EN VIVO: Julio Falcioni debuta como DT de Atlético Tucumán ante Aldosivi en el José Fierro

El “Decano” recibe al conjunto marplatense esta noche, desde las 22, en el estadio Monumental. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Hace 13 Min
19:14 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber

El equipo llega golpeado por una racha de tres derrotas consecutivas y con la urgencia de volver a sumar, mientras que el nuevo DT analiza varias modificaciones en la formación, entre ellas el posible regreso de Tomás Durso al arco y la inclusión de Clever Ferreira en la defensa.

El encuentro se jugará en medio de un clima inestable en Tucumán, aunque por ahora no hay cambios en la programación pese a las lluvias registradas durante el día. 

En lo futbolístico, Atlético buscará aprovechar el respaldo de su gente en 25 de Mayo y Chile para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo y empezar a revertir su situación en el torneo.

Temas TucumánJulio César FalcioniClub Atlético AldosiviLeandro DíazNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
