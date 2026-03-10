Secciones
Juicio por Paulina: el hermano de la víctima prestó declaración ante el tribunal

Alberto Lebbos. Alberto Lebbos. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Alberto Lebbos abrió la segunda audiencia y reiteró sus pedidos de justicia.

Hace 11 Min
13:10 hs

Declaró Francisco Lebbos, hermano de Paulina

Francisco Lebbos, hermano de Paulina Lebbos, prestó hoy declaración testimonial en la segunda audiencia del cuarto juicio que se celebra para dar con el autor del crimen de la joven, sucedido hace 20 años. 

11:27 hs

Las hermanas de Paulina Lebbos prestarán declaración testimonial

Luego de un breve cuarto intermedio, se espera en la sala de audiencias a las hermanas de Paulina Lebbos, quienes también relatarán lo que se sabe de un crimen que lleva 20 años impune.

11:25 hs

EN VIVO: la segunda audiencia del juico por el crimen de Paulina Lebbos

11:13 hs

Lebbos cerró la audiencia entre lágrimas

Al finalizar su testimonio, visiblemente emocionado, Lebbos pidió justicia por su hija y por todas las víctimas de delitos impunes. "Este sufrimiento se tiene que acabar en algún momento. Ojalá que se sepa la verdad", pidió.

11:10 hs

Alberto Lebbos reiteró que le ofrecieron dinero para desistir en la búsqueda del asesino de Paulina

"La primera estrategia fue cuando Alperovich mandó a decirme que no iba a trabajar más y que iba a cobrar el sueldo toda mi vida", repitió Alberto Lebbos frente al tribunal.

10:44 hs

Alberto Lebbos: "Llevé a Soto a la Brigada y les dije: 'aquí está el principal sospechoso'"

10:42 hs

Alberto Lebbos: "Me dijeron homosexual, narcotraficante y que me daban plata"

Al ser consultado por uno de los abogados defensores sobre su vida privada, Alberto Lebbos le respondió al tribunal que "estoy curtido de las difamaciones. Me han dicho homosexual, narcotraficante, que me daba plata el Partido Obrero, (José) Cano, La Bancaria. Fueron miles de operaciones de prensa para desprestigiarme, que sólo la puede hacer alguien que tiene recursos. Hay un medio que se llama el Disenso, que yo conté del cheque endosado por el apoderado de Alperovich. Sé que estas preguntas van orientadas a decir que yo soy un tipo que no sirve. Ya la van a escuchar a mis hijas".

10:22 hs

Alberto Lebbos: "Mucha gente se acercó para ensuciar la causa"

10:19 hs

Alberto Lebbos: "Me decían 'seguí con tu marchita'"

El padre de Paulina Lebbos, en su declaración testimonial frente al tribunal, aseguró que desde la Fiscalía y la Policía, desestimaban su búsqueda de justicia.

"El segundo más poderoso del Gobierno de Alperovich era Alberto Kaleñuk. ¿No es hijo del poder, este hombre? El jefe de Policía, ese payaso que terminó preso, sabés lo que me decía cuando me encontraba en la calle, al igual que Albaca: 'seguí con tu marchita'".

10:17 hs

Alberto Lebbos: "Ya se sabía que se había armado esta estructura de encubrimiento"

"Cuando me cita (Carlos) Albaca, me dice por qué acusaba a Daniel y a Gabriel Alperovich, le dije que no los acusaba. Sólo hablaba de los 'hijos del poder'. Ya había intervenido Gendarmería y ya se sabía, desde los más altos niveles de seguridad de la provincia, que se había armado toda la estructura de encubrimiento". 

10:11 hs

Alberto Lebbos: "Le tienen miedo a Edmundo Jiménez"

Alberto Lebbos sostuvo que tenía blindado el acceso a la Casa de Gobierno y aseguró que, cuando buscaba información, encontraba negativas como respuesta. "Le tienen miedo a Edmundo Jiménez", explicó. 

10:02 hs

"Hicimos más de 1.000 marchas, ¿creen que alguien se acercó?"

Minutos después de las 9 comenzó la segunda audiencia del juicio por el crimen de Paulina Lebbos. Al sentarte frente al tribunal, como testigo, Alberto Lebbos reclamó la falta de empatía por parte del Estado para acompañarlo en la búsqueda de la verdad. 

09:21 hs

"Soto era un activo partícipe de la barra brava de Atlético", Alberto Lebbos responde a preguntas

Lo que tenés que saber

En el inicio de la segunda audiencia del juicio por el crimen de Paulina Lebbos, su padre, Alberto Lebbos, ampliará su declaración como testigo de la causa, que lleva 20 años sin condenar al cumplable del crimen. En el banquillo de los acusados se sentarán César Soto, ex pareja de la víctima, y Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado de José Alperovich, Alberto Kaleñuk

