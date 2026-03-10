Juicio por Paulina: el hermano de la víctima prestó declaración ante el tribunal

10:19 hs

Alberto Lebbos: "Me decían 'seguí con tu marchita'"

El padre de Paulina Lebbos, en su declaración testimonial frente al tribunal, aseguró que desde la Fiscalía y la Policía, desestimaban su búsqueda de justicia.

"El segundo más poderoso del Gobierno de Alperovich era Alberto Kaleñuk. ¿No es hijo del poder, este hombre? El jefe de Policía, ese payaso que terminó preso, sabés lo que me decía cuando me encontraba en la calle, al igual que Albaca: 'seguí con tu marchita'".