprint
Desde su debut en Austin 2024 hasta su última participación en Qatar 2025, el piloto argentino enfrentó distintos contratiempos: pérdidas de posición, despistes, salidas desde boxes y problemas de ritmo, cerrando todas sus participaciones fuera de la zona de puntos.
Alpine ya palpita el incio de la competencia
Con Colapinto y Gasly como representantes, la escudería anuncia el inminente inicio de la competición con una imagen donde el argentino es protagonista.
Time to maximise every opportunity pic.twitter.com/DkO5tQIW3A— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
Los competidores ya ingresan a la pista
Los corredores se ingresan prograsivamente a la pista para probar largada previo a la carrera de sprints. El más destacado es Lando Norris, quien quedó tercer en la qualy de ayer.
Lando's in the house! #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/tJrFTq86wW— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto sale a pista en el circuito internacional de Shanghái para disputar la clasificación del Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine intentará meterse entre los mejores tiempos y asegurarse una posición competitiva en la grilla, en un trazado exigente donde la velocidad en recta y la gestión de los neumáticos suelen ser determinantes.