EN VIVO: Franco Colapinto larga desde el puesto 16 en el GP de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto argentino logró superar el primer corte de la sesión con lo justo, después de que en su primer intento de la Q1 le anularan el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a salir nuevamente para marcar un registro válido.

En ese segundo intento consiguió avanzar con el 15° tiempo, apenas detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, en la siguiente instancia no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores y terminó 16°. La pole position quedó en manos de George Russell, escoltado por Kimi Antonelli, mientras que la sorpresa de la clasificación fue Isack Hadjar, que partirá desde el tercer lugar.