EN VIVO Colapinto se prepara para la FP1 del GP de China

El Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái con un formato que incluye sprint. La actividad comenzará el viernes 13 de marzo con las prácticas libres 1, de 00.30 a 01.30, y continuará con la clasificación sprint, de 04.30 a 05.14 (hora argentina). El sábado 14 se correrá la carrera sprint, entre las 00.00 y las 01.00, mientras que la clasificación para la carrera principal será de 04.00 a 05.00. Finalmente, el domingo 15 de marzo a las 04.00 se disputará el Gran Premio. El circuito chino, inaugurado en 2004, tiene un trazado cuyo diseño visto desde el aire se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. La pista presenta una particularidad desde el inicio, con las curvas 1 y 2 antes de un giro a la izquierda en las curvas 3 y 4. El trazado cuenta con 56 vueltas, una longitud de 5,451 kilómetros y una distancia total de carrera de 305,066 kilómetros. El récord de vuelta lo posee Michael Schumacher, con un tiempo de 1:32.238, logrado en 2004.