Secciones
Deportes

EN VIVO: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Australia de F1

PREPARADO. Colapinto ya está en en Albert Park y se prepara para salir a la pista con su Alpine. PREPARADO. Colapinto ya está en en Albert Park y se prepara para salir a la pista con su Alpine. ./X @AlpineF1Team

El piloto argentino de Alpine partió desde el puesto 16 en el circuito de Albert Park, en Melbourne. La competencia comienza a la 1 y se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

Hace 4 Hs
01:49 hs

Equilibrio en Alpine

La carrera entró en un tramo más estable para el equipo. Gasly se ubica 10° y Colapinto marcha 15° en la vuelta 30.

01:45 hs

Russell vuelve al frente

El británico superó a Hamilton en pista y pasó a comandar el clasificador en Melbourne.

01:44 hs

Alpine aclaró la sanción a Colapinto

La penalización al piloto argentino se originó porque desde la escudería le indicaron de manera incorrecta dónde detener el auto en su cajón de largada.

01:41 hs

Cambio en la carrera

Leclerc pasó por boxes y perdió posiciones en la salida, lo que permitió que Hamilton quedara al frente mientras el monegasco regresó en el cuarto lugar.

01:34 hs

Colapinto sigue avanzando

El piloto argentino ganó otra posición en pista tras superar a "Checo" Pérez y ya se ubica 15° en la carrera.

01:32 hs

Bottas queda fuera

El auto del piloto finlandés se detuvo en pista y quedó fuera de la competencia. Dirección de carrera activó el Virtual Safety Car.

01:25 hs

Gran remontada de Verstappen

El neerlandés avanza con fuerza en Melbourne y ya llegó al sexto lugar tras haber largado desde el puesto 20.

01:24 hs

Colapinto gana un lugar

El abandono de Hadjar le permitió al piloto argentino avanzar una posición y ubicarse 17° en el clasificador.

01:20 hs

VSC en Melbourne

El auto de Hadjar se prendió fuego tras una falla y quedó detenido al costado de la pista. La dirección de carrera activó el Virtual Safety Car.

01:18 hs

Sanción que complica

El piloto argentino debió pasar por boxes para cumplir el stop and go, sin posibilidad de cambiar neumáticos ni realizar ajustes, y cayó al último lugar de la carrera.

01:17 hs

Reflejos salvadores: así fue la largada de Colapinto

Colapinto reaccionó a tiempo en el inicio de la carrera y logró esquivar el auto de Lawson, que quedó detenido delante suyo, en una maniobra que evitó un choque seguro.

01:16 hs

Penalización para Colapinto

El piloto argentino recibió una sanción de stop and go por una infracción en el procedimiento de largada y deberá pasar por boxes.

01:14 hs

Duelo por el control de la carrera

Leclerc y Russell protagonizan una pelea intensa en Melbourne y se alternan el liderazgo vuelta a vuelta en las primeras posiciones.

01:12 hs

Así fue la largada en Australia

01:08 hs

Gasly se mete en el top 10

El piloto francés avanzó cinco lugares en el inicio de la carrera y ya se ubica noveno en Melbourne.

01:08 hs

Hülkenberg no pudo largar

El piloto alemán finalmente no tomó parte de la competencia tras sufrir inconvenientes de último momento en Melbourne.

01:07 hs

Russell vuelve a liderar

El piloto británico recuperó la punta tras superar a Leclerc en las primeras vueltas y volvió a colocarse al frente de la carrera.

01:06 hs

Primeros movimientos

Verstappen avanza rápido en el clasificador y ya subió del 20° al 16°, mientras que Colapinto cayó al 17° en la primera vuelta.

01:04 hs

Impresionante largada de Ferrari

Leclerc superó a Russell en los primeros metros y tomó la punta en el arranque de la carrera.

01:03 hs

¡Comenzó la carrera!

El Gran Premio en Albert Park ya está en marcha y los pilotos completan las primeras curvas de la competencia.

01:01 hs

Autos en pista

Se corre la vuelta de formación en Albert Park y crece la expectativa por el inicio de la primera carrera de la temporada.

00:34 hs

Sorpresa en la previa

Oscar Piastri sufrió un fuerte accidente durante una vuelta de reconocimiento antes del inicio del Gran Premio de Australia y no podrá participar de la competencia en Melbourne. El piloto bajó del auto por sus propios medios y se encuentra en buen estado.

23:10 hs

La foto anual de los pilotos

La Fórmula 1 compartió el detrás de escena del momento en que los 20 protagonistas del campeonato 2026 se reunieron para tomarse la clásica imagen de inicio de temporada.

22:25 hs

La grilla de largada

22:15 hs

La argentinidad al palo

Los pilotos de Alpine llegaron al circuito y, como no podía ser de otra manera, Colapinto apareció con el mate en la mano en la previa de la carrera en Melbourne.

22:13 hs

¡Melbourne está listo!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto argentino logró superar el primer corte de la sesión con lo justo, después de que en su primer intento de la Q1 le anularan el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a salir nuevamente para marcar un registro válido.

En ese segundo intento consiguió avanzar con el 15° tiempo, apenas detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, en la siguiente instancia no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores y terminó 16°. La pole position quedó en manos de George Russell, escoltado por Kimi Antonelli, mientras que la sorpresa de la clasificación fue Isack Hadjar, que partirá desde el tercer lugar.

Temas AustraliaSergio PérezLewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFernando AlonsoFórmula 1
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Récords de lluvias y eficiencia productiva

Récords de lluvias y eficiencia productiva

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Fomentan las inversiones para las PyMES

Fomentan las inversiones para las PyMES

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Comentarios