EN VIVO: Franco Colapinto larga desde el puesto 16 en el GP de Australia de Fórmula 1
La grilla de largada
How we line up for the Grand Prix...— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Here is the provisional starting grid for Sunday #F1 #AusGP pic.twitter.com/KanLRE24Lj
La argentinidad al palo
Los pilotos de Alpine llegaron al circuito y, como no podía ser de otra manera, Colapinto apareció con el mate en la mano en la previa de la carrera en Melbourne.
Rocking up pic.twitter.com/1d2SJv0Hyt— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 8, 2026
¡Melbourne está listo!
For the first time this season... it's RACE DAY!!! #F1 #AusGP pic.twitter.com/8vevJUAadq— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto argentino logró superar el primer corte de la sesión con lo justo, después de que en su primer intento de la Q1 le anularan el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a salir nuevamente para marcar un registro válido.
En ese segundo intento consiguió avanzar con el 15° tiempo, apenas detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, en la siguiente instancia no logró encontrar el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores y terminó 16°. La pole position quedó en manos de George Russell, escoltado por Kimi Antonelli, mientras que la sorpresa de la clasificación fue Isack Hadjar, que partirá desde el tercer lugar.