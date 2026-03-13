EN VIVO: Tarucas enfrenta a Pampas en su prueba más exigente del Super Rugby Américas
31' PT: ¡Conversión!
Farisé, con una patada que roza el poste izquierdo, suma dos puntos más para Pampas. Parcialmente el resultado es 10-26 a favor de la visita.
30' PT: Try para Pampas
Agustín Fraga aceleró en los últimos minutos y aumenta la ventaja a favor del equipo bonaerense por 10-24.
27' PT: Penal para Pampas
También desde el centro del campo de juego, Bautista Farisé no vuelve a fallar un tiro y el resultado se mantiene 10-19 a favor de la visita.
24' PT: Penal para Tarucas
"Nacho" Cerruti no pudo convertir con su patada desde mitad de cancha. Tarucas, de momento, no puede concretar su idea de juego.
22' PT: Try y conversión para Pampas
Tras una imparable carrera de "Pelusa" Cordera, y la posterior conversión de Farisé, el conjunto visitante amplía su ventaja a 10-19.
14' PT: Penal para Tarucas
"Nacho" Cerruti pata y convierte el descuento para Tarucas. El resultado parcial es 10-12 a favor de Pampas.
11' PT: Falló Farisé
El conjunto bonaerense, nuevamente con una patada de Bautista Farisé, no pudo ampliar su ventaja sobre Tarucas. El partido se encuentra 7-12.
10' PT: Try para Pampas
Santiago Cordero es el responsable de que Pampas revierta el resultado.
7' PT: ¡Anotación!
El equipo bonaerense iguala el marcador. Tarucas y Pampas empatan 7-7 el encuentro
6' PT: Try para Pampas
Bautista Farisé pone el descuento para el conjunto visitante
4' PT: ¡Anotación!
Tarucas amplía su diferencia sobre Pampas de la mano de Nacho Cerruti. El resultado parcial es 7-0 a favor del conjunto tucumano.
3' PT: ¡Try de Tarucas!
Mateo Pasquini es el responsable de sumar los primeros 5 puntos para el conjunto local.
¡Empezó el partido!
En la Caldera del Parque, Tarucas y Pampas ya disputan el encuentro.
Cómo llega cada equipo al duelo
Tarucas lidera la tabla con 13 puntos tras vencer a Selknam (41-13), Peñarol (28-18) y Dogos XV (29-26). Pampas es uno de los escoltas con 11 unidades, con triunfos sobre Yacare XV (30-17) y Capibaras XV (25-20) y una caída ante Dogos XV (34-36). Ambos equipos llegan con buen ritmo y la mira puesta en mantener el invicto o escalar posiciones.
Los equipos ya se encuentran en el campo de juego
Tarucas y Pampas ya pisan el césped, a la espera del inicio del encuentro de esta noche.
Pampas ya tiene definido su XV para enfrentar a Tarucas
Titulares: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández Criado, Francisco Sluga, Juan Penoucos, Faustino Santarelli, Juan Pedro Bernasconi, Lucas Marguery (C), Bautista Farisé, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Agustín Fraga, Santiago Pernas, Estanislao Renthel.
Entrena: Juan Manuel Leguizamón.
¡Así forma Tarucas esta noche!
Lo que tenés que saber
Tarucas afronta esta noche uno de los desafíos más duros desde su ingreso al Super Rugby Américas. Enfrente estará Pampas, un equipo con experiencia internacional y nombres de peso que busca consolidarse en la parte alta de la tabla. El conjunto tucumano intentará sostener su buen momento y hacerse fuerte ante su gente en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.