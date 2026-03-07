Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto larga desde el puesto 16 en el GP de Australia de Fórmula 1

PREPARADO. Colapinto ya está en en Albert Park y se prepara para salir a la pista con su Alpine. PREPARADO. Colapinto ya está en en Albert Park y se prepara para salir a la pista con su Alpine. ./X @AlpineF1Team

La qualy en Melbourne no fue la ideal para el piloto de Alpine, que avanzó a la Q2 pero quedó lejos de los tiempos más rápidos. La carrera comienza a la 1 y se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

Hace 7 Min
22:25 hs

La grilla de largada

22:15 hs

La argentinidad al palo

Los pilotos de Alpine llegaron al circuito y, como no podía ser de otra manera, Colapinto apareció con el mate en la mano en la previa de la carrera en Melbourne.

22:13 hs

¡Melbourne está listo!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto argentino logró superar el primer corte de la sesión con lo justo, después de que en su primer intento de la Q1 le anularan el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a salir nuevamente para marcar un registro válido.

En ese segundo intento consiguió avanzar con el 15° tiempo, apenas detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, en la siguiente instancia no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores y terminó 16°. La pole position quedó en manos de George Russell, escoltado por Kimi Antonelli, mientras que la sorpresa de la clasificación fue Isack Hadjar, que partirá desde el tercer lugar.

Temas AustraliaSergio PérezLewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFernando AlonsoFórmula 1
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Los Pumas 7’s perdieron con Australia y se terminó su histórica racha en Vancouver

Los Pumas 7’s perdieron con Australia y se terminó su histórica racha en Vancouver

Tarucas informó el estado de salud de Stefano Ferro tras el golpe en el partido ante Dogos

Tarucas informó el estado de salud de Stefano Ferro tras el golpe en el partido ante Dogos

Lisandro Catalán: En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Álvaro Galindo, tras el triunfo de Tarucas: “Estamos lejos de ser el equipo que queremos ser”

Álvaro Galindo, tras el triunfo de Tarucas: “Estamos lejos de ser el equipo que queremos ser”

Tarucas distinguió a dos yaguaretés tucumanas

Tarucas distinguió a dos yaguaretés tucumanas

Tarucas resistió el asedio de Dogos y es el líder del Súper Rugby Américas

Tarucas resistió el asedio de Dogos y es el líder del Súper Rugby Américas

Comentarios