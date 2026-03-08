EN VIVO: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Australia de F1
Equilibrio en Alpine
La carrera entró en un tramo más estable para el equipo. Gasly se ubica 10° y Colapinto marcha 15° en la vuelta 30.
LAP 30/58:— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 8, 2026
Into the flow of things, the race has stabilised for both cars.
Pierre - P10
Franco - P15
Russell vuelve al frente
El británico superó a Hamilton en pista y pasó a comandar el clasificador en Melbourne.
Alpine aclaró la sanción a Colapinto
La penalización al piloto argentino se originó porque desde la escudería le indicaron de manera incorrecta dónde detener el auto en su cajón de largada.
Cambio en la carrera
Leclerc pasó por boxes y perdió posiciones en la salida, lo que permitió que Hamilton quedara al frente mientras el monegasco regresó en el cuarto lugar.
Colapinto sigue avanzando
El piloto argentino ganó otra posición en pista tras superar a "Checo" Pérez y ya se ubica 15° en la carrera.
Bottas queda fuera
El auto del piloto finlandés se detuvo en pista y quedó fuera de la competencia. Dirección de carrera activó el Virtual Safety Car.
Gran remontada de Verstappen
El neerlandés avanza con fuerza en Melbourne y ya llegó al sexto lugar tras haber largado desde el puesto 20.
Colapinto gana un lugar
El abandono de Hadjar le permitió al piloto argentino avanzar una posición y ubicarse 17° en el clasificador.
VSC en Melbourne
El auto de Hadjar se prendió fuego tras una falla y quedó detenido al costado de la pista. La dirección de carrera activó el Virtual Safety Car.
LAP 11/58— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
VIRTUAL SAFETY CAR
Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! #F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K
Sanción que complica
El piloto argentino debió pasar por boxes para cumplir el stop and go, sin posibilidad de cambiar neumáticos ni realizar ajustes, y cayó al último lugar de la carrera.
Reflejos salvadores: así fue la largada de Colapinto
Colapinto reaccionó a tiempo en el inicio de la carrera y logró esquivar el auto de Lawson, que quedó detenido delante suyo, en una maniobra que evitó un choque seguro.
Increíble reacción de Franco Colapinto para evitar el choque con Lawson. Por esto perdió una posición en la largada.#F1 #AusGP pic.twitter.com/5JQMB7tQOW— DRS Argentina (@DRSArgentina) March 8, 2026
Penalización para Colapinto
El piloto argentino recibió una sanción de stop and go por una infracción en el procedimiento de largada y deberá pasar por boxes.
Duelo por el control de la carrera
Leclerc y Russell protagonizan una pelea intensa en Melbourne y se alternan el liderazgo vuelta a vuelta en las primeras posiciones.
All the way around the outside for Charles Leclerc!— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
He currently retains the lead after re-taking P1 from George Russell #F1 #AusGP pic.twitter.com/eZbtolNKyd
Así fue la largada en Australia
This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! #F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
Gasly se mete en el top 10
El piloto francés avanzó cinco lugares en el inicio de la carrera y ya se ubica noveno en Melbourne.
Hülkenberg no pudo largar
El piloto alemán finalmente no tomó parte de la competencia tras sufrir inconvenientes de último momento en Melbourne.
Russell vuelve a liderar
El piloto británico recuperó la punta tras superar a Leclerc en las primeras vueltas y volvió a colocarse al frente de la carrera.
Primeros movimientos
Verstappen avanza rápido en el clasificador y ya subió del 20° al 16°, mientras que Colapinto cayó al 17° en la primera vuelta.
Impresionante largada de Ferrari
Leclerc superó a Russell en los primeros metros y tomó la punta en el arranque de la carrera.
¡Comenzó la carrera!
El Gran Premio en Albert Park ya está en marcha y los pilotos completan las primeras curvas de la competencia.
Autos en pista
Se corre la vuelta de formación en Albert Park y crece la expectativa por el inicio de la primera carrera de la temporada.
Sorpresa en la previa
Oscar Piastri sufrió un fuerte accidente durante una vuelta de reconocimiento antes del inicio del Gran Premio de Australia y no podrá participar de la competencia en Melbourne. El piloto bajó del auto por sus propios medios y se encuentra en buen estado.
OSCAR PIASTRI HAS CRASHED!!— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
He is OUT of the Australian Grand Prix on the way to the grid! The driver is out of the car and ok #F1 #AusGP pic.twitter.com/JeBkQeRwBk
La foto anual de los pilotos
La Fórmula 1 compartió el detrás de escena del momento en que los 20 protagonistas del campeonato 2026 se reunieron para tomarse la clásica imagen de inicio de temporada.
2026 grid photo #F1 #AusGP pic.twitter.com/AkIILFYsZP— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
La grilla de largada
How we line up for the Grand Prix...— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Here is the provisional starting grid for Sunday #F1 #AusGP pic.twitter.com/KanLRE24Lj
La argentinidad al palo
Los pilotos de Alpine llegaron al circuito y, como no podía ser de otra manera, Colapinto apareció con el mate en la mano en la previa de la carrera en Melbourne.
Rocking up pic.twitter.com/1d2SJv0Hyt— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 8, 2026
¡Melbourne está listo!
For the first time this season... it's RACE DAY!!! #F1 #AusGP pic.twitter.com/8vevJUAadq— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto argentino logró superar el primer corte de la sesión con lo justo, después de que en su primer intento de la Q1 le anularan el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a salir nuevamente para marcar un registro válido.
En ese segundo intento consiguió avanzar con el 15° tiempo, apenas detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, en la siguiente instancia no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores y terminó 16°. La pole position quedó en manos de George Russell, escoltado por Kimi Antonelli, mientras que la sorpresa de la clasificación fue Isack Hadjar, que partirá desde el tercer lugar.