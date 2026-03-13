EN VIVO: Tarucas enfrenta a Pampas en su prueba más exigente del Super Rugby Américas

Lo que tenés que saber

Tarucas afronta esta noche uno de los desafíos más duros desde su ingreso al Super Rugby Américas. Enfrente estará Pampas, un equipo con experiencia internacional y nombres de peso que busca consolidarse en la parte alta de la tabla. El conjunto tucumano intentará sostener su buen momento y hacerse fuerte ante su gente en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.