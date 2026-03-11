EN VIVO: Julio Falcioni debuta como DT de Atlético Tucumán ante Aldosivi en el José Fierro
Los convocados del "Decano"
Lista de convocados— Atlético Tucumán (@ATOficial) March 10, 2026
Estos son los 23 jugadores convocados por Julio César Falcioni para el encuentro frente a Aldosivi.#TorneoBetano#VamosDecano#AtléticoTucumán pic.twitter.com/V3wMsY5yRk
Lo que tenés que saber
El equipo llega golpeado por una racha de tres derrotas consecutivas y con la urgencia de volver a sumar, mientras que el nuevo DT analiza varias modificaciones en la formación, entre ellas el posible regreso de Tomás Durso al arco y la inclusión de Clever Ferreira en la defensa.
El encuentro se jugará en medio de un clima inestable en Tucumán, aunque por ahora no hay cambios en la programación pese a las lluvias registradas durante el día.
En lo futbolístico, Atlético buscará aprovechar el respaldo de su gente en 25 de Mayo y Chile para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo y empezar a revertir su situación en el torneo.