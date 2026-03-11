Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 1-0 ante Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni como DT

VENTAJA DEL “TIBURÓN”. Federico Gino celebra el tanto que abrió el marcador frente al “Decano”. VENTAJA DEL “TIBURÓN”. Federico Gino celebra el tanto que abrió el marcador frente al “Decano”. Nicolás Nuñez / Especial para La Gaceta

El “Decano” recibe al conjunto marplatense esta noche, desde las 22, en el estadio Monumental. El encuentro es televisado por ESPN Premium.

Hace 3 Min
23:04 hs

Comenzó el segundo tiempo

22:47 hs

Final del primer tiempo

22:47 hs

Lo tuvo el "Decano"

Tras un tiro libre ejecutado por Franco Nicola, Clever Ferreira conectó de cabeza en el área, pero la pelota terminó en las manos de Alex Werner.

22:45 hs

Tiempo agregado

El árbitro añadió dos minutos más antes del cierre de la primera etapa.

22:40 hs

Clima caliente en el estadio

Los hinchas de Atlético Tucumán expresan su enojo en las tribunas con cánticos dirigidos contra todos tras la desventaja en el marcador.

22:22 hs

Gol de Aldosivi

Lo hizo Federico Gino.

22:20 hs

Avisó Atlético

El “Decano” tuvo la ocasión más clara hasta el momento pero Clever Ferreira no logró definir con precisión en el área y la jugada se diluyó.

22:10 hs

Inicio sin emociones

En los primeros 10 minutos del encuentro, Atlético y Aldosivi no lograron generar situaciones claras de peligro. La única aproximación fue un remate de tiro libre de Franco Nicola que se fue desviado.

22:00 hs

¡Comenzó el partido!

21:39 hs

Sorpresa en el "11" de Atlético

Falcioni optó por mantener a Luis Ingolotti en el arco e incorporó a Ezequiel Ham y Gabriel Compagnucci como titulares.

21:19 hs

Los jugadores de Atlético ya se encuentran en el estadio

19:14 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber

El equipo llega golpeado por una racha de tres derrotas consecutivas y con la urgencia de volver a sumar, mientras que el nuevo DT analiza varias modificaciones en la formación, entre ellas el posible regreso de Tomás Durso al arco y la inclusión de Clever Ferreira en la defensa.

El encuentro se jugará en medio de un clima inestable en Tucumán, aunque por ahora no hay cambios en la programación pese a las lluvias registradas durante el día. 

En lo futbolístico, Atlético buscará aprovechar el respaldo de su gente en 25 de Mayo y Chile para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo y empezar a revertir su situación en el torneo.

